Окупанти обстріляли Святогірську лавру. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Тарас Березовець
"Російські війська обстріляли Святогірську лавру – одну із трьох найбільших святинь України", - зазначив він.
Топ коментарі
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From: MG <[email protected]>
Date: Sun, Mar 6, 2022, 11:20
Subject: весенняя песенка ***** вождю
To:
для молодежи приложены ноты
Ты сегодня нам принес
Не букет из пышных роз
Не тюльпаны и не лилии
Подарил паскуда ты
Очень странные цветы
И они, увы, не хилые
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
Ох неярок их наряд
И отвратен аромат
Нашей жизни загнивания
Мы так рады нету слов
Что ведешь ты нас ослов
И баранов на заклание
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
И на многие года
Может даже навсегда
Ты обрек нас на презрение
Будет бедствовать народ
(Не спасет газопровод)
За свое долготерпение
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
Истинный Христианин таким кощунством не будет заниматься.это не армия....
Лавра, которой можно все: скандальная Пасха в Святогорске. Разбор
https://www.liga.net/society/articles/lavra-kotoroy-mojno-vse-skandalnaya-pasha-v-svyatogorske-razbor