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Зеленський сьогодні виступить у Конгресі США
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Президент Володимир Зеленський сьогодні виступить у Конгресі Сполучених Штатів Америки.
Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.
"У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Важлива подія.
А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 млрд доларів.
Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - сказав Зеленський.
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Бо діти повернуться в Україну із заходу і дальше будуть цикатись з маскалями в переписці.
anti-colorados 15 Березня, 2022
Коротко
Сегодня из Парламентской ассамблеи совета Европы, пришли положительные новости о том, что роZZию исключили из этой организации, а ее представителей - выгнали не только из сессионного зала, но даже из буфета, а из туалета уборщица гнала их шваброй. И тут наверняка многие скажут о том, что это изгнание ни на что не повлияет, поскольку в рф и парламента-то никакого нету, поэтому ассамблея им как зайцу - стоп-сигнал.
С одной стороны это - правильно, поскольку там действительно нет, а скорее и не было никогда парламента, в привычном понимании этого слова. Вместо этого там создана синекура, где тусуются лоботрясы и бездельники, которые неплохо отожрали себе ряхи на казенных харчах. Но с другой, все мы помним, как несколько лет назад там была приостановлена деятельность роZZийской делегации, а потом - сколько и усилий и бабла москве, пришлось потратить на то, чтобы восстановить свой полный статус в этой организации. И вот сейчас ее оттуда вышвырнули.
Что характерно, всем же известно, что понты для путина - превыше всего и потому, когда стало известно, что вопрос об исключении РФ из ПАСЕ не просто будет вынесен на голосования, но гарантированно будет принят, роZZийская делегация решила сработать на упреждение и подала заявку на выход из ее состава. Мол это не нас выгнали, а мы сами ушли, чтобы не терпеть европейских геев и наоборот - вполне себе терпеть собственных геев в рясах. Но этот номер не прошел и роZZия уже исключена из совета.
Ни одного голоса «против» не нашлось Но и это еще не все. Сразу за этим вопросом, ПАСЕ проголосовала статус Приднестровья. Удивительно, но до сих пор Европа не определилась по поводу того, чья же это территория и вот теперь это свершилось. ПАРЕ признала эти земли оккупированными Московией, со всеми правовыми последствиями такого решения.
И тут снова может возникнуть вопрос о том, как это событие может повлиять на текущие события и на РФ в целом. И тут надо отметить, что прямо это ни на что не повлияет, а вот косвенно - очень сильно. Московию исключают из всех престижных клубов, где очень важен престиж и авторитет страны. И вот теперь Путину показывают, роZZия исключается из всех престижных клубов, где можно было решать те или иные вопросы, формировать мнение о себе или третьих странах и теневыми средствами, так или иначе, решать актуальные вопросы, а теперь - все.
Кроме этого инцидента, подобные процессы идут и в других местах и организациях мира. Где-то этот процесс только стартовал, а где-то он выходит на финишную прямую, в все вместе это дает второй, после санкций, слой действий против Московии. Он действует в стиле «тысячи порезов» и ведет агрессора в полную изоляцию. У сожалению, это не ведет к мгновенным последствиям, но все же это ведет к фундаментальному изменению статуса роZZии. Можно не сомневаться в том, что этот огромный свинарник сейчас просто надолго отчаливает от пирса цивилизованного мира и никому не нужно, чтоы эта вонючая лохань, под названием роZZия продолжала свою деструктивную деятеьгллсть. Проще говоря, доктор сказал, в морг, значит - в морг и Европа за это голосует единогласно.