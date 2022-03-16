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Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники з "Азову" ліквідували генерал-майора армії РФ, командира елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.

Про це у Facebook повідомив Олександр Аронець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стала відома особа ліквідованого сьогодні Азовом генерал-майора рашистів - ним виявився командир елітної 150-ої мотострілецької дивізії. Звали його Олег Мітяєв.

Заблукав і повернеться додому в мішку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Цаплієнка, Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. (На момент смерті було 48 років). 1991 закінчив суворівське училище.

Пройшов шлях від командира взводу до командира десантно-штурмової бригади.

1995-2007 служив у Східно-Кавказькому окрузі.

Від жовтня 2015 р. до листопада 2016 р. обіймав посаду командира 1-ї ОМСБр, що діяла у Кальміуському Старобешівського району Донецької області. Службу як командир 1-ї ОМСБр, проходив під прізвищем прикриття як полковник (генерал-майор) Дигало (Варавва) Микола Миколайович. (2018 був ідентифікований контррозвідкою СБУ).

11 червня 2016 р. за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор (указ Президента РФ №276).

У грудні 2016 став командиром 201-шої російської військової бази, що дислокується в Таджикістані. (найбільший військовий об'єкт за межами Росії, дислокується у містах Душанбе і Курган-Тюбе).

2020 став командиром 150-ї мотострілецької дивізії. Це військове формування цікаве тим, що було створене протягом 2014-2016 років, після літньої кампанії в Україні. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що 1945 штурмувала Рейхстаг.

9 травня 2021 керував парадом на російській базі Хмеймім в Сирії

Читайте: Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва

Воїни полку Азов ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+75
Гарних новин багато не буває. Новини сьогодні.

Украинский Обозреватель, [15.03.2022 21:10]
Сергей Лойко: "ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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15.03.2022 23:29
+47
У вас 2 помилки - ***** шастать
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15.03.2022 23:26
+35
такторна бригада поставки бк від кацапів до ЗСУ
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15.03.2022 23:48
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Нехай щастить.
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15.03.2022 23:25 Відповісти
У вас 2 помилки - ***** шастать
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15.03.2022 23:26 Відповісти
які цікаві свині дохнуть..
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16.03.2022 04:17 Відповісти
Молодці, хлопці! Лайк і підписка.
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15.03.2022 23:25 Відповісти
Гарних новин багато не буває. Новини сьогодні.

Украинский Обозреватель, [15.03.2022 21:10]
Сергей Лойко: "ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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15.03.2022 23:29 Відповісти
На составах Белорусской железной дороги по приказу руководства начали закрашивать красно-зелёную символику.

