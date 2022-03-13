Зеленский присвоил звание Героя Украины восемь военных, шесть - посмертно
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом військовослужбовцям, із них шістьом - посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №127/2022, обнародованном на сайте главы государства.
Указ касается присвоения звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая звезда".
Это звание Зеленский присвоил: старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу (посмертно), мужественно оборонявшему украинские позиции в Киевской области, уничтожившему вражескую технику и значительное количество живой силы врага; старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу (посмертно), который во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев; солдату Мрочку Константину Васильевичу (посмертно), мужественно сражавшемуся с превосходящими силами противника, благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери; солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу (посмертно), героически исполнявшему свой долг в бою против превосходящих сил врага и до последнего помогавшего своим сослужащим; сержанту Ханину Андрею Павловичу (посмертно), который во время защиты Волновахи Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника, во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг; сержанту Дерусовой Инне Николаевне (посмертно), старшему боевому медику, которая с 24 февраля выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области, спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью, и погибла от артиллерийского обстрела российских войск, оказывая помощь раненым.
"Первая женщина – герой Украины, которой это звание присвоено посмертно", - уточнил президент.
Кроме того, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу, благодаря героическим действиям которого в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов, а также старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. во время защиты Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.
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