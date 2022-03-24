Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

Вони обіцяють понад 35 тис. файлів протягом найближчих 48 годин.

Про це хакери повідомили у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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