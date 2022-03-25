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Зеленський присвоїв звання Героя України сімом нацгвардійцям, п'ятьом - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України семи військовослужбовцям Національної гвардії, із них п’ятьом – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у відеозверненні

"Саме сьогодні я підписав кілька дуже важливих указів: про присвоєння "Героя України" семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, п’ятьом посмертно", - зазначив глава держави.

Також він підписав укази про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії та 119 військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, Зеленський поінформував, що державними нагородами відзначено 31 медичного працівника і 14 керівників місцевої влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України", з них чотирьом посмертно

Автор: Роман Свиридович
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Надо на Михайловской площади продолжить СТЕНУ ПАМЯТИ , к которой лидеры всех стран преклоняют колени ,
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25.03.2022 02:36 Відповісти
Об'єктивно - там немає стільки місця ...
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26.03.2022 11:32 Відповісти
Єрмаку теж потрібно орден, навіть два або три, посмертно .
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25.03.2022 06:07 Відповісти
Вічна пам*ять Героям...
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25.03.2022 10:59 Відповісти
 
 