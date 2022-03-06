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Ірпінь відключено від газопостачання унаслідок влучення снаряда в газопровід, - голова Київської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Ірпінь відключено від газопостачання унаслідок влучення снаряда в газопровід, - голова Київської ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через влучення бойового снаряда в газопровід.

Про це повідосляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через влучення бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА зазначив, що якщо жителям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатися за номером: (044) 363 07 34.

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Ну что великое НАТО будете так и наблюдать , как он город за городом , уничтожает Украину. Вы ж вроде тож гарантии давали.Давайте и дальше тряситесь от кровавого маньяка, он еще и вашей крови успеет напиться.
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06.03.2022 16:52 Відповісти
Арестович "втішає".

Олексій Арестович: Ми змушені відійти від міста Буча, аби уникнути масштабного руйнування міста. Далі перед окупантами, річка Ірпінь без мостів та з широкою болотянистою долиною.
Яка прострілюється усіма засобами. Взяти цю лінію оборони у 1941-му Вермахт не зміг... "
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06.03.2022 16:53 Відповісти
 
 