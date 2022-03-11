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Зеленые коридоры в Мариуполе уже не помогут, - "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленые коридоры в Мариуполе уже не помогут, -

Российские военные сознательно уничтожают Мариуполь. Они сознательно стреляют по роддомам и больницам. Зеленые коридоры не работают, потому врагу только легче убивать мирное население.

Об этом заявил в своем телеграм-канале руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир "Азова" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Местные уже даже не хоронят все трупы гражданских, лежащих на улицах. В лучшем случае их сбрасывают в общие братские могилы", - объяснил, как выглядит гуманитарная катастрофа в Мариуполе, Жорин.

Он напомнил, что в городе отсутствуют отопление и электроснабжение, существенные проблемы с питанием и питьевой водой. 16 день Мариуполь находится в полном окружении неприятеля. Полк "Азов" героически удерживает оборону города. Но по словам Жорина, для того чтобы спасти Мариуполь, нужно сплотиться всем миром. От этого шага зависит будущее всей Украины.

"Я обращаюсь к журналистам, к политикам, к дипломатам, к представителям нашей власти и представителям других стран. Мы сегодня все должны требовать полного прекращения огня по Мариуполю. Весь мир должен этого требовать", - подчеркнул он.

Также читайте: Полк "Азов" опубликовал имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь. СПИСОК

Напомним, 7 марта англоязычное заявление сделал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что в городе начался голод. Попытки организовать гуманитарный коридор для мирных жителей провалились из-за действий врага. Командир полка "Азов" призвал западные страны вспомнить, что главной демократической ценностью является человеческая жизнь и потребовал закрыть небо.
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Топ комментарии
+65
Кацапы, мы это запомним и в ближайшие 100 лет будем взрывать ваши дома.
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11.03.2022 18:53
+44
Бережи вас Бог.
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11.03.2022 18:54
+39
Тупі орки, ми імперію розвалили, ми СССР розвалили, і ********* розвалимо так чи інакше
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11.03.2022 18:55
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Правила форума Совет форумчан
Кацапы, мы это запомним и в ближайшие 100 лет будем взрывать ваши дома.
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11.03.2022 18:53 Ответить
Бережи вас Бог.
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11.03.2022 18:54 Ответить
Тупі орки, ми імперію розвалили, ми СССР розвалили, і ********* розвалимо так чи інакше
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11.03.2022 18:55 Ответить
І до української влади, значить не все зроблено для рятувальних робіт. А Люся говорив,що Маріуполь отримає допомогу. Коли уже бравада новин закінчиться.
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11.03.2022 18:55 Ответить
Ми усі розуміємо, що сил на все не вистачає!

Але з ГЕОЇЧНИМ Маріуполем, це той випадок, коли треба кинути усі сили на зняття облоги, навіть за рахунок інших напрямків! Використати усі озброєння, що можливо!

