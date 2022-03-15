УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6394 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
41 788 57
армія РФ (13510) війна (56641) втрати (3826)

Велика галерея знищеної російської техніки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15 березня орієнтовні втрати ворога у техніці склали: танків ‒ 404, бойових броньованих машин ‒ 1279, артилерійських систем – 150, РСЗВ - 64, засоби ППО - 36, літаків – 81, гелікоптерів – 95, автомобільної техніки - 640, кораблі/катери - 3, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував воїн Богдан Крупський.

Читайте також: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів

Велика галерея знищеної російської техніки 01
Велика галерея знищеної російської техніки 02
Велика галерея знищеної російської техніки 03
Велика галерея знищеної російської техніки 04
Велика галерея знищеної російської техніки 05
Велика галерея знищеної російської техніки 06
Велика галерея знищеної російської техніки 07
Велика галерея знищеної російської техніки 08
Велика галерея знищеної російської техніки 09
Велика галерея знищеної російської техніки 10
Велика галерея знищеної російської техніки 11
Велика галерея знищеної російської техніки 12
Велика галерея знищеної російської техніки 13
Велика галерея знищеної російської техніки 14
Велика галерея знищеної російської техніки 15
Велика галерея знищеної російської техніки 16
Велика галерея знищеної російської техніки 17
Велика галерея знищеної російської техніки 18
Велика галерея знищеної російської техніки 19
Велика галерея знищеної російської техніки 20
Велика галерея знищеної російської техніки 21
Велика галерея знищеної російської техніки 22
Велика галерея знищеної російської техніки 23
Велика галерея знищеної російської техніки 24
Велика галерея знищеної російської техніки 25
Велика галерея знищеної російської техніки 26
Велика галерея знищеної російської техніки 27
Велика галерея знищеної російської техніки 28
Велика галерея знищеної російської техніки 29
Велика галерея знищеної російської техніки 30
Велика галерея знищеної російської техніки 31
Велика галерея знищеної російської техніки 32
Велика галерея знищеної російської техніки 33
Велика галерея знищеної російської техніки 34
Велика галерея знищеної російської техніки 35
Велика галерея знищеної російської техніки 36
Велика галерея знищеної російської техніки 37
Велика галерея знищеної російської техніки 38
Велика галерея знищеної російської техніки 39

Велика галерея знищеної російської техніки 40
Велика галерея знищеної російської техніки 41
Велика галерея знищеної російської техніки 42

Велика галерея знищеної російської техніки 43
Велика галерея знищеної російської техніки 44
Велика галерея знищеної російської техніки 45
Велика галерея знищеної російської техніки 46
Велика галерея знищеної російської техніки 47
Велика галерея знищеної російської техніки 48
Велика галерея знищеної російської техніки 49

Велика галерея знищеної російської техніки 50
Велика галерея знищеної російської техніки 51
Велика галерея знищеної російської техніки 52
Велика галерея знищеної російської техніки 53
Велика галерея знищеної російської техніки 54
Велика галерея знищеної російської техніки 55
Велика галерея знищеної російської техніки 56
Велика галерея знищеної російської техніки 57
Велика галерея знищеної російської техніки 58
Велика галерея знищеної російської техніки 59
Велика галерея знищеної російської техніки 60
Велика галерея знищеної російської техніки 61
Велика галерея знищеної російської техніки 62
Велика галерея знищеної російської техніки 63
Велика галерея знищеної російської техніки 64
Велика галерея знищеної російської техніки 65
Велика галерея знищеної російської техніки 66
Велика галерея знищеної російської техніки 67
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
А тепер "галерею" засмажених кацапів!
показати весь коментар
15.03.2022 13:21
+25
Падлы вонючие кацапские. Горите в аду.
показати весь коментар
15.03.2022 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну!
показати весь коментар
15.03.2022 13:22 Відповісти
Але фільтруйте інфу, щоб корисну не злити.
показати весь коментар
15.03.2022 14:35 Відповісти
так, фото розповсюджую
показати весь коментар
15.03.2022 16:47 Відповісти
Ну гугл-картах можно, по всей Москве пораскидать такие фото
показати весь коментар
15.03.2022 22:11 Відповісти
Падлы вонючие кацапские. Горите в аду.
показати весь коментар
15.03.2022 13:19 Відповісти
Яка краса...
показати весь коментар
15.03.2022 13:19 Відповісти
після війни треба зробити музей перемоги з того понівеченого металобрухту
показати весь коментар
15.03.2022 16:39 Відповісти
А тепер "галерею" засмажених кацапів!
показати весь коментар
15.03.2022 13:21 Відповісти
Шикарно!!!

