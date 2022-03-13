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В результате обстрелов оккупантами в Лисичанске и Попасной повреждены газопроводы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате обстрелов оккупантами в Лисичанске и Попасной повреждены газопроводы

В Северодонецке и Рубежном вражеские обстрелы не утихают с вечера. А ночью оккупанты обстреляли Попасную и Лисичанск, повредив газопроводы и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной - пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Количество жертв уточняется", - написано в сообщении.

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13.03.2022 09:29 Ответить
Зато основной транзитный газопровод с Рашки работает себе как ни в чем не бывало. Во время войны, когда наносятся бомбовые удары.
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13.03.2022 09:55 Ответить
 
 