З Луганщини евакуювали близько 700 мирних мешканців, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні з Луганщини гуманітарним коридором евакуювати близько 700 мирних жителів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В Безпеці! Евакуювали в рамках гуманітарного коридору близько 700 мешканців області. Мовчав, бо гуманітарний коридор - це хиткий процес, одне неправильне слово може коштувати життів…", - пише він.
За словами Гайдая, з Попасної виїжджали з перервами, тому що росіяни порушували "режим тиші" - були обстріли, дякувати Богу обійшлося.
"В автобусах купа поранених попаснян від обстрілів (тих, які були раніше. -Ред.) та людей, які не можуть самостійно пересуватися", - уточнив очільник регіону.
"Наша чергова Перемога: з Сєверодонецька (160), Лисичанська (160), Рубіжного (30) та Попасної (302) + власним транспортом (інформація уточнюється). Доїдуть на Захід країни і заснуть, нарешті, в спокої…", - додає він.
Крім того Гайдай повідомив, що п'ять фур з гуманітаркою заїхало в область.
"Завтра зможете отримати допомогу в своїх штабах в громадах. Все буде Україна!", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...