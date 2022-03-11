Російський літак Су-34 збито у Чернігові

Винищувач-бомбардувальник Су-34 окупаційних військ збито у Чернігові.

Як інфомує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Північ"

У повідомленні відзначається: "Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників!"

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