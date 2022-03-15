Велика галерея знищеної російської техніки. ФОТОрепортаж

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15 березня орієнтовні втрати ворога у техніці склали: танків ‒ 404, бойових броньованих машин ‒ 1279, артилерійських систем – 150, РСЗВ - 64, засоби ППО - 36, літаків – 81, гелікоптерів – 95, автомобільної техніки - 640, кораблі/катери - 3, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував воїн Богдан Крупський.

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