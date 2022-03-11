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Мариуполь (5562) потери (3859)

Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов

Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь пришедший на нашу землю русский хлам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Да, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России.

Подразделения Объединенных сил продолжают защищать город и защищать мирных украинских граждан", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+60
Приятная новость перед сном!
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11.03.2022 21:38
+57
слава та повага
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11.03.2022 21:38
+47
це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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11.03.2022 21:41
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Приятная новость перед сном!
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11.03.2022 21:38 Ответить
слава та повага
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11.03.2022 21:38 Ответить
Скажений Путін сказав, що російські баби ще понароджують, йому пофіг.
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11.03.2022 21:40 Ответить
Слава нашим мужнім хлопцям , які б'ються , як леви 👍🏼✊💪
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11.03.2022 21:40 Ответить
эта та диыизия что в берлине флаг установила
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11.03.2022 21:40 Ответить
Берлин брали украинцы и беларусы.
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11.03.2022 21:42 Ответить
натхнення вам, удачі (сили і витримка в вас вже є) і янголів на плечі !
мужні, хоробрі, вірні бережи вас Боженька !!!
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11.03.2022 21:40 Ответить
це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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11.03.2022 21:41 Ответить
Азов, 36 морской пехоты . А так очень там тяжело , Гражданские уже от обезвоживания помирать начали
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11.03.2022 21:51 Ответить
Тримайтесь. Живі ви не потрібні ворогу. А нам кожен громадянин на вагу золота. Не довго цій падалі нас морити залишилось
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11.03.2022 21:57 Ответить
Бережи Вас Господь!
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11.03.2022 21:45 Ответить
**** ... нет же *** цели .просто нет.. Ломать крушить . убивать грабить .просто Твари. сброд биомусора.. Который пришел на Украину. Победа будет за нами мы победим .
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11.03.2022 21:45 Ответить
Это та дивизия, которая штурмовала Берлин и Рейхстаг в 1945??? Прикольно, деды сейчас в **** наверно!
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11.03.2022 21:49 Ответить
"Вечером 30 апреля через пролом в северо-западной стене рейхстага, сделанный сапёрами 171-й дивизии, группа советских бойцов ворвалась в здание. Почти одновременно с центрального входа его штурмовали солдаты 150-й стрелковой дивизии."
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11.03.2022 21:57 Ответить
Азовцi, так тримати. Харкiв i вся Украiна за вас . Тiльки вогнем та мечем , тут ахметiвськи гудки не допоможуть.
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11.03.2022 21:50 Ответить
Слава ЗСУ
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11.03.2022 21:51 Ответить
можєм павтаріть!
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11.03.2022 21:53 Ответить
Героям Слава!
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11.03.2022 21:54 Ответить
Справжні герої ! Титани!
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11.03.2022 21:57 Ответить
Командир полку "Азов" друг Редіс на фоні трофейних російських танків
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11.03.2022 22:00 Ответить
РЕСПЕКТ!
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11.03.2022 22:00 Ответить
Марік, тримайся. Слава нації, смерть окупантам
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11.03.2022 22:11 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:22 Ответить
 
 