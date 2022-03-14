Усиновлення під час війни неможливе. Не варто поширювати фейки, - МВС

Під час війни усиновлення неможливе ані за звичною, ані за пришвидшеною процедурою, у тому числі й іноземцями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС України у Фейсбуці, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

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Вона уточнила, що днями користувачі соцмереж активно поширювали інформацію із закликом усиновити 45 маленьких дітей із регіонів активних бойових дій, батьків яких нібито було убито.

"Під час війни усиновлення неможливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами", - поінформувала заступниця міністра.

Вона зазначила, що українці живуть у складний час.

"Ми намагаємося допомогти іншим людям, чим можемо, і в цьому наша сила, велич нашого народу. Ми співчуваємо та підтримуємо одне одного у найскладніших ситуаціях. І той факт, що абсолютно чужі люди виявили бажання всиновити маленьких дітей - ще раз доводить те, що українці мають велике серце", - уточнила Павліченко.

Також вона поінформувала, що наразі маємо бути реалістами та зберігати холодний розум. За її словами, коли громадяни поширюють фейкову інформацію, навіть роблячи це з найкращими помислами, то грають на користь ворогу.

"Тому ще раз закликаю звертатися тільки до офіційних джерел та намагатися перевіряти інформацію, яку поширюєте. Як варіант, звертайтеся на гарячу лінію Українська мережа за права дитини та UNICEF Ukraine - вони перевірять інформацію та повідомлять вам про результат або/та опублікують його", - поінформувала Павліченко.

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Окремо у МВС закликали громадян, якщо вони виявили фейкове оголошення, повідомляти про нього у кіберполіцію - [email protected]. А якщо громадянам стало відомо про будь-які порушення щодо дітей, їм у МВС радять звертатися на лінію 102.

Також у МВС нагадали, що нещодавно в Україні створено лінію підтримки дітей, сімей і соцпрацівників, і зазначили, що там звернення приймають з 8.00 до 20.00, за такими номерами: +38(067)-567-98-45; +38(096)-990-54-50; +38(063)-661-42-52; +38(063)-399-45-92; +38(095)-327-15-21.

Окремо Павліченко поінформувала, що прикарпатські поліцейські спільно зі службою у справах дітей та медиками перевірили умови перебування дітйе, які були евакуйовані із Харківщини у Ворохту.

За її словами, з 11 березня діти віком до 15 років знаходяться у дитячому санаторії.

"Їх привезли з чотирьох дитячих закладів Харківщини у супроводі працівників цих установ. Діткам створені належні умови перебування, їх забезпечено усім необхідним відповідно до віку, а саме: харчуванням, одягом, засобами догляду. Діток обстежили медики, і їм надано подальший супровід", - поінформувала вона.