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"У зруйнованому війною Києві твориться історія": Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Премє'р-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у Києві, аби повідомити українцям, що ЄС підтримує нашу державу.
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми привезли сьогодні до Києва", - йдеться в повідомленні.
На зустрічі присутні глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
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