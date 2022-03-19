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Знищена техніка військ РФ у Київській області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Генштабі показали розбиту ворожу техніку, яка була знищена вмілими діями захисників України на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Знищена російська техніка у Київській області. Також ЗС України підсилились ЗРК "Стріла-10", - йдеться у повідомленні.

Знищена техніка військ РФ у Київській області 01
Знищена техніка військ РФ у Київській області 02
Знищена техніка військ РФ у Київській області 03
Знищена техніка військ РФ у Київській області 04

Читайте також: Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Хлопці Ви МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼✊💪
Так тримати !!
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19.03.2022 13:28
+20
Реальний діагноз чи постанова?

Тамара из росии говорит, что она нормальная женщина и просит Степана Бандеру сдаться!

https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU
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19.03.2022 13:28
+18
Наші вже тракторець підігнали.
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19.03.2022 13:29
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Хлопці Ви МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼✊💪
Так тримати !!
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19.03.2022 13:28 Відповісти
Реальний діагноз чи постанова?

Тамара из росии говорит, что она нормальная женщина и просит Степана Бандеру сдаться!

https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU
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19.03.2022 13:28 Відповісти
Это стеб.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
Швидше тролять вівцейоба і біомасу на московії.
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19.03.2022 13:33 Відповісти
Посилання смердіть негативом яке після побаченого не скоро вивітрюється
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19.03.2022 13:35 Відповісти
правда
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19.03.2022 13:37 Відповісти
канал Антона Геращенка .
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19.03.2022 13:44 Відповісти
Няшка-кадыровка ищет Степана

Степан!!!
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19.03.2022 13:39 Відповісти
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19.03.2022 14:02 Відповісти
Наші вже тракторець підігнали.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
То напевно роми.
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19.03.2022 13:32 Відповісти
Правильно.Треба прибрати цей металобрухт - щоб не отруював землю.
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19.03.2022 13:33 Відповісти
Не потягне, хлам не на ходу. Будуть відкручувати.
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19.03.2022 13:34 Відповісти
Можна розібрати і повантажити на причіп.
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19.03.2022 13:45 Відповісти
"Гуцули хлопці хазяйнувати, то правда же добру нема шо пропадати. І того ж дня притаркали до хати з лісу і мотор біциклє і решта всьо жалізо..." (с)
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19.03.2022 13:39 Відповісти
Башню можна перевернути і буде файне корито свиням )) , майже вічне ))
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19.03.2022 14:04 Відповісти
тракторці просто-таки найкрасномовніші
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19.03.2022 13:29 Відповісти
****** уничтожены.
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19.03.2022 13:32 Відповісти
трактор знищив два російських танки.
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19.03.2022 13:37 Відповісти
Что это за дизельпанк на первом фото?
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19.03.2022 13:40 Відповісти
ю мин стеам-панк?

Стрела-10. ЗРК ближнего действия
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19.03.2022 13:43 Відповісти
На днях Арестович сказал, что отбить Мариуполь сейчас нет физической возможности.. Скорее всего сейчас так на многих направлениях. Врага сдержали, но чтоб его гнать за паребрик сейчас нет мощи. Я не военный эксперт, но что-то мне подсказывает, что для победы помимо ПВО и противотанкового нам нужно просить наступательное вооружение. Например будь у нас высокоточные ракеты земля-земля, любое скопление, можно было бы расхерячить издалека.
Сейчас все должны быть заинтересованы закончить войну быстро, т.к. сказывается на всем мире. Это возможно только победой Украины. Поэтому нам не должны отказать в любом вооружении, (ну кроме ядерного разве что)
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19.03.2022 13:41 Відповісти
Наступальної зброї, нам ніхто не дасть. Будьте реалістами.
Якщо, не трапиться, якийсь форс-мажор, або ЗЕкоманда не підпише капітуляцію - активна фаза війни продовжиться ще 3-4 неділі, а потім ще довгі-довгі місяці, якщо не роки буде "локальна" війна, як це було в 2015-2021 на лінії зіткнення в ОРДЛО.
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19.03.2022 13:49 Відповісти
Що робити з тим, що нам наступальну зброю не поставляють і не продають?
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19.03.2022 13:50 Відповісти
Те дроны- самоубийцы, которых поставили всего 100 штук, как раз наступательное оружие. Их дронами назвать сложно.
Это управляемые минометы для уничтожения оборонительных сооружений.
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19.03.2022 13:58 Відповісти
Ніхто не знає, це 100 снарядів чи 100 комплексів управління, поки ніде не вказано.
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19.03.2022 14:06 Відповісти
Карта активных боевых действий по состоянию на 19 марта.
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19.03.2022 13:43 Відповісти
це карта з рос генштабу ? куди Нову Каховку намалювали ? пи*дець просто .
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19.03.2022 13:57 Відповісти
Ця мапа станом десь на 25-26 лютого. Запізнення на три тижні то вже занадто
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19.03.2022 14:01 Відповісти
Так Нова Каховка в житті зліва від Каховки . Вони помінялись місцями ?
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Ты шо DOT4 напился?!
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19.03.2022 14:16 Відповісти
Ви кому?
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19.03.2022 19:18 Відповісти
Перепрошую...це не Вам
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19.03.2022 19:52 Відповісти
 
 