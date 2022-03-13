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В результате обстрелов оккупантами в Лисичанске и Попасной повреждены газопроводы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Северодонецке и Рубежном вражеские обстрелы не утихают с вечера. А ночью оккупанты обстреляли Попасную и Лисичанск, повредив газопроводы и жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной - пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Количество жертв уточняется", - написано в сообщении.
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Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий13.03.2022 09:29 Ответить Мне нравится 0
Vlad Hof
показать весь комментарий13.03.2022 09:55 Ответить Мне нравится 1
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