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Полковник Росгвардії Савватеєв ліквідований в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні ліквідований полковник Росгвардії Сергій Савватеєв, який керував загоном СОБР по Володимирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.

"Заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області Сергій Савватєєв загинув 03/03/22, коли їхню колону роз#бали підступні націоналісти", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищують елітних спецпризначенців Росгвардії, - росЗМІ

Полковник Росгвардії Савватеєв ліквідований в Україні 01

Полковник Росгвардії Савватеєв ліквідований в Україні 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+95
Это тебе не убогих кацапских холопов в автозак загонять.
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19.03.2022 19:48
+69
Бажаю такого майбутнього кожному фашистському окупанту !)
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19.03.2022 19:49
+41
А какого хрена он попёрся на чужую землю убивать людей? Кто с мечом к нам придёт - от джавелина и скопытится.
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19.03.2022 19:49
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Это тебе не убогих кацапских холопов в автозак загонять.
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19.03.2022 19:48 Відповісти
Може траванулся полкан? Что он там в ящике сьел не понятно😁🦴👍
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19.03.2022 20:05 Відповісти
укродиверсанти підступно вкрали табличку "антифриз - яд!" і всьо, палковнику нікто нє пішет!
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20.03.2022 06:10 Відповісти
Бажаю такого майбутнього кожному фашистському окупанту !)
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19.03.2022 19:49 Відповісти
А й ще родичам, близьким, знайомим, та тим покидькам й тварюкам, які прийшли "проститься с погибшими в спецоперации"! Не падали на їх домівки бомби. Не навиджу цих тварюк!
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19.03.2022 20:21 Відповісти
Повністю згоден ,
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19.03.2022 20:22 Відповісти
ну мент-ментом на фотке.не ошибешься
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Земля ему стекловатой !….
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Осиковий кіл у груди, щоб тварюка не піднялася знову)))
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19.03.2022 20:24 Відповісти
i 2m sloj betonu.
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20.03.2022 00:22 Відповісти
А какого хрена он попёрся на чужую землю убивать людей? Кто с мечом к нам придёт - от джавелина и скопытится.
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Смажся у пеклі, роZгвардієць! Земля тобі цвяхами!
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Вот и славненько....следующий будь ласка
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19.03.2022 19:50 Відповісти
а якого хера він поїхав в другу країну в колоні військової техніки вони не написали ? Собаці собача смерть
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19.03.2022 19:50 Відповісти
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19.03.2022 19:51 Відповісти
В новостях звестного вояки нечутно, Жирика. Закопали чтоль потихому?
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19.03.2022 19:51 Відповісти
Жирік був вийшов з коми..побачив шо твориться і знову впав
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19.03.2022 19:55 Відповісти
А на світлині внизу собачку фаршом з нього годують чи шо?
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19.03.2022 19:51 Відповісти
Люди отрутою собак не кормлять )
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Ты знал?!?
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19.03.2022 20:52 Відповісти
земля їм бетоном
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19.03.2022 19:53 Відповісти
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Та не, при жизни он вабще никрасивый был
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Виглядить як пахан з колонії в якій родився і за яку здох )
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Это из него угощение для песика, что на втором фото, сделали?
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19.03.2022 19:56 Відповісти
На другій фотці пес його дожерає?
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Земля кацапським підарам бетоном та скловатою. Слава Україні!
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19.03.2022 19:57 Відповісти
кто же скоро будет лупасить дубинками москалей? как же они без них то? барин Хйло лично что ли? рученки то уже пухлые, не смогет правильно.
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19.03.2022 19:59 Відповісти
*** как живой ! Радует что Тварь будет соблюдать режим тишины .Кто бы мог предсказать что этой Твари предсказано згнить на Украинской земельке .. а были бы мозги жил бы и жил .....Что сие касается и других... Слава Украине !!!!!!
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Смерть цапам!
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Атлично атправил
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19.03.2022 20:02 Відповісти
ординській собаці-собача смерть. іздохло падло.
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Земля мусору х.у.я ми
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19.03.2022 20:07 Відповісти
Якби ми їх не зажмурили, це б зробили солдати НАТО!!
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19.03.2022 20:10 Відповісти
жах, який жах.. (C)
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Ага, ЖАХ i МАТ!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 20:31 Відповісти
Use preposition "to", budj laska. Я багато разів помічав цю вашу помилку.
GLORY TO UKRAINE ! Glory to heroes.
Article "the" does never apply to human beings. Хіба що тільки "to THE katZaps".
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20.03.2022 00:31 Відповісти
Собаке - собачья смерть!
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Земля залізобетоном підарасу. Хочу тільки одного побажать: щоб всі інші за своїм командиром пішли якнайшвидше!
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Зажмурилися кацапи не встигнувши і палиці дістати. А холопів як ганяли, як ганяли...
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19.03.2022 20:32 Відповісти
САТАНЕЕВ
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19.03.2022 20:35 Відповісти
Good job, good news... Welcome to hell, asshole.
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19.03.2022 20:39 Відповісти
Нацист кацапский сдох !!в чужой стране пришел убивать.калечить людей .которые его знать не знали .не ждали .твари.дохните суки последние.дохните черти .
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19.03.2022 20:43 Відповісти
Мент
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19.03.2022 20:45 Відповісти
А писали ж в ФБ що Володимирський омон в друзки розїбали і що чекайте поховань у Володимирі.. Я навіть в їхні сторінки у ФБ заходив і анонсував "шикарну подію"
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19.03.2022 20:47 Відповісти
Нажаль, росгвардейцы - невелика потеря. Они только вдесятером с дубинками на пару студентов сильны, тем более, что студенты не сопротивляются.
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19.03.2022 20:50 Відповісти
Ви не праві, це ідейні виконавці Пуйла такий собі його SS, спрямований саме на проведення каральних операцій.
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20.03.2022 02:07 Відповісти
Цього також НАТОвські екстремісти ?
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Ksta o lingvistike slova "likvidirovan"-likvidirovatj. Včera na CNN zametil, čto soobščenie ot VSU o "likvidirovanom' očerednom xrenerale v titrax na ageljskom pišut "liquidated" v kovyčkax. Potomu šo anglojazyčnye ne ponimae, jakisj tam novyj ukarinskij sposub "zažižženija" moskalej...
Liquid means "židkij" in English. Likvidirovannyj - doslovno зріджений
Mоже цензору краще писати розбитий тa подрібнений?

Щоб англомовні партнери розуміли.
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20.03.2022 00:44 Відповісти
Іздохлі карателі Zондер-команд московського нацизму, у пекло їм дорога...
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20.03.2022 02:03 Відповісти
Мертвый кацап- хороший кацап-, а мертвый росгвардиец все равно такое же говно как и живой
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20.03.2022 02:05 Відповісти
эти ****** не погибли - они подохли при попытке убить украинцев... их даже отпевать грех... но раскольники рыпыцы и есть раскольники...
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20.03.2022 05:17 Відповісти
Погибли для рос пропаганды! Знищені! Слава Україні! Героям нашим захисникам Слава!!!
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20.03.2022 11:09 Відповісти
Уголовник и внешне и внутренне!
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20.03.2022 11:07 Відповісти
Земля йому скловатою...На одну тварину менше...
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20.03.2022 11:15 Відповісти
 
 