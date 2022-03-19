Полковник Росгвардії Савватеєв ліквідований в Україні. ФОТО

В Україні ліквідований полковник Росгвардії Сергій Савватеєв, який керував загоном СОБР по Володимирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.

"Заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області Сергій Савватєєв загинув 03/03/22, коли їхню колону роз#бали підступні націоналісти", - написав він.

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