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Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби ворог продовжив систематично нищити мирні житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури Чернігова. Внаслідок атак загинули та зазнали травм мирні місцеві мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС. 

Про кількість загиблих та поранених не повідомляється.

Також вчора ворог обстріляв будівлі та сільгосптехніку мирних громадян в одному з сіл Ніжинського району. Внаслідок атаки відбулося загоряння кількох господарських будівель та техніки селян. Загиблих немає.

Як повідомляється, поліція фіксує обставини і наслідки атак окупантів та допомагає евакуювати потерпілих людей.

Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова 01
Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова 02
Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова 03
Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова 04

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"Поліцейські продовжують забезпечувати охорону правопорядку та оперативне реагування на повідомлення громадян. Була організована робота слідчо-оперативної групи. За минулу добу поліція затримала вісім підозрілих осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності чи мародерства", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оперативна обстановка в області складна, але контрольована. Поліцейські продовжують виконувати покладені на них обов’язки.

"Щодня наші поліцейські відвідують чернігівців в укриттях і бомбосховищах та надають громадянам посильну допомогу. Тримаємо стрій! Все буде Україна!", - резюмують в МВС.

Автор: Ірина Дашківська
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Собранные средства будут использованы для помощи людям в безопасной эвакуации, доставки медицинской и гуманитарной помощи местным жителям.

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20.03.2022 11:50 Відповісти
Еліти РФ хочуть ліквідувати Путіна, вже обрали наступника - розвідка США
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20.03.2022 11:53 Відповісти
 
 