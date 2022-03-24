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Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

хакер

Они обещают более 35 тыс. файлов в течение ближайших 48 часов.

Об этом хакеры сообщили в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Также читайте: Сказано – сделано! Anonymous, как и обещали, взломали сайт Nestle за отказ уйти из РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
Анонімусам-черговий респект.Не зупиняйтесь.Разом до повної перемоги...
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24.03.2022 06:55
+31
а всі гроші перекинути в штати...
зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
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24.03.2022 06:54
+28
Анонімуси встановлюють новий курс рупля ,вслід за кораблем
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24.03.2022 07:04
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Правила форума Совет форумчан
ргоші можна перевести в Нацбанк до резерву.
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24.03.2022 06:52 Ответить
Луче в Штаты как хрен написал. У нас все зїсть бородатий довгоносик...
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24.03.2022 07:06 Ответить
Не кричи на нього - він нам репарації буде рахувати
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24.03.2022 07:46 Ответить
Да знаю я как беня будет считать:
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24.03.2022 08:25 Ответить
Да знаю я как беня будет считать...

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24.03.2022 08:26 Ответить
Та я знаю, але москалі точно без спіднього залишаться
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24.03.2022 10:19 Ответить
а всі гроші перекинути в штати...
зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
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24.03.2022 06:54 Ответить
Анонімусам-черговий респект.Не зупиняйтесь.Разом до повної перемоги...
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24.03.2022 06:55 Ответить
ДАВАЙТЕ, ХЛОПЦІ! ПЕРЕХОДИМО У КОНТРНАСТУП НА ВСІХ НАПРЯМКАХ!
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24.03.2022 06:58 Ответить
якщо це правда, то це просто небачений успіх саме як хакерів, це все рівно що пентагон поламати.
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24.03.2022 06:59 Ответить
порівняв х.. з пальцем, захист Пентагона і кацобанка
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24.03.2022 08:38 Ответить
Анонімуси встановлюють новий курс рупля ,вслід за кораблем
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24.03.2022 07:04 Ответить
зеленский обратился к хакерам Anonymous с просьбой не публиковать файлы, имеющие отношение к абрамовичу. Ну и к фридману заодно. Можно еще и те, которые имеют отношение к вексельбергам. Ну, и для рифмы - к роттенбергам.
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24.03.2022 08:27 Ответить
Не треба нам їх купи даних. Хай проведуть повну руйнацію серверів та даних на них.
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24.03.2022 07:13 Ответить
Нет смысла пытаться разрушить сервер или стереть диски, даже безвозвратно. Это пустяки. Данные восстановят, новые серверы закупят. А вот сами данные, которые попадут в нужные руки(условное ЦРУ) нанесут вреда расии куда больше. Потому это правильно. Вот что бы не повредило точно, так это на всей расии установить красный(или зеленый, неважно) свет на всех светофорах, семафорах и т.д. Пущай покатаются.
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24.03.2022 08:11 Ответить
комент зверху прочитайте)))
якраз така купа смачненьких даних може ДУЖЕ БАГАТО чого зробити))
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24.03.2022 08:13 Ответить
Зараз ці дані не дадуть ніякої користі. Тільки у майбутньому. А ось руйнування серверів призведе до повної зупинки діяльності та хаосу, на подолання якого не один місяць буде потрібно.
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24.03.2022 13:49 Ответить
Надеюсь, что в файлах найдется что интересное о транзакциях кремля и Газпрома первым лицам ЕС)
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24.03.2022 07:16 Ответить
Да, мужики, респект и удачи Вам! Занимаетесь любимим делом, никто Вас не журит, все Вами восхищаются. Да будет мир и свобода и не токо в инете. Легкого полета Вашим тісіпіайпі пакетам.
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24.03.2022 07:24 Ответить
Поправочка,там не тільки мужики працюють
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24.03.2022 08:25 Ответить
обожаю такое))) не вставая с удобного кресла. нажал кнопку и рашке капут))) респект
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24.03.2022 07:29 Ответить
Работа программиста. Компьютерщик блин ты доморощенный. Это как стоматолога зубником называют или гинеколога пихвознавцем. Компьютерщик компы крутит и это низшее звено в айти
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24.03.2022 08:08 Ответить
Агов маладьож,не сваріться,все йде в плановому порядку!
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24.03.2022 08:28 Ответить
Бандерівці
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24.03.2022 08:30 Ответить
Цікаво які консерви там вскриються? ))
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24.03.2022 09:17 Ответить
В основному протухші...
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24.03.2022 09:41 Ответить
Если бы еще вскрыли лахта2 ...и выложили персональные данные этих у...банов!
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24.03.2022 09:27 Ответить
Агеж, а також було б не пагано щоб відкоркували "цензор", тут теж агентури і ботів "як собак не різаних"...) Мене адмін банить за пєтю потроха, бо він тут не доторканий, або вже власник...))
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24.03.2022 09:49 Ответить
Было бы замечательно опубликовать транзакции покупки евролядей. Мир должен узнать всех хутинских шлюх
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24.03.2022 09:59 Ответить
Дякую! Anonymous 💛💙💛💙💛💙💛💙💪✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👏👏👏👏👏👏👏
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24.03.2022 10:06 Ответить
подоляки/єрмаки напружили булки...
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24.03.2022 10:59 Ответить
 
 