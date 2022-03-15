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"У зруйнованому війною Києві твориться історія": Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Премє'р-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у Києві, аби повідомити українцям, що ЄС підтримує нашу державу.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми привезли сьогодні до Києва", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі присутні глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Також читайте: Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії

У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 01
У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 02
У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
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15.03.2022 21:32
+14
Деблокуйте Маріуполь
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15.03.2022 21:39
+8
в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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15.03.2022 21:53
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В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
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15.03.2022 21:32 Відповісти
Не согласен , при определенных обстоятельствах могут быть приняты абсолютно неприемлемые решения ,я бы поставил планку 2/3 голосов , и решение принять можно и достаточная защита от дурости !
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16.03.2022 11:26 Відповісти
Был бы только от этого толк кроме слов поддержки .
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15.03.2022 21:33 Відповісти
який саме толк?Я вам нагадаю про пр котра вічно перемагала на виборах там де зараз війна
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15.03.2022 21:52 Відповісти
один толк уже есть - поляки таки передают Миги! Уверен, что это не единственный "толк" )
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Та хорошо если так а то они сегодня передают а завтра нет ...
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15.03.2022 22:02 Відповісти
хлопче, я зараз у Польщі. Я ніколи не бачив такої народної підтримки.
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16.03.2022 00:00 Відповісти
А біля Бучі на перехресті слабо
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15.03.2022 21:36 Відповісти
?
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15.03.2022 21:39 Відповісти
А зачем? Чтобы некому было нам помочь?
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15.03.2022 22:11 Відповісти
Деблокуйте Маріуполь
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15.03.2022 21:39 Відповісти
в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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15.03.2022 21:53 Відповісти
бо ватніков повибили
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16.03.2022 00:02 Відповісти
Ці політичні діячі приїхали підтримати Україну.Чому на фото нема зеленського?В бункері сидить,і найвірогідніше ,не в Києві.
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15.03.2022 21:53 Відповісти
геть кацапську пропаганду! птн пнх
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15.03.2022 22:00 Відповісти
А чому тебе намае в Киев?
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15.03.2022 22:13 Відповісти
в Киеви?
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15.03.2022 22:13 Відповісти
ти падло навчись писати гнида
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15.03.2022 22:15 Відповісти
Гнида, комон домой, в Украину, с Польши от клубники. Тут и научишь меня "правильно писать".
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15.03.2022 22:18 Відповісти
на чистій руській мові- йди ***** тварина
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16.03.2022 00:03 Відповісти
ПНХ!!!
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16.03.2022 00:45 Відповісти
Це падло точно не з України,і схоже навіть не кацап.
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15.03.2022 22:26 Відповісти
В Киеве мне это скажи, свинособака с гугл-переводчиком! ПНХ!
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16.03.2022 00:44 Відповісти
Дебіл ти, "в Киеви"також невірно.Спробуй ще раз..Може вгадаєш як правильно.
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15.03.2022 22:31 Відповісти
ПНХ!!!
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16.03.2022 00:44 Відповісти
Дебілоїд,хоч пнх без помилок написав.Прогрес очевидний.Тварь,якби ти був Києві,то не мав би часу писати коменти на цензорі.Гугл перекладач не може перекласти коректно твої тупорилі висловлювання,бо ти й на рідній мові пишеш з помилками.Лікуйся!!!
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16.03.2022 08:56 Відповісти
Я в Киеве, свинособака. Тебе же сказано по рузьке- ПНХ!
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16.03.2022 09:18 Відповісти
Тварь тупорила,спробуй писати на рідній, кацапській мові,я зрозумію,хоч і все життя розмовляю українською.Знов з помилками написав!На українській мові буде "в Києві".З дегенератами більше не спілкуюсь.ПНХ!
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Менi i пробувати не треба- робити те, до я вмiю робити з дитинства. А ось тобi перед тим, як вiдкривати свою пащю, треба повернуться дому, в Украiну. Або затулити свою пельку назавжди, свинособака з гугл-перекладачем. ПНХ!!!!
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16.03.2022 10:09 Відповісти
постыдился бы россия. руководители славянских государств пришли показать солидарность
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Київ не зруйнований.
Не каркайте.
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15.03.2022 21:59 Відповісти
тобто мордор зтерто
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15.03.2022 23:57 Відповісти
А ********* сказала, что это они делят Украину на карте ****** кацапы
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16.03.2022 14:23 Відповісти
А В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕЛЯТЬ БЕЛАРУСЬ И ЧАСТЬ РОССИИ !)
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16.03.2022 18:25 Відповісти
 
 