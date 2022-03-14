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Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Громадяни Китаю намагалися вивезти з України до Румунії двох немовлят без документів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники запобігли спробі іноземців вивезти з України немовлят.
Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.
Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.
Звідки у них взялися діти, іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.
Топ коментарі
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показати весь коментар14.03.2022 22:42
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люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
Діти на органи. Раніше вони в РФ цим займалися, в Україну не лізли.
Прості китайці світом не швендяють. Якщо бачите китайця- перед вами шпіон/мафіозі