УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6345 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
37 168 35
хакер (829) Anonymous (25)

Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хакер

Вони обіцяють понад 35 тис. файлів протягом найближчих 48 годин.

Про це хакери повідомили у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Також читайте: Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Анонімусам-черговий респект.Не зупиняйтесь.Разом до повної перемоги...
показати весь коментар
24.03.2022 06:55
+31
а всі гроші перекинути в штати...
зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
показати весь коментар
24.03.2022 06:54
+28
Анонімуси встановлюють новий курс рупля ,вслід за кораблем
показати весь коментар
24.03.2022 07:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ргоші можна перевести в Нацбанк до резерву.
показати весь коментар
24.03.2022 06:52 Відповісти
Луче в Штаты как хрен написал. У нас все зїсть бородатий довгоносик...
показати весь коментар
24.03.2022 07:06 Відповісти
Не кричи на нього - він нам репарації буде рахувати
показати весь коментар
24.03.2022 07:46 Відповісти
Да знаю я как беня будет считать:
показати весь коментар
24.03.2022 08:25 Відповісти
Да знаю я как беня будет считать...

показати весь коментар
24.03.2022 08:26 Відповісти
Та я знаю, але москалі точно без спіднього залишаться
показати весь коментар
24.03.2022 10:19 Відповісти
а всі гроші перекинути в штати...
зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
показати весь коментар
24.03.2022 06:54 Відповісти
Анонімусам-черговий респект.Не зупиняйтесь.Разом до повної перемоги...
показати весь коментар
24.03.2022 06:55 Відповісти
ДАВАЙТЕ, ХЛОПЦІ! ПЕРЕХОДИМО У КОНТРНАСТУП НА ВСІХ НАПРЯМКАХ!
показати весь коментар
24.03.2022 06:58 Відповісти
якщо це правда, то це просто небачений успіх саме як хакерів, це все рівно що пентагон поламати.
показати весь коментар
24.03.2022 06:59 Відповісти
порівняв х.. з пальцем, захист Пентагона і кацобанка
показати весь коментар
24.03.2022 08:38 Відповісти
Анонімуси встановлюють новий курс рупля ,вслід за кораблем
показати весь коментар
24.03.2022 07:04 Відповісти
зеленский обратился к хакерам Anonymous с просьбой не публиковать файлы, имеющие отношение к абрамовичу. Ну и к фридману заодно. Можно еще и те, которые имеют отношение к вексельбергам. Ну, и для рифмы - к роттенбергам.
показати весь коментар
24.03.2022 08:27 Відповісти
Не треба нам їх купи даних. Хай проведуть повну руйнацію серверів та даних на них.
показати весь коментар
24.03.2022 07:13 Відповісти
Нет смысла пытаться разрушить сервер или стереть диски, даже безвозвратно. Это пустяки. Данные восстановят, новые серверы закупят. А вот сами данные, которые попадут в нужные руки(условное ЦРУ) нанесут вреда расии куда больше. Потому это правильно. Вот что бы не повредило точно, так это на всей расии установить красный(или зеленый, неважно) свет на всех светофорах, семафорах и т.д. Пущай покатаются.
показати весь коментар
24.03.2022 08:11 Відповісти
комент зверху прочитайте)))
якраз така купа смачненьких даних може ДУЖЕ БАГАТО чого зробити))
показати весь коментар
24.03.2022 08:13 Відповісти
Зараз ці дані не дадуть ніякої користі. Тільки у майбутньому. А ось руйнування серверів призведе до повної зупинки діяльності та хаосу, на подолання якого не один місяць буде потрібно.
показати весь коментар
24.03.2022 13:49 Відповісти
Надеюсь, что в файлах найдется что интересное о транзакциях кремля и Газпрома первым лицам ЕС)
показати весь коментар
24.03.2022 07:16 Відповісти
Да, мужики, респект и удачи Вам! Занимаетесь любимим делом, никто Вас не журит, все Вами восхищаются. Да будет мир и свобода и не токо в инете. Легкого полета Вашим тісіпіайпі пакетам.
показати весь коментар
24.03.2022 07:24 Відповісти
Поправочка,там не тільки мужики працюють
показати весь коментар
24.03.2022 08:25 Відповісти
обожаю такое))) не вставая с удобного кресла. нажал кнопку и рашке капут))) респект
показати весь коментар
24.03.2022 07:29 Відповісти
Работа программиста. Компьютерщик блин ты доморощенный. Это как стоматолога зубником называют или гинеколога пихвознавцем. Компьютерщик компы крутит и это низшее звено в айти
показати весь коментар
24.03.2022 08:08 Відповісти
Агов маладьож,не сваріться,все йде в плановому порядку!
показати весь коментар
24.03.2022 08:28 Відповісти
Бандерівці
показати весь коментар
24.03.2022 08:30 Відповісти
Цікаво які консерви там вскриються? ))
показати весь коментар
24.03.2022 09:17 Відповісти
В основному протухші...
показати весь коментар
24.03.2022 09:41 Відповісти
Если бы еще вскрыли лахта2 ...и выложили персональные данные этих у...банов!
показати весь коментар
24.03.2022 09:27 Відповісти
Агеж, а також було б не пагано щоб відкоркували "цензор", тут теж агентури і ботів "як собак не різаних"...) Мене адмін банить за пєтю потроха, бо він тут не доторканий, або вже власник...))
показати весь коментар
24.03.2022 09:49 Відповісти
Было бы замечательно опубликовать транзакции покупки евролядей. Мир должен узнать всех хутинских шлюх
показати весь коментар
24.03.2022 09:59 Відповісти
Дякую! Anonymous 💛💙💛💙💛💙💛💙💪✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
подоляки/єрмаки напружили булки...
показати весь коментар
24.03.2022 10:59 Відповісти
 
 