Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва

Українські захисники з "Азову" ліквідували генерал-майора армії РФ, командира елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.

Про це у Facebook повідомив Олександр Аронець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стала відома особа ліквідованого сьогодні Азовом генерал-майора рашистів - ним виявився командир елітної 150-ої мотострілецької дивізії. Звали його Олег Мітяєв.

Заблукав і повернеться додому в мішку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Цаплієнка, Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. (На момент смерті було 48 років). 1991 закінчив суворівське училище.



Пройшов шлях від командира взводу до командира десантно-штурмової бригади.



1995-2007 служив у Східно-Кавказькому окрузі.



Від жовтня 2015 р. до листопада 2016 р. обіймав посаду командира 1-ї ОМСБр, що діяла у Кальміуському Старобешівського району Донецької області. Службу як командир 1-ї ОМСБр, проходив під прізвищем прикриття як полковник (генерал-майор) Дигало (Варавва) Микола Миколайович. (2018 був ідентифікований контррозвідкою СБУ).



11 червня 2016 р. за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор (указ Президента РФ №276).



У грудні 2016 став командиром 201-шої російської військової бази, що дислокується в Таджикістані. (найбільший військовий об'єкт за межами Росії, дислокується у містах Душанбе і Курган-Тюбе).



2020 став командиром 150-ї мотострілецької дивізії. Це військове формування цікаве тим, що було створене протягом 2014-2016 років, після літньої кампанії в Україні. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що 1945 штурмувала Рейхстаг.



9 травня 2021 керував парадом на російській базі Хмеймім в Сирії

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