С чем это связано, пока неизвестно.
https://t.me/charter97_org/66597
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15.03.2022 23:32 Відповісти
От бульбашей может біть согласованная с ****** подлянка.
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15.03.2022 23:38 Відповісти
готуються малювати червоно-біло-червону
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16.03.2022 05:40 Відповісти
Ждем опознания тела "когданачалась2мировая"-"што?"
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15.03.2022 23:35 Відповісти
К сожалению, пока не так. У меня дом в Буче по ул. Б.Хмельницкого, у нас есть чат так жители оставшиеся (коих немного) переписываются активно - описывают как орки по квартирам ходят. Про бои пока не пишут.
Знали бы что так будет (они ходят, выбивают двери и в какой квартире есть бухло - садятся и бухают) - залил бы клофелина во все бутаылки...
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15.03.2022 23:38 Відповісти
Кстати они отобрали телефоны у жителей когда те эвакуировались, на своем оркском блокпосте, и вероятно имеют доступ к чатам жителей домов. Думаю это актуально не только для Бучи но и других эвакуированных мест.
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Жаль...А хотелось бы..Обозреватель фейкомет ?
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15.03.2022 23:42 Відповісти
Не знаю, в Ирпене постоянно бои, может просто кто живет в Буче ближе к Ирпеню так поняли... Кстати в Буче в здании лицея орки сделали свой госпиталь. Вокруг понаставили растяжек.
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15.03.2022 23:44 Відповісти
Зараз гремить дуже с того боку...
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15.03.2022 23:47 Відповісти
Впечатляющее видео: ВСУ зачистили Бучу от оккупантов
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15.03.2022 23:47 Відповісти
Это окраина, со стороны Ирпеня, там видно водонапорку. Основная масса орков стоит в районе "варшавки".
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15.03.2022 23:57 Відповісти
На сайті Хартія97 вже десьбільше двох годин часу було відео з вулиць з технікою в дворах.
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15.03.2022 23:49 Відповісти
поки не буде кадрів від збройників на підтвердження це під питанням . Я Лоико не вірю бо це паскудство колись планувало стати головним у темі Кіборгів Дапу і все на себе монітізувати
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15.03.2022 23:53 Відповісти
Это видео с окраины (ул.Вокзальная), там на улице техника сожженная еще в первые дни. Орки держат трассу (варшавку) и то что рядом. Пока что по данным жителей, орки расползлись по квартирам и бухают. Колонна орков расползлась по дворам по обе стороны Варшавки. Стрельбы в самой Буче нет, бахкает в районе Ирпеня.
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16.03.2022 00:01 Відповісти
дай Бог!!!!
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15.03.2022 23:53 Відповісти
реаседёж, увы
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16.03.2022 01:20 Відповісти
Були "елітниє" доки не зустрілися з справжніми Воїнами- Захистниками України.
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15.03.2022 23:26 Відповісти
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 00:30 Відповісти
Будц краток в тосте *******
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15.03.2022 23:26 Відповісти
Дякуємо, рідні Захисники! Воно смерділо при житті, смердить і після.
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15.03.2022 23:26 Відповісти
Браво!
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Перше фото мені більш понравилось, де він пузом до верху лежить розхєрячений.
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15.03.2022 23:27 Відповісти
я регулярно такие фото выставляю в Одноклассниках, меня русаки уже прокляли 10 раз и раз 5 написали в личку что мои данные "передали куда надо".
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15.03.2022 23:42 Відповісти
за что? за правду??
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16.03.2022 00:00 Відповісти
а в Раше за правду и сажают и убивают. Кстати один руссо-военный написал что они пробивают пленных по соц.сетям "на нацизм" и далее пишет "а у тебя тут картина маслом, так что тебе 3,14зда".
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16.03.2022 00:04 Відповісти
Это уже четвертый генерал.
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Якщо враховувати Магомеда Тушаєва, командира 141 полку чеченської Росгвардії, то вже п'ятий 200 генерал. Отже - Герасімов В., Суховецький, Колесніков, Тушаєв й цей.
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15.03.2022 23:34 Відповісти
Сухой Герасим приКолесил с Тушонкой В Украину
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15.03.2022 23:38 Відповісти
Так тушаев не настоящий генерал. Тож тик-токовский хенерал.
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15.03.2022 23:43 Відповісти
А какая разніца?
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16.03.2022 00:00 Відповісти
кыдыровские "генералы" - это просто бандиты приближенные к телу главаря. Я удивляюсь что они еще маршалами себя не назвали.
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15.03.2022 23:45 Відповісти
они просто кадыровские Попандопуло только с айфонами и тик-током
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15.03.2022 23:49 Відповісти
По тушаєву наші щось перегнули, він всього лиш майор
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Налепил перед дембелем майорскую звезду на генеральский погон. Обычное дело.
