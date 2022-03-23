У Тростянці героїчною смертю загинув член добровольчого формування територіальної громади Іван Мартиновський, - міськрада. ФОТО

У Тростянці на Сущині героїчною смертю загинув член добровольчого формування Тростянецької територіальної громади №1 Мартиновський Іван Петрович.

Про це повідомила Тростянецька міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"21 березня 2022 року в бою за визволення міста Тростянець героїчною смертю загинув член добровольчого формування Тростянецької територіальної громади №1 МАРТИНОВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ.

Іван був надзвичайно доброю і справедливою людиною, був одним із перших добровольців, що зараз із збройними силами воюють проти російських окупантів.

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Під час бою Іван Петрович знаходився на першій лінії вогню та загинув намагаючись звільнити своє рідне місто….. Нині він назавжди в нашій пам’яті…

У Івана Петровича залишилися жінка та діти, яким ми від всієї нашої громади співчуваємо в цю тяжку для родини мить…..

Ми всі разом тужимо в глибокій скорботі…..

Хай земля буде пухом….. Вічна пам’ять герою", - йдеться у повідомленні.