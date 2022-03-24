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Окупанти обікрали та пошкодили квартиру вбитої активістки Катерини Гандзюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

гандзюк

Війська РФ провели "обшук" в квартирі убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рашисти забрали декілька мішків з речами.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Виламали двері "іменем російської федерації" та зазначали, що ця квартира є "об’єктом, який загрожує "расійскай гасударствєннасті". Мабуть, їхній "гасударствєннасті" загрожували особисті речі Каті, її книги, кімната, куди вона майже 4 роки не заходила. Більш за все "расійскай гасударствєннасті" загрожували цінні речі з Катіної квартири - прикраси, техніка, меблі та продукти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для Херсона, який зараз бореться проти російської окупації, Катя була і є символом боротьби за правду, національні цінності та справедливість.

"Росії потрібно знищити всі символи, показати свою вищість, показати, що сила значить більше, аніж справедливість.

Але грабувати квартиру, де мешкала Катя і в якій зараз мешкає її самотній батько, - це не про силу. Це про відчай русні, їхній страх перед українським Херсоном та сміливими містянами. Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами", - додали в спільноті.

"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності", - розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.

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Окупанти обікрали та пошкодили квартиру вбитої активістки Катерини Гандзюк 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Твари козломорді!!!
Горіть у пеклі!!!
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24.03.2022 21:51
+31
скоты.
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24.03.2022 21:51
+14
Во конченные амёбы.
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24.03.2022 21:53
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Твари козломорді!!!
Горіть у пеклі!!!
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24.03.2022 21:51 Відповісти
Смерть рашистским выродкам и их прихвостям местным гнидам !
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24.03.2022 22:56 Відповісти
скоты.
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24.03.2022 21:51 Відповісти
Во конченные амёбы.
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24.03.2022 21:53 Відповісти
*****, нема слів.
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24.03.2022 21:54 Відповісти
Нет смысла что то доносить оккупантам и наедятся на их человеческие чувства - они там все кровожадные и желают лишь одного, это смерти украинцев. Что нужно сейчас, это максимальная мотивация наших защитников которые проводят воспитательные работы с русней.
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24.03.2022 21:58 Відповісти
нелюди,организми ,біологічне сміття.😡
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24.03.2022 22:02 Відповісти
Услышу на пароме или где-то рузького!сразу буду Убивать!!!!!
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24.03.2022 22:06 Відповісти
Як би ти сказав орка...А так, ти просто провокатор...
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24.03.2022 22:20 Відповісти
***** -убийца и мародер !
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24.03.2022 22:09 Відповісти
Гопники поганые.
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24.03.2022 22:10 Відповісти
Степана Бандеру искали небось...
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24.03.2022 22:12 Відповісти
А чём она так отличилась, что нацисты вспомнили о ней и ломились громить её квартиру? К сожалению я не в курсе.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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24.03.2022 22:19 Відповісти
Мда... Как мне издалека кажется, её у Медведчука и товарищей заказали.
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24.03.2022 22:25 Відповісти
А мы пока будем искать мирных переговоров. Что бы не стреляли. А то что потом кацапье будет к нам в квартиры в любое время рваться и на Сахалин отправлять об этом никто не говорит. Зато мир, дружба, жвачка.
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24.03.2022 22:47 Відповісти
Пипец как им страшно, что даже мертвые украинские активисты страшны для оккупантов.
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24.03.2022 23:07 Відповісти
Не дивує, беручи до уваги загальну ситуацію у Херсоні до війни та під час
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25.03.2022 09:27 Відповісти
Злидні московіі грабують усе підряд….
За усе буде кара їм!!
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25.03.2022 19:01 Відповісти
А наказание для них лишь одно - СМЕРТЬ!!!
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26.06.2023 22:55 Відповісти
 
 