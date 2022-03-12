Города Волноваха больше не существует, - глава Донецкой ОВА Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Города Волноваха, что в Донецкой области, фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.
Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, Волновахский район до полномасштабного вторжения РФ насчитывал более 100 тысяч населения.
"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", - сказал он.
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+52 MAKAROV ddf66d11
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показать весь комментарий12.03.2022 13:47
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миротошнотворцы падлючие...
Как показывает пример второй мировой войны, то соотечественники герантофила, которому нравятся бабуси, сдались нацисткой Германии без единого выстрела...
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
Хай би все РФ було так зруйноване.