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Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України", з них чотирьом посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський присвоїв шістьом військовим звання

Президент Володимир Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського

Зокрема, звання присвоєне:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу, завдяки якому знищено дивізіон російських "Іскандерів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом військовим, шістьом - посмертно

Автор: Роман Свиридович
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Герої не вмирають.
Ми будемо пом'ятати їх завжди.
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16.03.2022 02:49 Відповісти
Вічна память героям-захисникам України! 🙏
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16.03.2022 03:31 Відповісти
 
 