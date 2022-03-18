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Війська РФ обстріляли лікарню в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли лікарню в Лисичанську.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай поінформував 18 березня вдень, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія відкрила вогонь по одному з лікувальних закладів в Лисичанську. Загалом вони випустили десять снарядів. Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби", - зазначив Сергій Гайдай.

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Війська РФ обстріляли лікарню в Лисичанську, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 14:57 Відповісти
Слава Господу! Героям шана!
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18.03.2022 15:08 Відповісти
 
 