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Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ
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Они обещают более 35 тыс. файлов в течение ближайших 48 часов.
Об этом хакеры сообщили в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - говорится в сообщении.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
Топ комментарии
+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.03.2022 06:55
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+28 Bob Fayn
показать весь комментарий24.03.2022 07:04
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зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
якраз така купа смачненьких даних може ДУЖЕ БАГАТО чого зробити))