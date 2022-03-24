Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Anonymous продовжують ламати сайти компаній, що выдмовляються виходити з російського ринку.
Про це група хакерів та активістів повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ
JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia. https://t.co/6aJxERLPNK | DOWNhttps://t.co/Pbr4FiEBvr | DOWNhttps://t.co/1skWyQCS2d | DOWN#PullOutOfRussia #OpRussia pic.twitter.com/0BEOSRq6uM— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022
Твіт про злам сайтів Decathlon, Leroy Merlin та Ашан було опубліковано близько 3:00, 24 березня. Anonymous також опублікували фото зі сторінок зламаних сайтів.
Топ коментарі
+40 Hanka Panyanka
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+22 хрен
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+19 Sophia-Maria Duglass
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ЛІТО 1944 року. ПАРИЖ. Американських полонених німцями "зустрічають" браві французи.
Змінились?
Бо перемагає не зброя, - перемагають люди з незламною вірою.