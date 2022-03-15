"Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ. ФОТО

Захисники України знищили генерал-майора окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

"Полк "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Прізвище та посада знищеного окупанта наразі не відомо, їх полк "Азов" обіцяє надати пізніше. Проте наразі є фотопідтвердження:

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