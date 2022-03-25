Зеленський присвоїв звання Героя України сімом нацгвардійцям, п'ятьом - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України семи військовослужбовцям Національної гвардії, із них п’ятьом – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у відеозверненні

"Саме сьогодні я підписав кілька дуже важливих указів: про присвоєння "Героя України" семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, п’ятьом посмертно", - зазначив глава держави.

Також він підписав укази про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії та 119 військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, Зеленський поінформував, що державними нагородами відзначено 31 медичного працівника і 14 керівників місцевої влади.

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