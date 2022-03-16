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Українські воїни знищують елітних спецпризначенців Росгвардії, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країна-окупант кидає на війну проти України елітних спецпризначенців Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза в Telegram.

Повідомляється про загибель щонайменше семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

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Вказують деякі біографічні дані загиблих.

Зокрема, загинув Олексій Блінков – випускник Новосибірського університету військ нацгвардії.

Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого.

Також відомо про загиблого спецначенця Максима Пустозвонова, вихідця із Самарської області. Він колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформуваннями до охорони важливих персон.
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Топ коментарі
+68
ЦЕ ЛИШЕ ЕЛІТНЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО...
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16.03.2022 11:37
+47
Була "Еліта" доки не зустріли справжніх Воїнів- Захистників України.
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16.03.2022 11:39
+38
Смерть ворогам!
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16.03.2022 11:38
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ЦЕ ЛИШЕ ЕЛІТНЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО...
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16.03.2022 11:37 Відповісти
Смерть ворогам!
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16.03.2022 11:38 Відповісти
сміття воно і є сміття хоч елітним його обзови хоч не дуже.
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16.03.2022 11:38 Відповісти
у Кабздона дни открытых дверей, бесплатные концерты
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16.03.2022 11:46 Відповісти
Кабздон уже голос сорвал, зрительный зал все больше и больше.
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16.03.2022 11:57 Відповісти
Була "Еліта" доки не зустріли справжніх Воїнів- Захистників України.
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16.03.2022 11:39 Відповісти
Підземні вітізі.
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16.03.2022 11:40 Відповісти
Рашафашист він і є рашафашист.
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16.03.2022 11:40 Відповісти
сами себе пугалки сочиняем про ылиту..их ылита только боряру об лоб бьет..... после 3 дней боев и просроченного сухпая, русская истота превращается в мешок с говном...
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16.03.2022 11:41 Відповісти
скоро на концерт Кобзона билетов перестанет хватать.....
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16.03.2022 11:43 Відповісти
На Задорнова ходити будуть)
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16.03.2022 11:48 Відповісти
Він їм знову розкаже що американці тупі а українців не існує )) А рашка вперде.
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16.03.2022 11:54 Відповісти
ПСАМОЕ ВРЕМЯ ФСБ уничтожить хутина и Шойгу и прекратить войну , все свалив на этих придурков
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16.03.2022 11:44 Відповісти
Иначе мир уничтожит хутина Шойгу Кадырова и ФСБ
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16.03.2022 11:44 Відповісти
Пізно - світ їх і так уже знищить. Як казало х...ло "нравица не нравица..." ну і так далі.
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16.03.2022 11:57 Відповісти
Собакам собачья смерть!Слава Украине! Смерть ворогам!
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16.03.2022 11:44 Відповісти
Не обижай собачек. Кацап это существо не определенного рода
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16.03.2022 11:50 Відповісти
Отборных нацистов уничтожают, молодцы!
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16.03.2022 11:44 Відповісти
Російські Пустозвони гинуть в Україні
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16.03.2022 11:46 Відповісти
Пусто звін
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16.03.2022 12:16 Відповісти
Теперь будет ылитное удобрение на котором будет расти ылитная картошка
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16.03.2022 11:46 Відповісти
Дутое величие и дешёвые понты. Это и есть рюсиш армия. Витязи,шмитязи-позорники одни.
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16.03.2022 11:46 Відповісти
Элите скидка на концерт Давыдыча.
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16.03.2022 11:47 Відповісти
Треба було так - Элите скидочка, - На концерт Давидыча.
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16.03.2022 12:18 Відповісти
Элитные сотрудники раисской нацгвардии? Это оксюморон такой?
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16.03.2022 11:49 Відповісти
Різні сорти одного лайна.
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16.03.2022 11:52 Відповісти
Росгвардія може тільки мирняк лупасити. Еліта мля.
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16.03.2022 11:52 Відповісти
Та яка це "еліта"? Бидло недоучене-недоношене! Еліта це ЗСУ.
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16.03.2022 11:54 Відповісти
Кацапы и есть фашисты!Их справедливо украинцы с 2014 года называют рашистами.Они всегда в своем большинстве такими были,хотя только сами себя антиморально называют якобы антифашистами!Мразь орковская!
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16.03.2022 12:01 Відповісти
Пішли до пекла охороняти Кобзона
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16.03.2022 12:11 Відповісти
Еліта вирішила повоювати в загальновійськовий бій: з минометами, з артилерією, з бронетехнікою... Ну, ну...
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16.03.2022 12:13 Відповісти
Кроме того, на вторую половину наступившего, 2020 г., по заявление командования ВНГ, запланировано повышение зарплат сотрудникам. Как ожидается, после него величина денежного довольствия рядового и сержантского состава должна подняться до 25-95 тысяч рублей, а у офицеров достичь 50 -125 тысяч.

сдохнуть за 100к рублей...
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Бідні хлопчики у трусиках.
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16.03.2022 12:47 Відповісти
Это вам не двери выбивать да либералов на Московии крутить
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16.03.2022 12:58 Відповісти
РСН ОДОН - раскормленные свины . Из качалок не вылазят . Боевая эффективность - ноль целых , уй десятых. Для тик-ток пойдёт.
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16.03.2022 17:22 Відповісти
И НЕ РАСПЯЛИ !?)
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16.03.2022 17:37 Відповісти
 
 