Знищена техніка військ РФ у Київській області. ФОТОрепортаж

В Генштабі показали розбиту ворожу техніку, яка була знищена вмілими діями захисників України на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Знищена російська техніка у Київській області. Також ЗС України підсилились ЗРК "Стріла-10", - йдеться у повідомленні.









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