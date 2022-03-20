Над Вінниччиною збито російську ракету, - ОВА. ФОТО

В небі над Вінниччиною сьогодні, 20 березня, було збито чергову російську ракету.

Про це повідомив у фейсбуці глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе, що залишилось від російської ракети. Збили над Вінниччиною. Постраждалих немає", - написав він.







"Щойно збита російська ракета. Слава ЗСУ, слава Україні!", - уточнив він у відеозверненні.

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