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16.03.2022 00:01 Відповісти
так це ж в кацалії тушкаєв був майор, а у хана чечні він хенерал, правда вже армії двухсотих.
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16.03.2022 00:06 Відповісти
украинским защитникам пофигу,кем считались при жизни захватчики.Элитные ли,особо отмеченные или "почти-крутые"...
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Земля стекловатой упырю!
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Яка сумна новина, ні ...
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Фотка в бронике и с погоном ему больше идет
https://dnpr.com.ua/post/opoznan-general-major-kotorogo-likvidirovali-azovcy-foto
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15.03.2022 23:28 Відповісти
кабздох атпаеттт))))
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15.03.2022 23:28 Відповісти
та й хєр з ним. СВИНОСОБАКА ЗДОХЛА.
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Був цілий генерал. Дрочив підлеглих. Настільки вище стояв від рядового ванятки, що просто жах. Але українська зброя нівелювпла цю різницю. І рядовий впнятко, і крутий генерал поїдуть додому в однакових мішках.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
В пеклі не принципово, чи була та 150-та дивізія елітною, чи ні!
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Еліто відгребли пздлей
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15.03.2022 23:30 Відповісти
Здоровья ему, и долгих лет жизни, в аду.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Армія рашистів сама корумпована армія і це вони зібрались воювати проти НАТО ?))
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15.03.2022 23:29 Відповісти
традиция- когда то на любовниц анерал адмираль Алексеев спустил стоимость 2х броненосцев типа Цесаревич или 5 -7 крейсеров типа Богатырь а сейчас там в разы аппетиты завышены
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15.03.2022 23:33 Відповісти
ну если учесть что за годы правления путьки первого и надеюсь последнего,на военку потратили больше ТРИЛЛИОНА БАКСОВ,то представляю уровень "традиции" по коррупции
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15.03.2022 23:52 Відповісти
нечего не меняется на москвабаде Броненосцы Цесаревич и их продолжение тип Бородино стоили по 16-18 лямов рубликов золотом и это начало 20го века
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16.03.2022 00:05 Відповісти
Эта дивизия штурмовала Берлин в 1945 и Рейхстаг. А теперь ее разваливают наши бойцы под Харьковом.
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15.03.2022 23:30 Відповісти
А тепер невдало штурмувала унітази з українських осель ) і як результат вигрібна на почин
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15.03.2022 23:33 Відповісти
Это такой лящь по роже рузге армии- жаль знамя они в ппд оставили
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15.03.2022 23:34 Відповісти
Этого под Мариуполем
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15.03.2022 23:34 Відповісти
а это под Киевом судя по локации ышо одна анлого говнет тачанка десантуры сру
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15.03.2022 23:36 Відповісти
еще лимон у.е для наших ЗСУ сбережем,благодаря кацапским ушлепкам
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15.03.2022 23:53 Відповісти
бк е під головний калібр це або поскпскіх вігамселили або ульянівських
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16.03.2022 00:00 Відповісти
Уже понятно благодаря кому СССР выиграл у фрицев
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15.03.2022 23:36 Відповісти
От круті! Такого кнура прижмурили!
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15.03.2022 23:30 Відповісти
Гамнералопад
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15.03.2022 23:35 Відповісти
Иконки гундяевские не помогли
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15.03.2022 23:35 Відповісти
гвардеец, твою передаста мать....хотів ще й пагонами закусити... і оберіги-іконки від гундяя з під каски свинособаці не допомогли...
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Генрал,не розстраюйся!
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15.03.2022 23:57 Відповісти
Так це що? Орки свого хенерала лишили для трофею?
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15.03.2022 23:38 Відповісти
не вспiли, самi залишились трофеями
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16.03.2022 09:16 Відповісти
мінус скот - і 7 000 000 з кацапської казни.
так тримати, хлопці!
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15.03.2022 23:39 Відповісти
ну, пусть выздоравливает
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15.03.2022 23:41 Відповісти
він вже не стілець і не мото, чортам в пеклі роботи добавилося,
дрова там і все по чортячому...
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15.03.2022 23:42 Відповісти
* стрілець
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15.03.2022 23:43 Відповісти
такторна бригада поставки бк від кацапів до ЗСУ
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15.03.2022 23:48 Відповісти
Слава Украине! спасибо ЗСУ
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15.03.2022 23:42 Відповісти
Думал что он на учениях.
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15.03.2022 23:44 Відповісти
невчений був - навчили.
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15.03.2022 23:58 Відповісти
Помянєм...