Я не стратег, але заперечте мені!
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11.03.2022 20:20 Ответить
Чим ти підтримав . Ви всі письменники . Не пішіть аби-що . Думайте , якщо є клепки .
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11.03.2022 19:00 Ответить
Давай клепка розкажи що робити....
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11.03.2022 19:02 Ответить
Чого це в нас сил мало? Техніки, ну так, людей думаєте менше ніж 150000 тис? В нас перевага чисельна напевне в 3 рази
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11.03.2022 19:06 Ответить
Як варіант для мінімальної орієнтації в ситуації... Звісно це не фактичні показники.... але все ж .. https://www.youtube.com/watch?v=nAA4IEHzKEU
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11.03.2022 19:17 Ответить
Це знову маніпуляція від різних осіб,а говорити потрібно тільки спецам без Люсі і тд. Перевага в живій силі в України,небо на сьогодні рівня, важка техника то у орків була перевага. Тут питання, думаю,в ракетах і дальності стрільби. І да,Київ має надійну защиту і чисельність тоже не для слабих. Тому і питання, чого не ідуть в наступ,хоть метр за метром,і чому стікаю кров'ю Марик. Ці дані є кожний день
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11.03.2022 19:59 Ответить
На начало вторжения на границе было 185 тыс.чел.у РФ.Официально в ВС Украины около 250 тыс.чел.Из них примерно 170-180 тыс.ч. боевые соеденения + резервисты 100 тыс.ч+ порядка около 200 тыс.ч.нацгвардии,не считая полиции +добровольцы. Итого примерно 650-670 тыс.ч.
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11.03.2022 20:24 Ответить
Там під кордони ЄС вже майбуть пару сотень тисяч в теробороні, пора перекидувати хоч в центр
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11.03.2022 18:56 Ответить
Украина- убейте удава Якова Кедми.
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!
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11.03.2022 18:58 Ответить
поддерживаю вас на все 100!, эта лживая падаль из страны, жители которой пережили холокост и геноцид, как шипящая змея вылазит из какого-то схрона на эфиры к этой падале Соловьеву, и призывает уничтожать жителей Украины, детей и внуков тех, кто в годы войны прятал и помогал евреям! Эта **** на подтанцовке у кремлевской пропаганды, получает от них баснословные гонорары, за пропаганду войны, а затем спокойно спит в Израиле! Гореть ему в аду, христопродавцу! А где ж этот их знаменитый Моссад, куда они смотрят? или может они в доле?! Тогда почему наши сограждане, украинцы, живущие в Израиле не нейтрализуют его физически?!
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11.03.2022 19:25 Ответить
они ссут подойти к точкам обороны ближе, чем на три километра, зная, что у нас полно ПТРК Стугна и FGM-148
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11.03.2022 20:35 Ответить
Кедми был сотрудником "Натив"-организации, официально занимающейся в России репатриацией евреев в Израиль, начавший еще при Голде Меир. В конце концов, лет двадцать назад его выперли оттуда. Если бы был разведчиком через полгода или выслали из СССР, или посадили, как шпиона. КГБ тогда было ого-го... Обыкновенный предатель еврейского народа...
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12.03.2022 05:12 Ответить
Какой-то треш.
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11.03.2022 18:59 Ответить
Байден сказал низзя давать Украине авиацию и ПВО и правациравать путена ато он ого-го страшно... не понятно что еще может быть хуже уничтожения украинских городов вместе с населением
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11.03.2022 19:00 Ответить
у Путина такие же симптомы как у Гитлера один в один,шизофрения и опухоль в мозге, которая неизлечима
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11.03.2022 19:10 Ответить
Такие же нацистские пи*арасты как и гитлер. Таке життя
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11.03.2022 19:41 Ответить
Шо ты мелешь?! Байден виноват в том, что рашисты Мариуполь в кольцо взяли? Он виноват в том, что рашисты город с землей ровняют?
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11.03.2022 19:17 Ответить
винуваті всі, хто ці роки намагався "не провоцировать", вони говорять гарні речі і не роблять нічого щоб припинити насилля. їх жопа в теплі.
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11.03.2022 19:28 Ответить
"Виноваты все" - это ярко.
Ты (да и я тоже) ***** сделал когда рашисты грузию захватывали, или когда Алеппо в Сирии с землей ровняли? Так отож ...
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11.03.2022 19:49 Ответить
Почему нельзя перебросить туда дополнительные силы?
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11.03.2022 19:02 Ответить
А ты не думай.
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11.03.2022 19:04 Ответить
Готовят. Или ты предлагаешь на деблокаду пару батальонов с автоматиками послать?
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11.03.2022 19:45 Ответить
Буду только рад, если готовят деблокировани
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11.03.2022 19:54 Ответить
Вот для того чтобы получить результат, а не просто попытаться, готовятся серьезно. Поэтому быстро не получается никак. К сожалению, время работает против нас: пока мы готовимся город разрушают и гибнут мирные люди. Но если не подготовиться нормально, то будет еще хуже и группировку прорыва потеряем и город.
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11.03.2022 20:47 Ответить
Я думаю, что нет, потому что Мариуполь полностью в кольце, туда никак подкрепления не забросить, но рядом находятся наши соединения в ООС, мне непонятно, почему они вообще ничего не предпринимают, это же самые лучше наши войска. И Минобороны об этом вообще молчит!
