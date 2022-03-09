Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності, - кіберполіція

Під виглядом збору грошей на благодійність аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Кіберполіції.

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Повідомляється, що зокрема набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян.

Зловмисники просять передплату на картку, однак взятих на себе обов’язків не виконують і надалі зникають.

Також розповсюдженими стали фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

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Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.