Міста Волноваха більше не існує, - голова Донецької ОВА Кириленко
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Міста Волноваха на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.
Про це 12 березня заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.
"Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - сказав він.
Топ коментарі
+52 MAKAROV ddf66d11
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+28 Вася Шевченко f77d76ba
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+24 время
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миротошнотворцы падлючие...
Как показывает пример второй мировой войны, то соотечественники герантофила, которому нравятся бабуси, сдались нацисткой Германии без единого выстрела...
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
Хай би все РФ було так зруйноване.