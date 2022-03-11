Зеленые коридоры в Мариуполе уже не помогут, - "Азов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные сознательно уничтожают Мариуполь. Они сознательно стреляют по роддомам и больницам. Зеленые коридоры не работают, потому врагу только легче убивать мирное население.
Об этом заявил в своем телеграм-канале руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир "Азова" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Местные уже даже не хоронят все трупы гражданских, лежащих на улицах. В лучшем случае их сбрасывают в общие братские могилы", - объяснил, как выглядит гуманитарная катастрофа в Мариуполе, Жорин.
Он напомнил, что в городе отсутствуют отопление и электроснабжение, существенные проблемы с питанием и питьевой водой. 16 день Мариуполь находится в полном окружении неприятеля. Полк "Азов" героически удерживает оборону города. Но по словам Жорина, для того чтобы спасти Мариуполь, нужно сплотиться всем миром. От этого шага зависит будущее всей Украины.
"Я обращаюсь к журналистам, к политикам, к дипломатам, к представителям нашей власти и представителям других стран. Мы сегодня все должны требовать полного прекращения огня по Мариуполю. Весь мир должен этого требовать", - подчеркнул он.
Напомним, 7 марта англоязычное заявление сделал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что в городе начался голод. Попытки организовать гуманитарный коридор для мирных жителей провалились из-за действий врага. Командир полка "Азов" призвал западные страны вспомнить, что главной демократической ценностью является человеческая жизнь и потребовал закрыть небо.
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Але з ГЕОЇЧНИМ Маріуполем, це той випадок, коли треба кинути усі сили на зняття облоги, навіть за рахунок інших напрямків! Використати усі озброєння, що можливо!
Я не стратег, але заперечте мені!
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!
Ты (да и я тоже) ***** сделал когда рашисты грузию захватывали, или когда Алеппо в Сирии с землей ровняли? Так отож ...
Віримо,що переможете !!!!
Слава Україні !
Подяка ПАТРІОТАМ !
Там сил орков может быть не так много.
Але все буде - Україна!
Прориватися військами - це величезні втрати, які можуть призвести до повної поразки у війні.
Саме на це і розраховує *****.
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо! ALI BAKAEV
Трагедия - возможно, поражение на локальном участке - вероятно, но война есть война, всё время побеждать тут невозможно, бывает всякое. Деблокировать Мариуполь сложно...
Но вот освободить Херсон вполне реально. И это уже поможет Мариуполю.
https://24tv.ua/okupanti-ne-vizmut-mariupol-voni-vsi-polyazhut-bo-yih-tam-malo_n1901847