Унаслідок обстрілів окупантами у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопроводи

У Сєверодонецьку та Рубіжному ворожі обстріли не вщухають з вечора. А вночі окупанти обстріляли Попасну та Лисичанськ, пошкодивши газопроводи та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєверодонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній - п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється", - написав він.

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