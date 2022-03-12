Міста Волноваха більше не існує, - голова Донецької ОВА Кириленко

Міста Волноваха на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

Про це 12 березня заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.

"Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - сказав він.

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