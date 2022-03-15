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"Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили генерал-майора окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".
"Полк "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Прізвище та посада знищеного окупанта наразі не відомо, їх полк "Азов" обіцяє надати пізніше. Проте наразі є фотопідтвердження:
Топ коментарі
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А как они определили, что это именно генерал-майор, по пузу?
так було завжди, так є і так буде.
Слава УКРАЇНСЬКИМ БІЙЦЯМ!
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/voinskie-zvaniya-v-armii-rf/
-исчо чаво, такого кабана таскать...