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11.03.2022 20:31 Ответить
А може, ще й наш український Генштаб повинен дописувачам Цензора свої плани регулярно доносити? Щоб дописувачам не було нудно і було що критикувати, тут же одні експерти зібрались.
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11.03.2022 21:10 Ответить
А что там скажет ООН и Красный Крест которые постоянно тоннами возили жрачку, медикаменты и стройматериалы для блиндажей оркам все 8 лет в ОРДЛО?
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11.03.2022 19:02 Ответить
Ну это катастрофа. Через Крым очень долго поставлять войска рф в Украину. По этому они херачат Марик со всей злостью, им он очень нужен для дальнейшего продвижения.
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11.03.2022 19:03 Ответить
кедмі,має ліквідувати Ізраільська розвідка.Він же її очолював.
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11.03.2022 19:04 Ответить
Не слушайте кацапских пропогандонов про великого разведчика кедми , он служил в разведке типа путина кгбиста - начальника клуба в посольстве .тоже вроде завхозом.
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11.03.2022 19:22 Ответить
Кедми был сотрудником "Натив"-организации, официально занимающейся в России репатриацией евреев в Израиль, начавший еще при Голде Меир. В конце концов, лет двадцать назад его выперли оттуда. Если бы был разведчиком через полгода или выслали из СССР, или посадили, как шпиона. КГБ тогда было ого-го... Обыкновенный предатель еврейского народа...
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12.03.2022 05:10 Ответить
Я упростил просто это до максимума , что бы особо не расписывать , с интернетом проблемы
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12.03.2022 12:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UqX75CXXIhs
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11.03.2022 19:23 Ответить
Зеля сливает Мариуполь
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11.03.2022 19:04 Ответить
Это что слив Мариуполя???? У меня мать и бабушка пенсионерки там, у меня все близкие там.... Да будь проклята эта война вместе с дырявым путиным
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11.03.2022 19:06 Ответить
"АЗОВу" -низький уклін. Ви наші Герої ! Такі ж ,як Кіборги ДАПу !
Віримо,що переможете !!!!
Слава Україні !
Подяка ПАТРІОТАМ !
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11.03.2022 19:06 Ответить
Там только беспилотники могут батареи подавить,рашистов начнут бить сначала в лесах.
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11.03.2022 19:07 Ответить
Что мешает деблокировать Мариуполь со стороны Запорожья и Днепра? Рой разведовательных беспилотников и байрактаров при поддержке точек У, авиации и всего чего можно не решает проблему? Если всё так плохо почему не используется все средства?
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11.03.2022 19:08 Ответить
А все потому что проспали южное направление. И не в Херсоне, а важной точкой был Каланчак, именно оттуда развилка идёт на Каховскую гес и Херсон. В итоге проиграны 2 направления, это был лишь вопрос времени.
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11.03.2022 19:13 Ответить
Мариуполь хотят слить
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11.03.2022 19:13 Ответить
Не только его . По всему югу не было отпора
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11.03.2022 19:24 Ответить
Запорожье как и Херсон оккупировано. Херсон как я понимаю, вообще под полным их контролем. Мне вообще кажется, что Минобороны много чего не рассказывает, всей правды, только победные ура-возгласы, а на деле по-настоящему ждут у моря погоды и не могут организовать контр-наступления
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11.03.2022 20:34 Ответить
Запорожье оккупировано? Щас
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11.03.2022 20:37 Ответить
Я не город имел ввиду, а часть области, тот же Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Фактически ***** прорубило наземный коридор в Крым.
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11.03.2022 20:53 Ответить
Не верю, что нет решения. Нужно сформировать полупартизанские отряды.
Там сил орков может быть не так много.
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11.03.2022 19:11 Ответить
Как вы представляете партизан в степи ?
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11.03.2022 19:25 Ответить
Партизаны бывают не только в лесах. Арабские пустыни тому пример
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11.03.2022 20:01 Ответить
да как ты это сделаешь-то? Это можно сделать в Киеве, в Чернигове, в Харькове, но организовать подобное, когда город окружен и блокирован невозможно, нужна срочная помощь извне, от наших войск в ООС - только они сейчас могут помочь
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11.03.2022 20:40 Ответить
РЕСПЕКТ МАРИУПОЛЬЦАМ и ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ.!Он прав ..Мариуполь нужно всеми силами спасать ..где то и когда то заканчиваются силы и у защитников ..не говоря уже о мирных жителях .Интересно ,что думает командование..Это ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГОРОД для Украины .НЕ достаточно постоянно говорить «защитники отважно сражаются..»нужны военные действия по деблокаде города...Онпросто во всем прав ..Если за пару дней ничего не изменится ,то может случиться ,что план «пу»будет осуществлён ..
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11.03.2022 19:11 Ответить
"вывести украинские войска под прикрытием" как ты это сделаешь из кольца?
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11.03.2022 20:42 Ответить
