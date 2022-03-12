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Окупанти обстріляли Святогірську лавру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Тарас Березовець

"Російські війська обстріляли Святогірську лавру – одну із трьох найбільших святинь України", - зазначив він. 

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Окупанти обстріляли Святогірську лавру 01
Окупанти обстріляли Святогірську лавру 02
Окупанти обстріляли Святогірську лавру 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Святогірська лавра - один з центрів кацапського православного фашизму в Україні.
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12.03.2022 23:55
+18
Належить УПЦ МП. Цікаво, Онуфрій завтра на ранішню службу разом з Павлом-мерседесом в Києво-Печерській Лаврі знов з осанни московському Кирилу почнуть?"Нічого особистого, просто бізнес ". А тупоголове стадо вірян МП це не здивує.
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12.03.2022 23:58
+9
Свалят всё на ВСУ! 🤔
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12.03.2022 23:52
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Свалят всё на ВСУ! 🤔
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12.03.2022 23:52 Відповісти
Так в них же лозунг "бей своих, чтоб чужие боялись"
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12.03.2022 23:53 Відповісти
---------- Forwarded message ---------
From: MG <[email protected]>
Date: Sun, Mar 6, 2022, 11:20
Subject: весенняя песенка ***** вождю
To:

для молодежи приложены ноты

Ты сегодня нам принес
Не букет из пышных роз
Не тюльпаны и не лилии
Подарил паскуда ты
Очень странные цветы
И они, увы, не хилые
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
Ох неярок их наряд
И отвратен аромат
Нашей жизни загнивания
Мы так рады нету слов
Что ведешь ты нас ослов
И баранов на заклание
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
И на многие года
Может даже навсегда
Ты обрек нас на презрение
Будет бедствовать народ
(Не спасет газопровод)
За свое долготерпение
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
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12.03.2022 23:54 Відповісти
Святогірська лавра - один з центрів кацапського православного фашизму в Україні.
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Колишня лавра Януковича! 🤔
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13.03.2022 00:03 Відповісти
Евнуховича
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13.03.2022 13:30 Відповісти
Своїх не кидають і б'ють по своїх.
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02.06.2022 07:40 Відповісти
Вибивають попів з московського патрірхату.
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12.03.2022 23:56 Відповісти
Належить УПЦ МП. Цікаво, Онуфрій завтра на ранішню службу разом з Павлом-мерседесом в Києво-Печерській Лаврі знов з осанни московському Кирилу почнуть?"Нічого особистого, просто бізнес ". А тупоголове стадо вірян МП це не здивує.
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12.03.2022 23:58 Відповісти
Один храм с мощами ихнего пресвятого великомученика Адольфа уже есть - остальные можно ровнять с землей. Духовность, чо!
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13.03.2022 00:02 Відповісти
Там засел Азов🤣🤣🤣
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13.03.2022 00:04 Відповісти
Секта сатанистов продолжает Шабаш.
Истинный Христианин таким кощунством не будет заниматься.это не армия....
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13.03.2022 00:04 Відповісти
то ті що підтримували апачлєнців?
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13.03.2022 00:06 Відповісти
Так.
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13.03.2022 00:07 Відповісти
Стріляють по своїх.
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13.03.2022 00:07 Відповісти
Це сєпарська лавра. Тому пох...

Лавра, которой можно все: скандальная Пасха в Святогорске. Разбор

https://www.liga.net/society/articles/lavra-kotoroy-mojno-vse-skandalnaya-pasha-v-svyatogorske-razbor
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13.03.2022 00:08 Відповісти
Думаю, что после этого она перестанет быть сепарской... А места там очень красивые.
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13.03.2022 00:22 Відповісти
А Львівському вокзалу сьогодні? Чи епідемія COVID сама собою скінчилася?
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13.03.2022 00:42 Відповісти
Всім цим писакам, які ллють бруд на Українську Православну Церкву хочу запропонувати, замінити собою парафіян УПЦ, які сьогодні захищають Київ, Житомир, Харків, Миколаїв, Суми і інші міста, а їх відправити додому бо вони на думку цих писак - московські посіпаки. От тоді і покажете, які ви герої проти ворога, а не проти монахів і старух. Т. Березовець правильно написав, Святогорська Лавра це наша українська православна святиня, а комусь (скоріш за все московським холуям), від того, що по ній луплять окупанти весело.
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13.03.2022 00:40 Відповісти
Сподіваюсь,ти мав на увазі єдину канонічну Православну Церкву України,а не кубло ФСБшних бізнесменів з РПЦ Московського патриархату, що взяли в аренду стародадавню українську святиню-Святогорський монастир.
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13.03.2022 01:58 Відповісти
А шо це за така "канонічна"? СЦУ? Її шо хтось за таку визнає? І шо то за така "канонічна" церква, прихильники якої з автоматами не на фронті воюють, а під Львовом і Франківськом чужі церкви грабують і розпалюють релігійну ворожнечу. То ж у мене питання, де ФСБшне кубло - серед тих хто воює на фронті, чи серед тих хто в тилу мародерить?
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13.03.2022 02:20 Відповісти
Їді за руським кораблем, **** православна
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13.03.2022 13:34 Відповісти
... и повредили корпуса детского оздоровительного центра. Только вчера писал, когда же начнут эвакуацию детей сирот (грудничков до 4-х лет) и кто за это БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ, ведь фронт в 30 км от Святогорска, под обстрелами в экстренном порядке (в "гуманитарных корридорах") этого уже не получится сделать, нужна специфическая логистика,необходимо заботиться о малышах во время перевозки в безопасное место (на запад страны или заграницу)!
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13.03.2022 10:03 Відповісти
Карма згадала за 2014 рік, коли там переховувалися днрівці
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13.03.2022 12:46 Відповісти
 
 