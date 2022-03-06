Ірпінь відключено від газопостачання унаслідок влучення снаряда в газопровід, - голова Київської ОДА
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Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через влучення бойового снаряда в газопровід.
Про це повідосляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через влучення бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
Голова ОДА зазначив, що якщо жителям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатися за номером: (044) 363 07 34.
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