Так виглядає що Маріуполь і добровольчі загони зливають.
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11.03.2022 19:13 Ответить
квартальных сметут за марик...и буба превратится из свитового лидера свободного мира в чмо криворогое.
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11.03.2022 19:14 Ответить
Очередь из добровольцев территориальную оборону. Может сформировать из самых способных новые подразделения?
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11.03.2022 19:16 Ответить
В кінці кінців, наш "великорозумний" головнокомандувач, це не можна було пробити коридор до Маріуполя, кинути дві-три бригади туди, суки ви.
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11.03.2022 19:17 Ответить
Невже не можна провести операцію по деблокуванню міста-героя Маріуполя?! Серце кров'ю обливається
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11.03.2022 19:19 Ответить
Харків з вами, маріупольці. Нам теж зараз непереливки.
Але все буде - Україна!
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11.03.2022 19:19 Ответить
Це 21-е століття, центр Європи
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11.03.2022 19:22 Ответить
Пару років назад весь світ разом з нами так само дивився на Сірію, як їх розкатували авіацією. Особливо міста, лікарні і т.д.
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11.03.2022 19:32 Ответить
Сирія це не середина Європи, перепрошую.
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11.03.2022 20:00 Ответить
Тобто там це робити було можно, а тут чомусь ні? Жорстока правда, ми сиділи і дивились в телевізор, інтернет, а люди там гинули. Зараз так дивляться на нас. Співчувають, відправляють гуманітарку, якусь зброю, лайкають відосики, а ми боремось за свою свободу. Свободу не дарують, її вигризають. Історією доказано, якщо подарувати народу свободу, вона не цінується і не втримується. Тільки в боротьбі народжується нація. Тяжко, дуже тяжко, але мусимо пройти цей шлях самі, інакше знову будуть з'являтись в політичному полі опзж, шарії і інша мразота.
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11.03.2022 20:25 Ответить
Мирные жители оказались заложниками,но если вопрос что такими жертвами город удерживать,то для тех кто сейчас от переохлаждения и голода умирают не кажется что их защищают.
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11.03.2022 19:22 Ответить
Пропонуєте здати город оркам? Вважаєте, що мирним відразу покращає? Бо орки мілосердні?
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11.03.2022 21:30 Ответить
Помічнички європейські, тху на вас.
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11.03.2022 19:23 Ответить
Один вопрос к "гаранту": КАК ты мог такое допустить? Где Байрактары, авиация, артилерия..Это всё горе на тебе и за это ответишь лично!
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11.03.2022 19:29 Ответить
Що робить для захисту Маріуполя Зеленський??? Де його конкретні до дії по спасінню мешканців міста??? Він у нас головнокомандуючий, чи він у нас лише диктор на телебаченні??? Це жахлива ситуація, яку потрібно вирішувати, там люди в пастці і самі не зможуть собі допомогти!!!
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11.03.2022 19:30 Ответить
Зеленський нічого не може робити, бо він не командує ЗСУ - і це дуже добре.
Прориватися військами - це величезні втрати, які можуть призвести до повної поразки у війні.
Саме на це і розраховує *****.
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11.03.2022 20:36 Ответить
Блокаду Ленинграда решили паффтарить, уроды?
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11.03.2022 19:42 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо! ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:46 Ответить
Потрібно атакувати паразитів. Звільнити Маріуполь. Не дозволити окупанту закріпитись в примор'ї.
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11.03.2022 19:50 Ответить
При всем уважении, от судьбы Мариуполя не зависит будущее этой войны и Украины.
Трагедия - возможно, поражение на локальном участке - вероятно, но война есть война, всё время побеждать тут невозможно, бывает всякое. Деблокировать Мариуполь сложно...
Но вот освободить Херсон вполне реально. И это уже поможет Мариуполю.
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11.03.2022 20:17 Ответить
Как не зависит? если они возьмут Мариуполь, то следующей целью их будет окружение всей нашей армии на востоке! Это огромный стратегический провал! Наш Генштаб судя по всему ожидал, что **** первым делом попытается занять Киев, но на самом деле это был отвлекающий маневр. Тут кацы нас переиграли
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11.03.2022 20:47 Ответить
Наш главный пророк и советник ОП Арестович заявил; "Оккупанты НЕ возьмут Мариуполь,полягут все,потому-что их мало." Так что НЕ переживайте,раз он сказал,значит так и будет.
https://24tv.ua/okupanti-ne-vizmut-mariupol-voni-vsi-polyazhut-bo-yih-tam-malo_n1901847
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11.03.2022 20:46 Ответить
Вопрос: если ИХ мало, то почему они еще живы?
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11.03.2022 20:54 Ответить
Этот вопрос к Арестовичу
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11.03.2022 21:05 Ответить
Та до чого тут Арестович? Генштаб працює, Міноборони працює, армія воює, партнери постачають зброю. Досить розганяти зраду. Майте довіру до всіх своїх захисників.
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11.03.2022 21:39 Ответить
Как причём,это сказанные им слова,что НЕ понятно?
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11.03.2022 23:48 Ответить
геноцид УКРАИНСКОГО народа кацапскими фашистами
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11.03.2022 21:26 Ответить
 
 