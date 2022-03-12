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Города Волноваха больше не существует, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Города Волноваха больше не существует, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Города Волноваха, что в Донецкой области, фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.

Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, Волновахский район до полномасштабного вторжения РФ насчитывал более 100 тысяч населения.

"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", - сказал он.

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Топ комментарии
+52
русский мир - это руины и смерть.
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12.03.2022 13:44
+28
получается руцкие асвабадили Волноваху от нациков, людей и жизни (***** счастлив, но не вечен)
миротошнотворцы падлючие...
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12.03.2022 13:47
+24
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:47
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русский мир - это руины и смерть.
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12.03.2022 13:44 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:47 Ответить
Зачем же опошлять благородное животное? Цап в переводе на русский язык обозначает козел. Он оприходует козу, которая в последствии приведет козлят. Кроме того козье молоко полезное, из него получается вкусная брынза. А для путинских х***сосов есть более подходящие имена: мрази, подонки, падаль и т.п.
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20.03.2022 00:38 Ответить
получается руцкие асвабадили Волноваху от нациков, людей и жизни (***** счастлив, но не вечен)
миротошнотворцы падлючие...
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12.03.2022 13:47 Ответить
Гейропейцы, вас тоже это ждет, если небо не закроете!!!

Как показывает пример второй мировой войны, то соотечественники герантофила, которому нравятся бабуси, сдались нацисткой Германии без единого выстрела...
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12.03.2022 13:49 Ответить
Нужно же как-то НАТОвцев втянуть в войну. Быстрее похороним парашу и сотрем ее с карты мира, а что?
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12.03.2022 14:02 Ответить
тримай, уйобку, курс за руцким ржавим коритом !
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12.03.2022 14:28 Ответить
против ракет поможет не на 100% конечно - закрытое небо это не только самолеты в небе это целый комплекс
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12.03.2022 14:22 Ответить
Комплексы "Patriot" к местам боев никто подвозить не будет - попадут в плен. А против ракет малой дальности больше ничего нет.
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12.03.2022 14:29 Ответить
а ведь еще в 2014 большинство в Волновахе боялись бандеровцев с "западенцами" и верещали "путинприди"... вот ***** и пришло, как просили, ... со своим свинособачьим "рускимиром". И теперь нет Волновахи...
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12.03.2022 13:49 Ответить
Отсоси, чмоид кацапский! Волноваха всегда была украинской! Так же. как и Мариуполь! Иди на х... ведь *****!
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12.03.2022 14:33 Ответить
вата ********, если бы такие, как ты, ватные ушлепки, не визжали "путинприди-путинввиди" в 2014 г. то вообще никакой бы войны не было, глянься в зеркало, *****, это вы ватноголовое быдло, позвали в Украину войну, а теперь резко стали типа "проукраинскими", сучье племя... то, что Волноваху и другие города московская орда ровняет с землей, это ваша, твари, заслуга ... вы звали сюда свинособачий "рускиймир" ...
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12.03.2022 14:42 Ответить
Для меня Волноваха и Мариуполь -люди, знакомые с детства, а ты просто чмо. "патриотичное", ниоткуда взявшееся и иди на Ростов - соленые яйца немытые Витька лижи!
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12.03.2022 15:05 Ответить
я твоих "людей знакомых с детства" в 2014 уговаривал не идти на "референдум" и не голосовать за ЛуганДон, они мне только в лицо смеялись, говорили, что они типа "кормят" всю Украину вместе с бандеровцами... И таких ******* было восемь из десяти, так что ты мне байки, ватник, не рассказывай и не забудь, что Витек вечнолигитимный триждынесудимый тоже не с неба упал, а дамбасятина тупая его выбрала вместе с крысчанами...
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12.03.2022 15:20 Ответить
Тоже самое будет и с Москвой.
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12.03.2022 13:50 Ответить
И ВСУ оттуда вышли. Дальше кацапы уничтожат следующий город где будут эти части ВСУ. Я конечно не военный стратег, но по-моему нужно как-то менять стратегию
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12.03.2022 13:50 Ответить
Это стратегия военных Древнего Мира - выждать кода противник полностью использует все свое вооружение и людские ресурсы. Может и сработать.
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12.03.2022 13:57 Ответить
и сколько десятков или сотен тысяч должно умереть, пока ресурсы закончатся?
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20.03.2022 00:42 Ответить
Не надо менять никакую стратегию. В городе много укрытий.У нападающих много потерь в технике и живой силе...а города мы сами отсроем.
