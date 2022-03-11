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Російський літак Су-34 збито у Чернігові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський літак Су-34 збито у Чернігові

Винищувач-бомбардувальник Су-34 окупаційних військ збито у Чернігові.

Як інфомує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Північ"

У повідомленні відзначається: "Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінено як воєнний злочин, - Amnesty International. КАРТА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Слава Україні ! Дякуємо нашим рідним Захисникам !
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11.03.2022 19:35
+68
"Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та на бункерного підара."
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11.03.2022 19:37
+34
Дякую хлопці
Кожен мертвий пілот - це десятки збережених життів мирних українців
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11.03.2022 19:51
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Слава Україні ! Дякуємо нашим рідним Захисникам !
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11.03.2022 19:35 Відповісти
Дякую хлопці
Кожен мертвий пілот - це десятки збережених життів мирних українців
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11.03.2022 19:51 Відповісти
сколько у их их еще!!!!?
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11.03.2022 19:36 Відповісти
Дуже дуже багато( взагальному 1000+
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11.03.2022 19:37 Відповісти
Насправді пригодних до викоритстання у них не більше 300
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11.03.2022 19:41 Відповісти
а пілотів, які готові літати майже закінчились... без пілотів - це груда металу
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11.03.2022 19:50 Відповісти
Найкращий пейзаж - груда пілотів на грудах металу.
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11.03.2022 21:16 Відповісти
На бумаге да, а вот летающие уже заканчиваются.
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11.03.2022 19:43 Відповісти
Не має у них стільки літаків

Не в одної армії світу стільки не має
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11.03.2022 19:48 Відповісти
Де ви взяли цю цифру? У відкритих джерелах винищувачів усіх моделей до початку війни у рашки було не більше 500-600. Скільки справних невідомо, не думаю що більше 300... Біля 50 вже знищено і це дуже дуже багато!
По цій моделі Су-34 пишуть що десь 120 штук було, знов таки скільки в робочому стані невідомо, навряд че більше половини...
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11.03.2022 19:48 Відповісти
Десь читав (зараз точно не пригадаю, де саме) що здатних літати лаптєльотів на момент вторгнення було близько 120. Але наскільки ці дані правдиві - не знаю.
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11.03.2022 20:06 Відповісти
Враховуючи божевільний рівень корупції та брехні, це може бути реальністю. До того ж, як кажуть вище, досвідчених пілотів було ще менше скоріш за все... Плюс, навіть нові справні літаки після тижня бойових вилетів мають йти на тех обслуговування, тобто стають тимчасово виведеними
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11.03.2022 20:13 Відповісти
Часть самолетов была повреждена ПВО, но не упали. Дотянули до своего аэродрома.
Может кто-то и разбился из них при грубой посадке.
Остальные поврежденные требуют ремонта: замена двигателей, топливных баков и т.д.
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Краще рахуйте скільки пілотів залишилося які готові бомбити цивільних, не думаю що там багато схиблених, в пілотів більше мозгів особливо з досвідом....

І те що парашути не розкриваються додатковий плюс в цьому.....
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11.03.2022 20:26 Відповісти
сейчас у тех что на ходу моторесурс двигателей выкатают ,и станет намного меньше
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11.03.2022 19:52 Відповісти
Двигатели ведь можно заменить.
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11.03.2022 20:23 Відповісти
Двигатели еще надо привести.
Да и их замена, испытание и облет самолета после замены двигателей занимает не мало времени.
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11.03.2022 20:36 Відповісти
там и кроме двигателей по регламенту много чего меняться должно-это ж не какой то ланос,что ездите с гремящей подвеской пока колесо не отвалится
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11.03.2022 21:35 Відповісти
Каждый сбитый самолет и вертолет это минус готовая машина, которая недалеко от наших границ, это минус обученный пилот с опытом многих лет налета, это минус бомбы. Любая война всегда идет за истощение вражеских ресурсов. И узкие места возникают часто неожиданно, главное их нащупать.
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11.03.2022 19:43 Відповісти
Сизифов труд бесполезен. Хочешь сказать, что сбивать вражеские самолеты бесполезно? Если у тебя истерика, возьми себя в руки или заткнись.
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11.03.2022 19:45 Відповісти
то вбий себе обстіну
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11.03.2022 20:10 Відповісти
более менее пригодных было около 300 штук...
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11.03.2022 19:38 Відповісти
Літунов замало
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11.03.2022 19:40 Відповісти
надо спрашивать,сколько подготовленных летчиков...а не алюминия на аэродромах
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11.03.2022 19:45 Відповісти
З БТР і танків РФіі пригодни до використання було близько 5-10 відсотків. Думаю що з літаками ситуація не краща.
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11.03.2022 19:48 Відповісти
то близько 10% вже і знищено, багато залишилось на кордонах, і перекинути не можуть, бо там залишаться без захисту
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11.03.2022 20:11 Відповісти
До Дідька (кремлядьського)!

