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Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот літака Су-25 Генадій Матуляк, який знищив скупчення техніки російських окупантів, був збитий під Києвом, але зміг відвести літак від населеного пункту в ліс, чим врятував багато людських життів.

Про це повідомили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"На 3 день війни, був збитий літак в селі Глібівка Вишгородського району. Літак падав у село людям на голови. Пілот літака повів літак у бік лісу і ніхто не постраждав! Про цю людину повинні знати!

Він своїм героїчним вчинком урятував сотням людей життя.

На жаль, це був літак нашої української авіації. Пілот помер. Його сім'я повинна знати про те, що їх син, чоловік, батько врятував багатьох людей своїм героїчним вчинком!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський присвоїв Генадію Матуляку звання Героя України (посмертно).

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Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині 01

Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині 02
Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині 03
Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині 04
Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
Герои не умирают!!! Вечная память!!!
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17.03.2022 23:29
+57
Слава Герою !
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17.03.2022 23:29
+33
Україна - це її ГЕРОЇ! Які герої - така і країна! а русоболото - країна безпорадно подихаючих свінособак
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17.03.2022 23:30
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Герои не умирают!!! Вечная память!!!
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17.03.2022 23:29 Відповісти
Слава Герою !
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17.03.2022 23:29 Відповісти
Україна - це її ГЕРОЇ! Які герої - така і країна! а русоболото - країна безпорадно подихаючих свінособак
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17.03.2022 23:30 Відповісти
...і в дуже близькому до нас вимірі реальності він на своєму літаку набрав висоту і злетів до Вальґали.
Вічна Слава і Вічна Пам'ять!
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17.03.2022 23:31 Відповісти
Слава Герою України! Вічна пам'ять!
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17.03.2022 23:33 Відповісти
Покойся с Миром! Слава Герою!
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17.03.2022 23:34 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ!!НИЗКИЙ ПОКЛОН!
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17.03.2022 23:35 Відповісти
Вічна пам'ять! Вічна шана, герої не вмирають! Нехай Боги дарують Тобі свої чертоги, нехай Валькірії співають тобі пісні. Слава Україні! Слава Героям!
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17.03.2022 23:37 Відповісти
Достойно!
R.I.P.
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17.03.2022 23:39 Відповісти
Героям слава!
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17.03.2022 23:41 Відповісти
...
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17.03.2022 23:42 Відповісти
Вічна пам"ять справжньому ГЕРОЮ!!!
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17.03.2022 23:43 Відповісти
навічно в Небі.... Герої не вмирають..

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17.03.2022 23:48 Відповісти
Герб не сгорел.... Это хороший знак!
вечная память Герою!
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17.03.2022 23:50 Відповісти
Украіна сумує ....😪😪😪
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17.03.2022 23:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.03.2022 23:56 Відповісти
інфа (може і правда) - Подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Многие пилоты написали рапорты на увольнение https://t.me/c/1551780175/3320
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18.03.2022 00:02 Відповісти
Царство Небесне...

Вічна пам'ять...

Слава Україні!!!

Героям слава!!!
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18.03.2022 00:15 Відповісти
Царство небесне.!!!!!!!!!
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18.03.2022 00:31 Відповісти
В мене просто серце крається...😞 Ще один СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ віддав своє життя щоб ми могли жити... Ми ВСІ зобов'язані цим ГЕРОЯМ своїм життям! І ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ БУТИ ДОСТОЙНИМИ усіх тих відданих за нас життів... Вічна ПАМ'ЯТЬ і СЛАВА нашим полеглим ГЕРОЯМ!!!🇺🇦 ЛЮТА Смерть💀💀💀 гнидючим рашистським падлюкам що принесли на нашу землю горе і руйнування!!!! І НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ ЖОДНОМУ КАЦАПАДЛУ!!! Аж до остаточного знищення їх смердючої, навіки проклятої недоімперії!!!!!! Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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18.03.2022 00:54 Відповісти
Метрів 50-70 над селом пройшов, практично на наших очах, хлопця поховали біля літака...
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18.03.2022 00:55 Відповісти
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18.03.2022 01:09 Відповісти
Слава Герою!
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18.03.2022 01:12 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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18.03.2022 01:49 Відповісти
Світла пам'ять Герою і шана його подвигу.

Глибокі співчуття рідним.
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18.03.2022 03:27 Відповісти
Героям Слава!
Будь проклята война и ото мелкое х%йл0 в кремле со своими орками!!!
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18.03.2022 05:51 Відповісти
Вічна Память Герою.
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18.03.2022 07:05 Відповісти
Господи, доколи ж будуть гинути наші найкращі хлопці?!!!! З боку рашистів - одна погань, що спілкується матом навіть зі своїми жінками, і жінки такі самі. Коли ж ви всі повиздихаєте, падлюки, що не дають жити усім на світі?!!!!
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18.03.2022 07:11 Відповісти
Героям Честь!
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18.03.2022 07:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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18.03.2022 09:54 Відповісти
Вічна память тобі,Герой України🇺🇦
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18.03.2022 16:27 Відповісти
 
 