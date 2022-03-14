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діти (4410) Китай (1923) Румунія (666)

Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО

Громадяни Китаю намагалися вивезти з України до Румунії двох немовлят без документів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники запобігли спробі іноземців вивезти з України немовлят.

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.

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Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти, іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.

Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят 01

Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят 02

Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят 03
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Топ коментарі
+18
Вот, и кандидаты на разминирование появились.
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14.03.2022 22:36
+13
У.обки
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14.03.2022 22:36
+8
То что это начали освещать это толика от того что происходит и будет происходить на оккупированных территориях и на тех куда выехали как беженцами при таких миллионных количествах.это и рабство физ.сек.. .зачем эти малыши для каких целей понадобились?.первое что приходит в голову это на органы.а тем более Китайцы. . извините за такие мысли.
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14.03.2022 22:42
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навіщо китайцям немовлята в Румунії?
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14.03.2022 22:36 Відповісти
И почему там недавно упал беспилотник
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14.03.2022 22:42 Відповісти
США сообщили союзникам в Европе и Азии, что Китай "показал готовность" предоставить России военную поддержку в ее вторжении в Украину. Об этом сообщило сегодня издание Financial Times.
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14.03.2022 22:45 Відповісти
Китай сподівається, що коли нападе на Тайвань, раша йому теж допомагати буде. Третя світова розгорається але багатьом на заході у це вірити не хочеться.
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14.03.2022 22:59 Відповісти
там того Тайваня, чим рашка може допомогти Китаю? Хиба увагу відволікати буде.
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15.03.2022 00:57 Відповісти
як вчасно ця нрвина зявилася. аж після того коли багато іноземців та Українська діаспора благають вивезти дітей з України та усиновити їх або прихистити на час. Почалися страшні байки від міністерства соц політики що ну не можна усиновляти та кітайці раптом з*явилися.Так в країні хаос та багато дітей без батьків опинилися, і так я впевнена дуже багато випадків порушення прав дитини буде. Але ж якщо не вдаватися в крайнощі та думати про дитину то Мін соц політики повинно б було налогодити процес усиновлення та робити все на користь дитині для якої потрібно бути у безпеці та мати батьків.Мін соц політики не хочуть це робити тому що усиновлення це був бізнес для них та вони ще сподівються що після війни вони будут продовжувати брати хабари за всиновлення іноземцями. Так краще нехай дітки потерпають від війни ніж з батьками в небезпеці це їх політика, Аж як в кацапіі коли заборонили всиновлення іноземцями. Шось мені погано коли я бачу небажання влади працювати на користь дитині. Замість цього викладають кітайців с немовлятами на органи. Щось дуже нагадує кацапськи маневри.

люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Много текста. Закрой ваша страна небо - и вывозить никого не пришлось-бы.
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15.03.2022 00:58 Відповісти
Пнх
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15.03.2022 01:11 Відповісти
Вот, и кандидаты на разминирование появились.
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14.03.2022 22:36 Відповісти
У.обки
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14.03.2022 22:36 Відповісти
То что это начали освещать это толика от того что происходит и будет происходить на оккупированных территориях и на тех куда выехали как беженцами при таких миллионных количествах.это и рабство физ.сек.. .зачем эти малыши для каких целей понадобились?.первое что приходит в голову это на органы.а тем более Китайцы. . извините за такие мысли.
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14.03.2022 22:42 Відповісти
як вчасно ця нрвина зявилася. аж після того коли багато іноземців та Українська діаспора благають вивезти дітей з України та усиновити їх або прихистити на час. Почалися страшні байки від міністерства соц політики що ну не можна усиновляти та кітайці раптом з*явилися.Так в країні хаос та багато дітей без батьків опинилися, і так я впевнена дуже багато випадків порушення прав дитини буде. Але ж якщо не вдаватися в крайнощі та думати про дитину то Мін соц політики повинно б було налогодити процес усиновлення та робити все на користь дитині для якої потрібно бути у безпеці та мати батьків.Мін соц політики не хочуть це робити тому що усиновлення це був бізнес для них та вони ще сподівються що після війни вони будут продовжувати брати хабари за всиновлення іноземцями. Так краще нехай дітки потерпають від війни ніж з батьками в небезпеці це їх політика, Аж як в кацапіі коли заборонили всиновлення іноземцями. Шось мені погано коли я бачу небажання влади працювати на користь дитині. Замість цього викладають кітайців с немовлятами на органи. Щось дуже нагадує кацапськи маневри.

люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Суки, природные ресурсы вывозят.
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14.03.2022 22:43 Відповісти
На органи везли вирізати
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14.03.2022 22:48 Відповісти
або на досліди, люди без душі.
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15.03.2022 00:59 Відповісти
черные трансплантологи
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14.03.2022 22:52 Відповісти
Китайська оргзлочинність дісталася України.
Діти на органи. Раніше вони в РФ цим займалися, в Україну не лізли.
Прості китайці світом не швендяють. Якщо бачите китайця- перед вами шпіон/мафіозі
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14.03.2022 23:04 Відповісти
як вчасно ця нрвина зявилася. аж після того коли багато іноземців та Українська діаспора благають вивезти дітей з України та усиновити їх або прихистити на час. Почалися страшні байки від міністерства соц політики що ну не можна усиновляти та кітайці раптом з*явилися.Так в країні хаос та багато дітей без батьків опинилися, і так я впевнена дуже багато випадків порушення прав дитини буде. Але ж якщо не вдаватися в крайнощі та думати про дитину то Мін соц політики повинно б було налогодити процес усиновлення та робити все на користь дитині для якої потрібно бути у безпеці та мати батьків.Мін соц політики не хочуть це робити тому що усиновлення це був бізнес для них та вони ще сподівються що після війни вони будут продовжувати брати хабари за всиновлення іноземцями. Так краще нехай дітки потерпають від війни ніж з батьками в небезпеці це їх політика, Аж як в кацапіі коли заборонили всиновлення іноземцями. Шось мені погано коли я бачу небажання влади працювати на користь дитині. Замість цього викладають кітайців с немовлятами на органи. Щось дуже нагадує кацапськи маневри.
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Вы в Украине .Вы интересовались этой тематикой. что то знаете о черной трансплантологии ?особенно в охваченных войной странах .что то знаете о рабстве.краже людей .насильственных действий которые есть и идут со стороны зверей которые обрушили армию на уничтожение .порабощение суверенного государства.Что то мне напоминает это .как кто то хочет чтобы было красиво как в сказке .красиво написано потому что я так мыслю.в уюте и тепле.Не хочу Вам ничего обьяснять.такое может печатать человек.который живет своими благими в розовых очках хотелками и не может воспринимать реалии.лучше молчите.Война 3 тья неделя на уничтожение.Тут люди не могут спокойно 50км. преодолеть и на это уходит много времени и ресурсов.Не могу более Вам обьяснять.потому как это просто в пропость.человек совершенно не понимает что вся страна утюжиться бомбами. Людям не дают даже покинуть города.зеленые коридоры расстреливают.Вы явно не в себе.!!!!!
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14.03.2022 23:26 Відповісти
боже , що ви кажете? я живу як усі та немаю дуже багато благ. Та ми можемо зараз казати про транспланталлогію та щесь іньше страшне. Я не пропонувала давати дітей кітайцям на органи. Я пропоную думати про іньше, про дітей в укріїні в діт будинках яким мін соц політики відмовляє мати сімю та бере хабари за усиновлення. Якщоб цього не було то в Україні не було б 100 тисяч діток сиріт. І багато дітей зараз не бачили б війни.
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Нелізьте до вкраїнських дітей.... Неплутайте здопомогою й людяністю
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15.03.2022 01:17 Відповісти
Я в собі. Та про війну знаю. Про зелені корідори теж. Про жінок с дітьми в підвалах та про розстпріли. Та маю родичів зараз в Харковію Та в Житомірі. Та в Київі. Та допомогаю коштами та збираю тактичну медичну допомогуб так іньше так іньше. Та ще вибачаюся могла б допомогти більше та іньши українці за кордоном теж. але ж не можуть бо мін соц політики хотять щоб діти були в україні зараз. Ну якщо це краще для дітей на їх думку та на вашу. Тоді мені казати більше нічого. Прощавайте пані.
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14.03.2022 23:47 Відповісти
Пнх
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15.03.2022 01:13 Відповісти
А це хіба на розстріл у воєнний час не тягне? До стінки вузькооких без суду і слідаства за таке!
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14.03.2022 23:15 Відповісти
люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
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14.03.2022 23:19 Відповісти
як вчасно ця нрвина зявилася. аж після того коли багато іноземців та Українська діаспора благають вивезти дітей з України та усиновити їх або прихистити на час. Почалися страшні байки від міністерства соц політики що ну не можна усиновляти та кітайці раптом з*явилися.Так в країні хаос та багато дітей без батьків опинилися, і так я впевнена дуже багато випадків порушення прав дитини буде. Але ж якщо не вдаватися в крайнощі та думати про дитину то Мін соц політики повинно б було налогодити процес усиновлення та робити все на користь дитині для якої потрібно бути у безпеці та мати батьків.Мін соц політики не хочуть це робити тому що усиновлення це був бізнес для них та вони ще сподівються що після війни вони будут продовжувати брати хабари за всиновлення іноземцями. Так краще нехай дітки потерпають від війни ніж з батьками в небезпеці це їх політика, Аж як в кацапіі коли заборонили всиновлення іноземцями. Шось мені погано коли я бачу небажання влади працювати на користь дитині. Замість цього викладають кітайців с немовлятами на органи. Щось дуже нагадує кацапськи маневри.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
корупцію розстріляйте без суда та слідства. Всіх Кітайцев не треба, тільки поганих. Шуфріча з ними та Бойко, та все ОП за життя. щось вам мой комент спамом уявився. Але ж треба хочь трішечки думати.Прщавайте пані або пан.
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15.03.2022 00:04 Відповісти
люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
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14.03.2022 23:18 Відповісти
они из них суп варят.
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14.03.2022 23:59 Відповісти
узкоглазые ублюдки ,мрази за это надо давать лет 20 тюрьмы!
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15.03.2022 00:50 Відповісти
Накладно
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15.03.2022 01:14 Відповісти
Financial Times, New York Times и CNN: россия запросила у Китая зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты, разведывательное оборудование, бронетехнику, машины тылового обеспечения, а также сухие пайки для солдат, которые принимают участие во вторжении в Украину.
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15.03.2022 02:14 Відповісти
 
 