Нехай постачає алюміній-титан - на паРаші їх багато, льотчиків-зомбі теж!
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11.03.2022 20:32 Відповісти
Ще один у пекло завітав.
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11.03.2022 19:36 Відповісти
Двое.
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11.03.2022 19:53 Відповісти
А парашут раскрылся? или стропы порезаны?
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11.03.2022 19:37 Відповісти
там скорее всего не стропы а пиропатроны протухшие от времени
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11.03.2022 19:54 Відповісти
Знову без парашута ?
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11.03.2022 19:37 Відповісти
награда опять найшла хероя хоч он і убегал.......
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11.03.2022 19:37 Відповісти
"Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та на бункерного підара."
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11.03.2022 19:37 Відповісти
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11.03.2022 19:37 Відповісти
"Ми как летун не очень" (с).
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11.03.2022 19:37 Відповісти
Буває.
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11.03.2022 19:38 Відповісти
А печенігів не під Черніговом побили. Тримайтесь і бережіть себе
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11.03.2022 19:40 Відповісти
з рюзке танкістів в півлітрову баночку збирають https://www.youtube.com/watch?v=mnV5K0BMqTc
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11.03.2022 19:40 Відповісти
смерть окупанту!
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11.03.2022 19:42 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!
ДЯКУЄМО ВАМ!
МАТІР БОЖА, СПАСИ ВАС І СОХРАНИ!
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11.03.2022 19:42 Відповісти
Єх, не вспів на прессуху... живим тепер вже не треба.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
Ой щось упало і парує!.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
Пилотов хоть пристрелили? Или у "асвабодителей" снова парашюты не раскрылись?
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11.03.2022 19:52 Відповісти
Хлопці, а що там з лазерними указками. Пишуть, що можна дезорієнтувати літаки...
https://www.google.com/amp/s/www.popmech.ru/technologies/12082-yarchayshee-ukazanie-lazer/amp/
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11.03.2022 20:01 Відповісти
а ти спробуй, потім розкажеш.
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Люди тисячами стоять задравши голови на літаючих терористів, а можуть взяти лазери та спробувати.
На окупованому Донбасі ********* застосовував лазери...
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/donbass-kak-poligon-dlya-eksperimentov-boeviki-vse-chashche-ispolzuyut-zapreshchennoe-oruzhie-1220648.html
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11.03.2022 20:24 Відповісти
ти для початку розберися які і що то за лазери і як і для чого використовують, тоді будеш писати, а краще спробуй сам.
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11.03.2022 20:37 Відповісти
Але пробувати з льоху треба!
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11.03.2022 20:38 Відповісти
лежачи на дивані
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Хороший пілот це 10 років підготовки і 2000 годи нальоту , на расєє такиз пілотів не більше 200 , третина вже в нашому черноземі
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11.03.2022 20:01 Відповісти
для бомбежки обычными ФАБ-особой квалификации летуна не надо,если противная сторона не имеет высотного ПВО и истребителей-боев то проводить не надо и противозенитных маневров тоже.
ФАБ-бомбят с больших высот,никакой стингер не поможет-случайно разве подставится кто.
Так что надеяться только на нехватку летчиков у кацапчонков не стоит
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11.03.2022 21:42 Відповісти
Якщо б ще в Чернігів Стінгерів завезли, тих що осіли під Києвом, то може й більше б назбивали- Чернігів ******** літаки 24/7
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11.03.2022 20:02 Відповісти
Летить тварюка бомбардувати, а ми її лазером - лазером. Треба перевірити. Ось тобі і ППО від китайців.
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11.03.2022 20:02 Відповісти
https://youtu.be/eKHXVFueurk
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11.03.2022 21:16 Відповісти
Лазером.....при удачном попадании (не ослеп­лении!) на стекло кабины отвлечь пилотов яркий свет вполне способен, а потеря внимания при посадке даже на доли секунды может быть опасной. Особенно для пилотов вертолетов - у них и скорость меньше, и расстояние, с которого производится воздействие, существенно ближе - не сотни метров, а десятки (собственно, среди реально пострадавших от ослепления пока и числятся только пилоты вертолетов).
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11.03.2022 20:05 Відповісти
Що ж... Майорів-підполковників-полковників уже сильно поменшало. На черзі літьохи з капітанами. Коли і їх забракне, за старою совковою традицією пошлють курсантів. А потім і путєнюґенд...
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11.03.2022 20:16 Відповісти
сподіваюсь парашут не розкрився
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11.03.2022 20:17 Відповісти
А 3,14 дарасы ************* что керували этой птичкой выжили или в гости на концерт к кобздону?
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11.03.2022 21:13 Відповісти
(Ответ блогеру)
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!

Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.

- Подбили?

- Сдохни!

Поэтому Это идеология 3-го рейха.
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11.03.2022 21:48 Відповісти
 
 