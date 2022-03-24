Окупанти обікрали та пошкодили квартиру вбитої активістки Катерини Гандзюк. ФОТО

Війська РФ провели "обшук" в квартирі убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рашисти забрали декілька мішків з речами.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Виламали двері "іменем російської федерації" та зазначали, що ця квартира є "об’єктом, який загрожує "расійскай гасударствєннасті". Мабуть, їхній "гасударствєннасті" загрожували особисті речі Каті, її книги, кімната, куди вона майже 4 роки не заходила. Більш за все "расійскай гасударствєннасті" загрожували цінні речі з Катіної квартири - прикраси, техніка, меблі та продукти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для Херсона, який зараз бореться проти російської окупації, Катя була і є символом боротьби за правду, національні цінності та справедливість.

"Росії потрібно знищити всі символи, показати свою вищість, показати, що сила значить більше, аніж справедливість.

Але грабувати квартиру, де мешкала Катя і в якій зараз мешкає її самотній батько, - це не про силу. Це про відчай русні, їхній страх перед українським Херсоном та сміливими містянами. Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами", - додали в спільноті.

"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності", - розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.

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