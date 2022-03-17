В Лисичанске возобновлено газоснабжение

В Лисичанске отремонтировали поврежденные участки газораспределительных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Город Лисичанск снова с газом: проведенные ремонты поврежденных в результате вражеских обстрелов участков газораспределительных сетей позволили возобновить транспортировку газа в город. Специалисты Оператора ГТС Украины продолжают работы по возобновлению транспортировки газа на других ГРС в Донецкой области, которые были отключены из-за военных действий", - говорится в уведомлении.

В то же время отключенными из-за боевых действий остаются 42 ГРС из 1395. Для ликвидации последствий обстрелов сотрудники Оператора ГТС вынуждены ожидать прекращения боевых действий, отмечает оператор.

Оператором ГТС Украины за минувшие сутки по магистральным газопроводам было направлено 95,1 млн кубометров газа для нужд Украины, добавили в пресс-службе.

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