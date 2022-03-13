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Окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку на Луганщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

У селі Борівському під Сєверодонецьком Луганської області окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

"Олександр Кононов R.I.P. Українського волонтера росіяни вбили у власному будинку у Борівському, що під Сєверодонецьком", - написав він.

"Сьогодні зайшли в будинок нашого волонтера. Це людина з інвалідністю, він займав дуже активну проукраїнську позицію. Його просто розстріляли в інвалідному візочку", - додав Гайдай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Про загибель Олександра повідомляють у соцмережах і його друзі та журналісти, які спілкувалися з чоловіком, повідомляє Новинарня.

"Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в візочку. Тварі. Спи, братику. Ти дуже крутий. Ти справжній Українець Донбасу. Мордор маст дай", – написав журналіст Руслан Горовий.

Кононов мав інвалідність першої групи (внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу). Незважаючи на це, був надзвичайно активною й діяльною людиною, активістом руху "Юридичний лікбез для водіїв".

З початком російської агресії на Донбасі у 2014-му Олександр разом із дружиною Вікторією почав активно допомагати українській армії – розвозив на позиції воду, їжу, медикаменти. Якось у розпал війни волонтери помилково заїхали на ворожий блокпост. Олександр потрапив у полон до бойовиків "ЛНР". Пережив катування "на підвалі".

Через 98 днів, у жовтні 2014-го, був звільнений з полону за обміном.

Окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку на Луганщині 01

Після цього переїхав у напівзакинуте село Десятини на Житомирщині. Придбав одну з давно залишених хат, перевіз туди кіз та овець і запустив маленьку козячу ферму із сироварнею. Торговельна марка "Сири Санича" відома багатьом відвідувачам сільськогосподарських ярмарків у Києві та інших містах України.

Утім, через кілька років Олександр повернувся на рідний Донбас, під рідний Сєверодонецьк.

Окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку на Луганщині 02

І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову почав активно допомагати українським воїнам. Ще за кілька днів до смерті пішки пройшов до Сєверодонецька, щоб розжитися "гуманітаркою" для військовослужбовців.

Також читайте: Російські окупанти розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин на Київщині, - UAnimals

"Щоб убити людину на інвалідному візку – треба боятися до усрачки вишиванку та прапор, який завжди був у Сашка", – зауважила волонтерка Ірина Солошенко.

Фото із соцмереж та з матеріалу про Олександра Кононова на сайті The Ukrainians

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Покойся з миром,вірний син України !
Герої не вмирають !!!
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13.03.2022 18:48
+55
В раю буде з ногами та руками , нехай душа його спочиває з миром
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13.03.2022 18:48
+51
Немає слів...
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13.03.2022 18:47
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Немає слів...
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13.03.2022 18:47 Відповісти
В раю буде з ногами та руками , нехай душа його спочиває з миром
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13.03.2022 18:48 Відповісти
Більше того - він буде з крилами
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13.03.2022 19:21 Відповісти
Покойся з миром,вірний син України !
Герої не вмирають !!!
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13.03.2022 18:48 Відповісти
Царствіє небесне українцю
..
Горіти у пеклі москалі.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 18:48 Відповісти
звіри.
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13.03.2022 18:48 Відповісти
Надо на весь мир освещать зверства кацапов
сегодня воскресенье- европейцы гуляют и отдыхают. Они мало получают инфы о войне в Украине
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13.03.2022 18:52 Відповісти
Нелюди.
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13.03.2022 18:53 Відповісти
Не звіри а ********
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13.03.2022 18:55 Відповісти
Якщо після таких новин, після стількох вбитих і понівечених наших дітей, мирних і військових українців вам будуть говорити "альтернативи мирному договору з россією не має" - бийте його будь-якими підручними засобами. Бийте до крові, а може і далі.
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13.03.2022 18:51 Відповісти
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13.03.2022 18:51 Відповісти
Цей хлопець вартує більше ніж 140 мільйонів в мордорі,низькій уклін тобі😔
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13.03.2022 18:52 Відповісти
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13.03.2022 18:54 Відповісти
Ну шо кацапня, для вас до цього все було максимально погано, а стало набагато гірше
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13.03.2022 18:58 Відповісти
Кацапи повинні здохнути! Всі здохнути! Навіть через рік, два, три, десять кацапів треба знищувати!
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13.03.2022 19:00 Відповісти
Царства Небесного! Герої не вмирають!
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13.03.2022 19:00 Відповісти
Мертві сраму не імуть!!Вовіки слава герою!!
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13.03.2022 19:00 Відповісти
Давайте больше кормите и поите кацапских пленных которые рассказывают что заблудились на учениях и никого не убивали а во всем виноват только путен
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13.03.2022 19:10 Відповісти
І після цього я маю брати цих істот в полон?!!!
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13.03.2022 19:14 Відповісти
Ещё есть желание брать этих уродов в плен?
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13.03.2022 19:14 Відповісти
раССею однозначно надо расфоримировать как неудавшийся социально-исторический эксперимент...
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13.03.2022 19:19 Відповісти
Більше того - він буде з крилами.
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13.03.2022 19:20 Відповісти
*****, какие ж ********.......
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13.03.2022 20:16 Відповісти
У кого то еще есть иллюзии про учения??????????? Царствие Небесное тебе, Воин!
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13.03.2022 20:31 Відповісти
Слава Герою! Помстимось за тебе братику! Тримати стрій, у полон рашистів не брати!
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13.03.2022 21:03 Відповісти
 
 