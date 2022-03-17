У Лисичанську відновлено газопостачання

У Лисичанську відремонтували пошкоджені ділянки газорозподільних мереж.

Про це інформує пресслужба Оператора ГТС України на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Місто Лисичанськ знову з газом: проведені ремонти пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів ділянок газорозподільних мереж дозволили відновити транспортування газу до міста. Фахівці Оператора ГТС України продовжують роботи з відновлення транспортування газу на інших ГРС в Донецькій області, що були відключені через військові дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас відключеними через бойові дії залишаються 42 ГРС із 1395. Для ліквідації наслідків обстрілів співробітники Оператора ГТС вимушені чекати на припинення бойових дій, зазначає оператор.

Оператором ГТС України за минулу добу магістральними газогонами було спрямовано 95,1 млн кубометрів газу для потреб України, додали в пресслужбі.

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