Раисся вперде 😊
показати весь коментар
15.03.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 13:21 Відповісти
Класс, вот если бы одни архивом...
показати весь коментар
15.03.2022 13:21 Відповісти
Нуууу какие же они тупые ,,пришли на чужую землю,чтобы стать металлоломом
показати весь коментар
15.03.2022 13:22 Відповісти
Вони прийшли щоб вбивати і грабувати, ще ми їх вже спрямовуємо в пекло.
показати весь коментар
15.03.2022 14:36 Відповісти
Інсталяція від митців ЗСУ і ТрО , під назвою ''********''.
Дуже популярна в центрі Європи.
показати весь коментар
15.03.2022 13:24 Відповісти
Russia - 1292, of which: destroyed: 550, damaged: 19, abandoned: 203, captured: 520
тільки те що у фото-відео потрапило за даними www.*************.com
12 мех бригад, розбито начисто. під 0. 50-100 коробок на добу. Говноєди козлорили - землі вам бл мало
показати весь коментар
15.03.2022 13:24 Відповісти
Симфоническая подборка!
показати весь коментар
15.03.2022 13:26 Відповісти
эй цензорята вам тут редкое принесли это дт-30 арктика горит как и проче рузге авно
показати весь коментар
15.03.2022 13:30 Відповісти
ДТ-30ПМ-Т2 - мастерская технического обслуживания зенитно-ракетного комплекса Тор-М2ДТ + плавающая.
показати весь коментар
15.03.2022 13:45 Відповісти
спасибо уже она не кого не обеспечит
показати весь коментар
15.03.2022 13:47 Відповісти
Это как-то выбивается из общего ряда. Или нет?

показати весь коментар
15.03.2022 13:32 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 13:44 Відповісти
Я теж так дивився ...
показати весь коментар
15.03.2022 17:18 Відповісти
Башня сделала финт как блин на сковороде
показати весь коментар
15.03.2022 17:05 Відповісти
Я, вообще-то, не про танк, я про ту башню, которая под кубанкой ...
показати весь коментар
15.03.2022 17:12 Відповісти
Вот как раз после победы над кацапней , на любой косой взгляд с их стороны , можем сказать "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"!
показати весь коментар
15.03.2022 13:33 Відповісти
хороший вертолет еще можно починить и использовать в будущем
показати весь коментар
15.03.2022 13:38 Відповісти
Ні, у нас таких нема, значить нема запчастин, карт обслуговування і спеців, заради одного зразку нема сенсу паритись, дуже дорого.
показати весь коментар
15.03.2022 14:39 Відповісти
до 14 року ми продавали в рашку запчастини до гелікоптерів. Ми винайшли гелікоптери і сподіваюсь, що тепер нарешті після війни ми почемо їх будувати і не тільки їх.
показати весь коментар
15.03.2022 15:21 Відповісти
Треба свої проектувати а не аналоговнєти копіювати.
показати весь коментар
15.03.2022 16:58 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 13:38 Відповісти
Так виглядає розгром і декласація.
показати весь коментар
15.03.2022 13:39 Відповісти
Оце ляпота!!!
показати весь коментар
15.03.2022 13:42 Відповісти
Красотень. Ну что кацапы подписавшиеся за войну в Украине, смакуете? Теперь идите убирайте свое гамно ато потеплеет вонища будет аж за океаном будет слышно
показати весь коментар
15.03.2022 13:43 Відповісти
піздець руському міру. Слава Україні!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 13:49 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 13:51 Відповісти
Брызги,сопли,каблуки и приваренные кроватные сетки не помогли
показати весь коментар
15.03.2022 13:52 Відповісти
Кров, гімно, пісок і цукор )
показати весь коментар
15.03.2022 14:40 Відповісти
І тут собачик такий, - "А де мій улюблений кацапо-фарш?" )))

показати весь коментар
15.03.2022 14:19 Відповісти
Деякі танки на фото виглядають цілком справними. Можна привести до ладу - і використовувати для "просмаження" орків.
показати весь коментар
15.03.2022 14:19 Відповісти
Jak dużo złomu! Wystarczy na odbudowę mostów, torów kolejowych i stacji telewizyjnych.
Chwała Ukrainie
показати весь коментар
15.03.2022 14:29 Відповісти
По перше, це просто красиво. І по друге теж ))
показати весь коментар
15.03.2022 14:34 Відповісти
Очень хорошая фотогалерея
показати весь коментар
15.03.2022 14:36 Відповісти
У меня вопрос: Почему Европа поставляет нам меньше оружия, чем рф?
показати весь коментар
15.03.2022 14:36 Відповісти
Она поставляет достаточно для того, чтобы ты увидел эту галерею
показати весь коментар
15.03.2022 17:19 Відповісти
Потерь нет
показати весь коментар
15.03.2022 14:38 Відповісти
Аналоговнети ))
показати весь коментар
15.03.2022 14:41 Відповісти
Такі класні речі... Метал, алюмініюм, мідь, скати ... Дещо підшаманити і буде ще довго служити бо нове . Пора на ОЛХ нову рубрику відкривати -- "Трофеї". Хоча будуть дурні, які почнуть болгаркою снаряди різати.
показати весь коментар
15.03.2022 17:25 Відповісти
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
показати весь коментар
16.03.2022 06:24 Відповісти
40% с того що на фото, можливо швиденько відновити та поставити в стрій. А є ще відео, де зовсім цілісінькі екземпляри стоять заблоковані в розбитих колонах.
показати весь коментар
16.03.2022 06:59 Відповісти
 
 