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15.03.2022 23:45 Відповісти
Земля бетоном!
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16.03.2022 00:32 Відповісти
В чем разница между генералом и рядовым у русни?
Ответ - с генерала в 3 раза больше удобрения. Генералы упитанные как хорошая свинья.
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15.03.2022 23:48 Відповісти
Навіть генералів не забирають))) Потрібно бути повним дебілом, щоб служити в такій армії і знати що якщо тебе вбьють то твоє тіло будуть гризти собаки .
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15.03.2022 23:48 Відповісти
собаки думають інакше
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Ні, ну це вже свято якесь Попробуй встигнути з коментами.. Хлопці, ВОЇНИ, низький ВАМ поклін!!!
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15.03.2022 23:50 Відповісти
В топку золотопогонника сменовеховцев!
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15.03.2022 23:51 Відповісти
Крепкого здоровья генералу
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15.03.2022 23:53 Відповісти
Земля стекловатой!
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Земля тебе бетоном, орк ё#аный! Гореть тебе в аду!
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15.03.2022 23:59 Відповісти
Прям какое то сафари на лаптеногих генералов устроили. Если шкура не сильно попорченная, можно таксидермистам продать.
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16.03.2022 00:00 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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16.03.2022 00:12 Відповісти
И личным примером показал дорогу в Ад. Но подчиненные его то бросили, не хотят в Ад. Своего командира не вынесли с поля боя. Элита, твою мать.
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16.03.2022 00:14 Відповісти
В воинскую часть приезжает с проверкой генерал. Kак водится, навели на всей территории порядок, листья на деревьях подкрасили, а как генерал приехал - выстроили всех солдат на плацу и решили устроить военный парад. Генерал обходит строй и, подойдя к самому рослому солдату, спрашивает: - Kак фамилия? - Рядовой Соколов! - Орёл, Соколов! А скажи, вот смог бы ты убить своего раненого командира, чтобы он не попал в плен к врагу? - Hикак нет, товарищ генерал, командир для солдата - это отец и мать, я бы раненого командира на себе вынес из окружения. - Молодец! Десять суток отпуска. Подходит к следующему солдату: - Kак фамилия? - Рядовой Орлов! - Сокол, Орлов! Смог бы ты убить своего раненого командира? - Hикак нет, командир для солдата - это отец и мать! - Молодец! Присвоить звание сержанта. Остался генерал ответами доволен, идёт дальше и, проходя мимо военного оркестра, подходит к солдату с большим барабаном. - Kак фамилия? - Рядовой Рабинович… Генерал, слегка замешкавшись, повторяет любимый вопрос: - Hу хорошо, а вот смог бы ты убить своего раненого командира, если бы вы выходили из окружения врага? - Чем убить? Барабаном?
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16.03.2022 04:28 Відповісти
кобздон чекає на нього. Смерть кацапам, слава ЗСУ
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16.03.2022 00:23 Відповісти
вылез с подвала злой,как собака,а здесь такая новость
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16.03.2022 01:06 Відповісти
Атарвалі Ваньке встаньку )))
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16.03.2022 02:21 Відповісти
КАЦАПСЬКА СВИНЯ ТИПУ ЕЛІТНОЇ ПОРОДИ...
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16.03.2022 05:26 Відповісти
Бідний оркестр, з кобзоном у пеклі . Заморяться грати та співати для "свіжого м'яса"
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16.03.2022 05:43 Відповісти
Свято за святом,так і спитись можна!!!
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16.03.2022 07:53 Відповісти
Четвёртый генерал ликвидирован у рашистов !! И анекдот в тему : " дед внуку, который на войну с рашистами едет, говорит: " я тебе за каждого 200 буду по СТО баксов платить". Через 2 дня ему званит: "Ну как внучёк на счёт 200-ых?" Тот деду отвечает: " Деда, когда будет двухсотый я тебя сам наберу, а пока только 185......." !!
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16.03.2022 12:08 Відповісти
 
 