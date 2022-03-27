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У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Чоловік представлявся волонтером, безкоштовно отримував продукти харчування і продавав їх.

Про це розповів у фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень", - написав Білошицький.

В господарському приміщенні у "волонтера" знайши цілий склад гумдопомоги.

Парульні затримали чоловіка та передали його слідчим.

Також читайте: Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності, - кіберполіція

У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу 01
У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
Чергова смердюча гнида...
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27.03.2022 08:27
+36
удавить падлу
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27.03.2022 08:28
+22
Це ще гірше, ніж мародерство.
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27.03.2022 08:36
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Чергова смердюча гнида...
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27.03.2022 08:27 Відповісти
удавить падлу
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27.03.2022 08:28 Відповісти
Розстріляли? Чи адмінпротокол?
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27.03.2022 08:33 Відповісти
Ты наверно с **********? На прошлой неделе такое приравнено к криминалу и срок, насколько я помню -15 лет.
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Ти мабуть просто *******? Використовуй хоча б гугл- транслейтор, якщо не знаєш українську мову!
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27.03.2022 09:42 Відповісти
То за мародерство 15 років. А за продаж гуманітарки статті немає. То ******* не лізь туди, де нічого не тямиш! ********* ***...
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27.03.2022 09:44 Відповісти
Обосрался - ***********
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27.03.2022 10:27 Відповісти
Если такой грамотный, то почитай статью:

https://vn.depo.ua/rus/vn/u-misti-na-vinnichchini-zatrimali-trokh-pratsivnits-biblioteki-yaki-krali-zibranu-zemlyakami-gumanitarku-202203191434820

В городе Винницкой области задержали трех работниц библиотеки, которые воровали собранную земляками гуманитарку, где им светит до 8 лет лишения свободы! А если еще с целью обогащения то срок еще больше.
Важно прокурору правильно квалифицировать преступление.
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27.03.2022 16:30 Відповісти
Носить же земля таких у...нів , підвісити суку
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27.03.2022 08:35 Відповісти
Украинцы атаковали врага в Сумской области и взяли много пленных из ОРДЛО: видео боя https://charter97.org/ru/news/2022/3/27/460878/
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27.03.2022 08:36 Відповісти
Це ще гірше, ніж мародерство.
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27.03.2022 08:36 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.03.2022 08:37 Відповісти
Руки ампутувати!
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27.03.2022 18:48 Відповісти
Ай как красиво его отделали!!! А теперь показательный суд и по максималке!!!!
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27.03.2022 08:40 Відповісти
Такі гниди завжди з'являються. Це не поодинокий випадок.
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27.03.2022 08:40 Відповісти
Но и не массовый.
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27.03.2022 08:44 Відповісти
Хотів грошей - не питання! Наміняти по гривні, дві п'ять - і заставити жерти!!
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Жаба вонючая... РАССТРЕЛЯТЬ по законам военного времени!!!
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27.03.2022 08:42 Відповісти
навіть псевдо-камуфляж на ньому якийсь зміїний, зміюка в людській подобі!
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27.03.2022 08:46 Відповісти
тобто, кожен прохвост може отримувати гори гуманітарки, варто назватись волонтером?
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27.03.2022 08:56 Відповісти
Так завжди було і буде,не дарма приказка **КОМУ ВІЙНА,А КОМУ--МАТИ РІДНА**. А як підзаробили на томуж горі-автоперевізники. Я сам особисто відправляв свою дружину з сином на такому авто(1200км) один брав -5000грн.,інший-3000грн(з людини). Все залежить від совісті,дивився ролик з Б.Церкви,так там дуже багато возять безкоштовно,а хапуг-ставлять на місце. Це людський фактор і він скрізь. Дружина пересікла кордон з Польщею,повна вражень від того,як нас приймають поляки і їжа,і гуманітарка,і багато випадків безкоштовно транспорт. Взяла пиріжок і води бутилочку,зі слізьми на очах щиро подякувала,а деякі підходять,беруть це все і навіть не скажуть--ДЯКУЮ!!
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27.03.2022 08:56 Відповісти
"Согласно принятому закону, продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи в значительном размере либо заключение других сделок по распоряжению этим имуществом с целью получения прибыли наказываются штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 4 лет"

34000 - 85000 грн.
Лучше прикопали бы эту мразь. Чернигов в руинах эта ****...
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27.03.2022 09:08 Відповісти
Україна з таким ставленням до російського ворога,може програти війну.
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27.03.2022 09:36 Відповісти
Саме довірливість нашого народу, який завжди згоден відкупитись від надання справжньої допомоги, віддаючи гроші таким падлам на перший же банківький рахунок запостений в соцмережі, створює цілий "бізнес" на гуманітарці.
Нічого не змінилося з часів Майдану.
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27.03.2022 09:38 Відповісти
Скільки там 7 років з конфіскацією майна і займати посади?
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27.03.2022 09:48 Відповісти
Ввдучити назвжди
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27.03.2022 10:12 Відповісти
Мародерство!!!
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27.03.2022 10:14 Відповісти
Ах ты вылупок помойный!
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27.03.2022 10:26 Відповісти
Тьфу мерзость
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27.03.2022 10:28 Відповісти
Міні-Барига. Тільки робив "бізнес" на крові не всієї країни, а лише частини міста.
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27.03.2022 10:31 Відповісти
какой ужас
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27.03.2022 10:46 Відповісти
такими гн1дами розм'новувати мнни поля
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27.03.2022 10:52 Відповісти
Він зі сходів скотився,чи об одвірок вдарився,чи шо?
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27.03.2022 11:27 Відповісти
на кол суку!
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Тюрьма?!Ніііі там же і завалити погань !Скільки можна гратися вже?
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27.03.2022 13:30 Відповісти
Україна повинна знати таких "героїв-волонтерів", обличчя в студію.
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27.03.2022 15:41 Відповісти
Тримайте його, бо він головку розбив, бідненький.
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27.03.2022 17:38 Відповісти
До цегляної стіни мордою і одна куля в потилицю.
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27.03.2022 17:49 Відповісти
Мразь.
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28.03.2022 06:45 Відповісти
повесить.
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28.03.2022 07:44 Відповісти
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28.03.2022 08:43 Відповісти
 
 