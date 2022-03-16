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Зеленский сегодня выступит в Конгрессе США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский сегодня выступит в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.
Об этом он заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Важное событие.
А сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей в 13,6 млрд долларов.
Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины", - сказал Зеленский.
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Бо діти повернуться в Україну із заходу і дальше будуть цикатись з маскалями в переписці.
anti-colorados 15 Березня, 2022
Коротко
Сегодня из Парламентской ассамблеи совета Европы, пришли положительные новости о том, что роZZию исключили из этой организации, а ее представителей - выгнали не только из сессионного зала, но даже из буфета, а из туалета уборщица гнала их шваброй. И тут наверняка многие скажут о том, что это изгнание ни на что не повлияет, поскольку в рф и парламента-то никакого нету, поэтому ассамблея им как зайцу - стоп-сигнал.
С одной стороны это - правильно, поскольку там действительно нет, а скорее и не было никогда парламента, в привычном понимании этого слова. Вместо этого там создана синекура, где тусуются лоботрясы и бездельники, которые неплохо отожрали себе ряхи на казенных харчах. Но с другой, все мы помним, как несколько лет назад там была приостановлена деятельность роZZийской делегации, а потом - сколько и усилий и бабла москве, пришлось потратить на то, чтобы восстановить свой полный статус в этой организации. И вот сейчас ее оттуда вышвырнули.
Что характерно, всем же известно, что понты для путина - превыше всего и потому, когда стало известно, что вопрос об исключении РФ из ПАСЕ не просто будет вынесен на голосования, но гарантированно будет принят, роZZийская делегация решила сработать на упреждение и подала заявку на выход из ее состава. Мол это не нас выгнали, а мы сами ушли, чтобы не терпеть европейских геев и наоборот - вполне себе терпеть собственных геев в рясах. Но этот номер не прошел и роZZия уже исключена из совета.
Ни одного голоса «против» не нашлось Но и это еще не все. Сразу за этим вопросом, ПАСЕ проголосовала статус Приднестровья. Удивительно, но до сих пор Европа не определилась по поводу того, чья же это территория и вот теперь это свершилось. ПАРЕ признала эти земли оккупированными Московией, со всеми правовыми последствиями такого решения.
И тут снова может возникнуть вопрос о том, как это событие может повлиять на текущие события и на РФ в целом. И тут надо отметить, что прямо это ни на что не повлияет, а вот косвенно - очень сильно. Московию исключают из всех престижных клубов, где очень важен престиж и авторитет страны. И вот теперь Путину показывают, роZZия исключается из всех престижных клубов, где можно было решать те или иные вопросы, формировать мнение о себе или третьих странах и теневыми средствами, так или иначе, решать актуальные вопросы, а теперь - все.
Кроме этого инцидента, подобные процессы идут и в других местах и организациях мира. Где-то этот процесс только стартовал, а где-то он выходит на финишную прямую, в все вместе это дает второй, после санкций, слой действий против Московии. Он действует в стиле «тысячи порезов» и ведет агрессора в полную изоляцию. У сожалению, это не ведет к мгновенным последствиям, но все же это ведет к фундаментальному изменению статуса роZZии. Можно не сомневаться в том, что этот огромный свинарник сейчас просто надолго отчаливает от пирса цивилизованного мира и никому не нужно, чтоы эта вонючая лохань, под названием роZZия продолжала свою деструктивную деятеьгллсть. Проще говоря, доктор сказал, в морг, значит - в морг и Европа за это голосует единогласно.