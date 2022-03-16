Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України", з них чотирьом посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського

Зокрема, звання присвоєне:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу, завдяки якому знищено дивізіон російських "Іскандерів".

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