В результате обстрелов оккупантами в Лисичанске и Попасной повреждены газопроводы

В Северодонецке и Рубежном вражеские обстрелы не утихают с вечера. А ночью оккупанты обстреляли Попасную и Лисичанск, повредив газопроводы и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной - пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Количество жертв уточняется", - написано в сообщении.

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