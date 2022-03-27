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У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Чоловік представлявся волонтером, безкоштовно отримував продукти харчування і продавав їх.
Про це розповів у фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень", - написав Білошицький.
В господарському приміщенні у "волонтера" знайши цілий склад гумдопомоги.
Парульні затримали чоловіка та передали його слідчим.
Топ коментарі
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.03.2022 08:27
+36 Roman Rjevskiy
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+22 Калибан
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https://vn.depo.ua/rus/vn/u-misti-na-vinnichchini-zatrimali-trokh-pratsivnits-biblioteki-yaki-krali-zibranu-zemlyakami-gumanitarku-202203191434820
В городе Винницкой области задержали трех работниц библиотеки, которые воровали собранную земляками гуманитарку, где им светит до 8 лет лишения свободы! А если еще с целью обогащения то срок еще больше.
Важно прокурору правильно квалифицировать преступление.
34000 - 85000 грн.
Лучше прикопали бы эту мразь. Чернигов в руинах эта ****...
Нічого не змінилося з часів Майдану.