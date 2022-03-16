Зеленський сьогодні виступить у Конгресі США

Президент Володимир Зеленський сьогодні виступить у Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Важлива подія.

А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 млрд доларів.

Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - сказав Зеленський.

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