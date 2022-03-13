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Унаслідок обстрілів окупантами у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопроводи

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок обстрілів окупантами у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопроводи

У Сєверодонецьку та Рубіжному ворожі обстріли не вщухають з вечора. А вночі окупанти обстріляли Попасну та Лисичанськ, пошкодивши газопроводи та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєверодонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній - п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється", - написав він.

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13.03.2022 09:29 Відповісти
Зато основной транзитный газопровод с Рашки работает себе как ни в чем не бывало. Во время войны, когда наносятся бомбовые удары.
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13.03.2022 09:55 Відповісти
 
 