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Війська РФ обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С", - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Донецькій області російські загарбники здійснили удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район", - уточнюється у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Красногорівку з Торнадо-С, - поліція 01

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Зазначається, що вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють і знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно.

"Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", - йдеться в повідомленні.

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На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження із касетними боєприпасами. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), додали в поліції.
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Топ коментарі
+6
Исследование Зива Корена и меня, сегодня в заголовке и на первой полосе «7 дней» в Едиот Ахронот.

Сейчас на украинской земле действует секретная система подготовки ветеранов элитных подразделений ЦАХАЛа и локальный аппарат для боев с путинскими войсками.
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26.03.2022 18:41
+4
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26.03.2022 19:01
+3
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 18:55
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Исследование Зива Корена и меня, сегодня в заголовке и на первой полосе «7 дней» в Едиот Ахронот.

Сейчас на украинской земле действует секретная система подготовки ветеранов элитных подразделений ЦАХАЛа и локальный аппарат для боев с путинскими войсками.
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26.03.2022 18:41 Відповісти
מערך הדרכה חשאי של יוצאי יחידות מובחרות של צה"ל פועל בימים אלה על אדמת אוקראינה, ומכשיר מקומיים לקרבות מול חייליו של פוטין.

התחקיר של זיו קורן ושלי, היום בכותרת הראשית ובעמוד השער של "7 ימים" בידיעות אחרונות
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26.03.2022 18:42 Відповісти
Что такое Тавор?
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26.03.2022 19:15 Відповісти
Автомат такой есть.
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26.03.2022 19:42 Відповісти
А нам яка радість від цього?
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26.03.2022 18:46 Відповісти
От того , что еврейские спецы в отпуске епашат русню? Со своими приблудами ?Действительно, никакой радости.
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26.03.2022 19:01 Відповісти
Не тешьте себя иллюзиями - Израиль нюхает очко рюзьке фюреру. У них холокост, видите ли, а в Украине прогулянка?
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26.03.2022 19:19 Відповісти
Даже если так то нах орать
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26.03.2022 18:46 Відповісти
мексика австралия и новая зеландия принимают беженцев без квот
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26.03.2022 18:46 Відповісти
Скоко у них еще этих ракет?
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26.03.2022 18:53 Відповісти
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 18:55 Відповісти
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26.03.2022 19:01 Відповісти
Брешуть кацапи напевно.
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26.03.2022 19:07 Відповісти
КАЦАПИ З'ЇБАЛИСЬ НА ЗАХІД !)
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26.03.2022 22:54 Відповісти
РЕДАКЦИЯ ИСПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
В Донецкой области российские захватчики нанесли удар по реактивным системам залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Источник: https://censor.net/ru/p3328852
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26.03.2022 19:05 Відповісти
Ракетами, напалмом, ковровым бомбометением войну не выиграть. Пример, Вьетнам и его героическое сопротивление США. Много страданий боли, запредельно больно сейчас нам с Вами. Мы непременно победим всю эту кремлядскую нечисть. Слава Нации !!! Слава ЗСУ !!!
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26.03.2022 19:16 Відповісти
Московіти ***** тільки гадити під час Посівної і можуть!!!
смерть московітам в Україні!!,
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26.03.2022 20:08 Відповісти
ДАЙТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ТОРНАДО 10 МИЛЛИОНОВ $ И ПУСТЬ ПО ЕС ЕДУТ УБИВАТЬ РОССИЯН !!! НАЧИНАЯ С ШАРИЯ !)
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26.03.2022 22:52 Відповісти
 
 