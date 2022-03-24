УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17212 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
24 073 25
санкції (6850) Anonymous (25)

Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Anonymous продовжують ламати сайти компаній, що выдмовляються виходити з російського ринку.

Про це група хакерів та активістів повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

Твіт про злам сайтів Decathlon, Leroy Merlin та Ашан було опубліковано близько 3:00, 24 березня. Anonymous також опублікували фото зі сторінок зламаних сайтів.

Також читайте: Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 01
Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 02
Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
только так можно победить мордор - удары по всем фронтам...
показати весь коментар
24.03.2022 12:17
+22
ХАКЕРАМ АНОНІМУС-- ЧЕСТЬ І ХВАЛА
показати весь коментар
24.03.2022 12:32
+19
показати весь коментар
24.03.2022 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
только так можно победить мордор - удары по всем фронтам...
показати весь коментар
24.03.2022 12:17 Відповісти
Добре якби поклали всюди, не тільки .sru
показати весь коментар
24.03.2022 12:22 Відповісти
ещё бы ктото по Уральскому бункеру ***** 500 кТ зарядом, чтобы наверняка.
показати весь коментар
24.03.2022 12:24 Відповісти
Ви хочете щоб та криса так легко здохла?
показати весь коментар
24.03.2022 12:31 Відповісти
нi у щура буде не легка смерть. задихнеться у власному лайнi та блювотиннi у заваленiй кiмнатцi 2 на 2 на глибинi в сотнi метрiв.
показати весь коментар
24.03.2022 12:39 Відповісти
ще й осиковий кіл, щоб вже ніколи не вилізло
показати весь коментар
24.03.2022 13:13 Відповісти
Колаборанты с московскими фашистами наживаются на войне! Барыги ..
показати весь коментар
24.03.2022 12:31 Відповісти
ХАКЕРАМ АНОНІМУС-- ЧЕСТЬ І ХВАЛА
показати весь коментар
24.03.2022 12:32 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 12:36 Відповісти
Французи підарньой були, ними і залишилися.
показати весь коментар
24.03.2022 12:46 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 12:41 Відповісти
Ще рено і нісан
показати весь коментар
24.03.2022 21:37 Відповісти
Подяка бійцям невидимого фронту!
показати весь коментар
24.03.2022 12:51 Відповісти
Парни ми віремо у вас .
показати весь коментар
24.03.2022 13:20 Відповісти
Поясните мне, дилетанту, в чём заключается вред?
показати весь коментар
24.03.2022 14:01 Відповісти
Психологічна війна. Ворог втрачає моральний дух.
Бо перемагає не зброя, - перемагають люди з незламною вірою.
показати весь коментар
24.03.2022 18:48 Відповісти
ГЕНИАЛЬНО!
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
А Нафтогаз и каждый украинец , поджигая конфорку - кто ?
показати весь коментар
24.03.2022 22:20 Відповісти
Thank Anonymous!!💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙🐾👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍✌️✌️
показати весь коментар
25.03.2022 18:31 Відповісти
 
 