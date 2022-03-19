Полковник Росгвардії Савватеєв ліквідований в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні ліквідований полковник Росгвардії Сергій Савватеєв, який керував загоном СОБР по Володимирській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.
"Заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області Сергій Савватєєв загинув 03/03/22, коли їхню колону роз#бали підступні націоналісти", - написав він.
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Article "the" does never apply to human beings. Хіба що тільки "to THE katZaps".
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Mоже цензору краще писати розбитий тa подрібнений?
Щоб англомовні партнери розуміли.