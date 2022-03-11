Российский самолет Су-34 сбит в Чернигове
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупационных войск сбит в Чернигове.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Север"
В сообщении отмечается: "Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!"
Топ комментарии
+70 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий11.03.2022 19:35
+68 Saskia Jansen
показать весь комментарий11.03.2022 19:37
+34 vadyan
показать весь комментарий11.03.2022 19:51
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Пожалуйста, подождите...
Кожен мертвий пілот - це десятки збережених життів мирних українців
Не в одної армії світу стільки не має
По цій моделі Су-34 пишуть що десь 120 штук було, знов таки скільки в робочому стані невідомо, навряд че більше половини...
Может кто-то и разбился из них при грубой посадке.
Остальные поврежденные требуют ремонта: замена двигателей, топливных баков и т.д.
І те що парашути не розкриваються додатковий плюс в цьому.....
Да и их замена, испытание и облет самолета после замены двигателей занимает не мало времени.
Нехай постачає алюміній-титан - на паРаші їх багато, льотчиків-зомбі теж!
ДЯКУЄМО ВАМ!
МАТІР БОЖА, СПАСИ ВАС І СОХРАНИ!
https://www.google.com/amp/s/www.popmech.ru/technologies/12082-yarchayshee-ukazanie-lazer/amp/
На окупованому Донбасі ********* застосовував лазери...
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/donbass-kak-poligon-dlya-eksperimentov-boeviki-vse-chashche-ispolzuyut-zapreshchennoe-oruzhie-1220648.html
ФАБ-бомбят с больших высот,никакой стингер не поможет-случайно разве подставится кто.
Так что надеяться только на нехватку летчиков у кацапчонков не стоит
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!
Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.
- Подбили?
- Сдохни!
Поэтому Это идеология 3-го рейха.