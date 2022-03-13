Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом військовим, шістьом - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом військовослужбовцям, із них шістьом - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №127/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

Указ стосується присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота зірка".

Це звання Зеленський присвоїв: старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу (посмертно), який мужньо обороняв українські позиції у Київській області, знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога; старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу (посмертно), який під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів; солдату Мрочку Костянтину Васильовичу (посмертно), який мужньо боровся з переважаючими силами противника, завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати; солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу (посмертно), який героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога та до останнього допомагав своїм співслужбовцям; сержанту Ханіну Андрію Павловичу (посмертно), який під час захисту Волновахи Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника, під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок; сержанту Дерусовій Інні Миколаївні (посмертно), старшому бойовому медику, яка з 24 лютого виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области, врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям, та загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим.

"Перша жінка герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - уточнив президент.

Крім того, звання "Герой України" з врученням ордена "Золота зірка" присвоєно старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу, завдяки героїчним діям якого в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів, а також старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу, завдяки якому під час захисту Волновахи Донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.

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