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12.03.2022 14:03 Ответить
а шо ты предлагаешь, сдаться на милость путлеру?
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12.03.2022 14:30 Ответить
пошел *****.
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12.03.2022 14:34 Ответить
"отстроят" полонені мокші за репарації.!100%.Не скигли !
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12.03.2022 14:30 Ответить
Пленные кацы нам помогут, не надо их убивать!Под дулом автомата и за понюшку хлеба будут работать, как стахановцы в соц. шахтах!
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12.03.2022 14:37 Ответить
Будьте реалістами
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12.03.2022 14:39 Ответить
Тебе давно поря линять - в Ростов или Воронеж.
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12.03.2022 15:15 Ответить
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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12.03.2022 13:50 Ответить
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
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12.03.2022 13:51 Ответить
Воевать, защищать свой дом и свою землю
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12.03.2022 13:56 Ответить
Воювати, іншого виходу немає.
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12.03.2022 14:23 Ответить
По законах воєнного часу,МОДЕРАТОР ПОВИНЕН БАНИТИ не тільки "засланих козачків" а й панікерів-всепропальщиків. "гризіть лікті" у себе вдома,а тут,вважаю, бажано кнопати адекватні речі .Без оптимізму і віри перемогти буже важко. !
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12.03.2022 14:40 Ответить
Новые методички подвезли, да козломордое??? Или ты думаешь, что у всех тут с памятью туго и никто не помнит что ты раньше пел???
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12.03.2022 14:49 Ответить
Що я писав? я повторяю ці слова з моменту, як нам НАТО, США Великобританія гаранти по будапешту, відмовили закрити небо і ці слова підтверджуються діями окупантів з РФ, кожного дня, я запитую, що далі?, а ці питання я почав задавати доки ще відносно цілими стояли наші міста, так що не так? коли-якщо дадуть нам адекватне ППО, я поміняю свою думку...
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12.03.2022 17:09 Ответить
Вот теперь пусть те организмы,что призывали "услышать Донбасс" (под "Донбассом" подразумевая позицию ОРДЛО) спросят Донбасс в лице Волновахи,Авдеевки, Мариуполя - "Нужен ли "русский мир" Украине,нужны ли сепаратистские "республики" и насколько реально "унижали и уничтожали русскоязычное население Донбасса" до 2014 года...
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12.03.2022 13:51 Ответить
Прошли эффективную вакцинацию от "русского мира".
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12.03.2022 13:54 Ответить
не уверен
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12.03.2022 14:23 Ответить
Трупозакопувач із Маріуполя досі не розуміє! То про що ви кажете?????
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12.03.2022 15:11 Ответить
Надо подождать, когда самого лично коснётся.
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12.03.2022 16:03 Ответить
По місту гатять 24/7! Йому мало??? То може ще на голову насрати?
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12.03.2022 16:22 Ответить
Пока по собственной голове не попадёт - не поймёт.
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12.03.2022 17:15 Ответить
Знищують що не можуть захопити, наша тактика працювала поки вони не почали бомбити міста.
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12.03.2022 13:55 Ответить
Головне щоб зараз не заспівали, як свого часу про кіборгів(безеперчно героїчних воїнів!): "вони витримали, не витримав бетон" - тому ми капітулюємо, Мінськ-3 , бла-бла-бла, солдати і бойові офіцери - Герої, а кабінетни щури - зрадники і невігласи("ми не знали, що нападуть", "вони ж таки сильні" і подібну лабуду будуть гнати)
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12.03.2022 13:59 Ответить
добро пожаловать в рузге мир.. мир тупости ***********, жлобства-быдлячества-мародёрства..(
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12.03.2022 14:05 Ответить
освободители освободили...твари
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12.03.2022 14:11 Ответить
Хороший город был. И танчик там был с правильной надписью. Ничего, выпрем эту нечисть и отстроим всё обратно.
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12.03.2022 14:14 Ответить
Жахливі руйнування.

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12.03.2022 14:38 Ответить
Рашистські Zombi-окупанти будуть знищені!!!!!
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12.03.2022 16:38 Ответить
Ну так і московію також, за кожне зруйноване місто, по квадратах: так Маріуполь стільки квадратів, Волноваха стільки кадратів, Одеса, Харків, Миколаїв, Запоріжжя!
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12.03.2022 17:57 Ответить
Йо**ні кацапи.
Хай би все РФ було так зруйноване.
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12.03.2022 18:08 Ответить
Волноваха=Грозный
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12.03.2022 18:10 Ответить
Теперь туда можно запустить орков и стереть с лица земли.
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12.03.2022 18:21 Ответить
 
 