Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва
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Українські захисники з "Азову" ліквідували генерал-майора армії РФ, командира елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.
Про це у Facebook повідомив Олександр Аронець, інформує Цензор.НЕТ.
"Стала відома особа ліквідованого сьогодні Азовом генерал-майора рашистів - ним виявився командир елітної 150-ої мотострілецької дивізії. Звали його Олег Мітяєв.
Заблукав і повернеться додому в мішку", - йдеться в повідомленні.
За інформацією журналіста Цаплієнка, Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. (На момент смерті було 48 років). 1991 закінчив суворівське училище.
Пройшов шлях від командира взводу до командира десантно-штурмової бригади.
1995-2007 служив у Східно-Кавказькому окрузі.
Від жовтня 2015 р. до листопада 2016 р. обіймав посаду командира 1-ї ОМСБр, що діяла у Кальміуському Старобешівського району Донецької області. Службу як командир 1-ї ОМСБр, проходив під прізвищем прикриття як полковник (генерал-майор) Дигало (Варавва) Микола Миколайович. (2018 був ідентифікований контррозвідкою СБУ).
11 червня 2016 р. за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор (указ Президента РФ №276).
У грудні 2016 став командиром 201-шої російської військової бази, що дислокується в Таджикістані. (найбільший військовий об'єкт за межами Росії, дислокується у містах Душанбе і Курган-Тюбе).
2020 став командиром 150-ї мотострілецької дивізії. Це військове формування цікаве тим, що було створене протягом 2014-2016 років, після літньої кампанії в Україні. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що 1945 штурмувала Рейхстаг.
9 травня 2021 керував парадом на російській базі Хмеймім в Сирії
Будь ласка, зачекайте...
Украинский Обозреватель, [15.03.2022 21:10]
Сергей Лойко: "ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
С чем это связано, пока неизвестно.
https://t.me/charter97_org/66597
Знали бы что так будет (они ходят, выбивают двери и в какой квартире есть бухло - садятся и бухают) - залил бы клофелина во все бутаылки...
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
https://dnpr.com.ua/post/opoznan-general-major-kotorogo-likvidirovali-azovcy-foto
так тримати, хлопці!
дрова там і все по чортячому...
Ответ - с генерала в 3 раза больше удобрения. Генералы упитанные как хорошая свинья.
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!