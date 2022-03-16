Українські воїни знищують елітних спецпризначенців Росгвардії, - росЗМІ

Країна-окупант кидає на війну проти України елітних спецпризначенців Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза в Telegram.

Повідомляється про загибель щонайменше семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

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Вказують деякі біографічні дані загиблих.

Зокрема, загинув Олексій Блінков – випускник Новосибірського університету військ нацгвардії.

Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого.

Також відомо про загиблого спецначенця Максима Пустозвонова, вихідця із Самарської області. Він колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформуваннями до охорони важливих персон.