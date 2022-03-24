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Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ
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Вони обіцяють понад 35 тис. файлів протягом найближчих 48 годин.
Про це хакери повідомили у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин", - йдеться у повідомленні.
Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.
Топ коментарі
+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.03.2022 06:55
+31 хрен
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+28 Bob Fayn
показати весь коментар24.03.2022 07:04
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Будь ласка, зачекайте...
зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
якраз така купа смачненьких даних може ДУЖЕ БАГАТО чого зробити))