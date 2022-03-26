Війська РФ обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С", - поліція. ФОТО

У Донецькій області російські загарбники здійснили удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район", - уточнюється у повідомленні.

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Зазначається, що вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють і знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно.

"Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", - йдеться в повідомленні.

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На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження із касетними боєприпасами. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), додали в поліції.