Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины", из них четырем посмертно
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Президент Владимир Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины" и удостоил их орденом "Золотая Звезда".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского
В частности, звание присвоено:
Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.
Полковнику Котенко Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
Полковнику Мариняк Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.
Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
Старшему лейтенанту Дозорному Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу, благодаря которому уничтожен дивизион российских "Искандеров".
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