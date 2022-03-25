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Останній бій сержанта Ханіна: українець з Криму бився до кінця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Командир парашутно-десантного відділення 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади сержант Андрій Ханін загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. 33-річний десантник був командиром бойової машини. Під час бою він знищив танк загарбників та близько 10 солдатів противника. Навіть діставши важке поранення, воїн допомагав побратимам і до останнього виконував свій обов’язок.

Андрій народився 19 березня 1988 року в мальовничому селі Веселівка в АР Крим. Завжди чесний і принциповий юнак свого часу невипадково обрав нелегкий шлях вартових законності і вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ, де опановував спеціальність "Правознавство". Після випуску служив в одному зі спецпідрозділів МВС у Криму. Аж до 2014 року. Тоді під дулами автоматів "зелених чоловічків" Ханін змушений покинути свій рідний Крим, адже він ніколи б не зміг бути зрадником, на відміну від тих, кого ще вчора називав друзями, а нині вони продавалися за 30 срібняків. Ті події назавжди закарбувалися в душі юнака, передає Цензор.НЕТ з посиланням на armyinform.com.ua.

Після анексії хлопець переїхав до Дніпра, де побут, як і все інше, довелося налагоджувати з нуля. Він твердо вирішив, що більше ніколи й кроку не зробить зі своєї землі.

Останній бій сержанта Ханіна: українець з Криму бився до кінця 01

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Навесні 2021 року Андрій вступив на військову службу до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Спочатку обіймав посаду командира відділення — командира бойової машини, а згодом став головним сержантом парашутно-десантного взводу. З перших днів він зрозумів, що на своєму місці, насправді серед СВОЇХ. Тут ніхто й ніколи не завдасть удару в спину, бо десантники своїх не кидають і не відступають.

Не відступив під час свого останнього бою й сержант Андрій Ханін. Маючи залізну волю та незламний характер, він хоробро до останнього подиху боровся за Україну і за своїх побратимів. Саме йому завдячує життям бойовий медик молодший сержант Валентина Приходько, яку Андрій рятував, незважаючи на своє поранення.

— Я дуже хочу повернути Крим, щоб знову чути на його берегах ні з чим незрівнянний шум вільного моря, щоб прогулюватися дворами Ханського палацу з мінаретами і пити неперевершену кримськотатарську каву… Кляті окупанти відібрали мій дім і мою малу батьківщину. Я обов’язково її поверну! — такими мріями ділився з друзями сержант Ханін.

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Нині його побратими продовжують героїчно боронити Україну, не даючи ворогу жодної можливості втілити свої загарбницькі плани в життя. І всі вони вірять, що святкуватимуть перемогу в українському й такому дорогому для Андрія Криму.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України сержанту Андрію Ханіну присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Слава Героям!

Останній бій сержанта Ханіна: українець з Криму бився до кінця 02
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Топ коментарі
+92
Герою слава!
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25.03.2022 09:53
+76
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25.03.2022 09:55
+65
Я дуже хочу повернути Крим, щоб знову чути на його берегах ні з чим незрівнянний шум вільного моря, щоб прогулюватися дворами Ханського палацу з мінаретами і пити неперевершену кримськотатарську каву… Кляті окупанти відібрали мій дім і мою малу батьківщину. Я обов'язково її поверну! - такими мріями ділився з друзями сержант Ханін.
Джерело: https://censor.net/ua/p3328457
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25.03.2022 09:56
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Герою слава!
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25.03.2022 09:53 Відповісти
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25.03.2022 09:55 Відповісти
Уходят лучшие из нас (
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25.03.2022 09:56 Відповісти
Как жаль...
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27.03.2022 23:10 Відповісти
Герою Слава! Вічна пам'ять!
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25.03.2022 09:56 Відповісти
Я дуже хочу повернути Крим, щоб знову чути на його берегах ні з чим незрівнянний шум вільного моря, щоб прогулюватися дворами Ханського палацу з мінаретами і пити неперевершену кримськотатарську каву… Кляті окупанти відібрали мій дім і мою малу батьківщину. Я обов'язково її поверну! - такими мріями ділився з друзями сержант Ханін.
Джерело: https://censor.net/ua/p3328457
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25.03.2022 09:56 Відповісти
Вічна память герою!
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25.03.2022 09:57 Відповісти
Вічна Слава Герою! В наших серцях ти назавжди!
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25.03.2022 09:58 Відповісти
з іншими воїнами-героями у Валгалі.
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25.03.2022 09:59 Відповісти
Вечная память герою. В освобожденном Крыму будет стоять памятник ему и его именем назовут как минимум улицу в его родном городе.
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25.03.2022 10:00 Відповісти
Герої не вмирають, вони житимуть в наших серцях , пам"ятаймо
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25.03.2022 10:00 Відповісти
Герои не умирают! Спи спокойно, когда Крым будет свободен от рашистской мрази, твоё имя будет в первых строках Истории!
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25.03.2022 10:01 Відповісти
БУДЕМО ЗАВЖДИ ТЕБЕ ПАМ'ЯТАТИ, БРАТЕ!
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25.03.2022 10:05 Відповісти
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25.03.2022 10:14 Відповісти
Спочивай з миром земляк.Всі тимчасово окуповані землі буде повернуто в лоно України,інакше бути не може.Слава Героям та всім патріотам!Віримо в ЗСУ!
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25.03.2022 10:37 Відповісти
ВЕРНЕМ КРЫМ !!!
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25.03.2022 10:39 Відповісти
УКРАИНСКИЙ ВОИН ! депортируй русских вместе с расеей в АД !
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25.03.2022 10:39 Відповісти
Вечная светлая память Герою ! ❤️💙💛Честь и хвала !
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25.03.2022 10:44 Відповісти
Вічна память тобі Великий Воїне.
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25.03.2022 12:45 Відповісти
Слава сержанту!
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25.03.2022 13:43 Відповісти
Царство небесное Герою, соболезнование родным и близким.
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27.03.2022 23:13 Відповісти
 
 