Российский самолет Су-34 сбит в Чернигове

Истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупационных войск сбит в Чернигове.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Север"

В сообщении отмечается: "Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!"

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