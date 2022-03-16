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Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины", из них четырем посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский присвоил шести военным звание

Президент Владимир Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины" и удостоил их орденом "Золотая Звезда".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского

В частности, звание присвоено:

Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.

Полковнику Котенко Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

Полковнику Мариняк Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.

Старшему лейтенанту Дозорному Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.

Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу, благодаря которому уничтожен дивизион российских "Искандеров".

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Герої не вмирають.
Ми будемо пом'ятати їх завжди.
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16.03.2022 02:49 Ответить
Вічна память героям-захисникам України! 🙏
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16.03.2022 03:31 Ответить
 
 