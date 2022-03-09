УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12921 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 148 5
кіберзлочин (620) шахрайство (670) кібербезпека (652)

Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності, - кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності, - кіберполіція

Під виглядом збору грошей на благодійність аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Кіберполіції.

Читайте також: ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

Повідомляється, що зокрема набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян.

Зловмисники просять передплату на картку, однак взятих на себе обов’язків не виконують і надалі зникають.

Також розповсюдженими стали фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Читайте також: Російські хакери "розчарували" США

Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что, трудно вычислить владельца карты, а потом расстрелять?
показати весь коментар
09.03.2022 16:44 Відповісти
Розтріляти це просто, а якщо виявиться що це якись бомж або дідусь , на чиє ім"я усю аферу провернули .

Ні якщо розтрілювати на місці , то тільки тих мародерів , чий злочин очевидний усім й якщо той мародер чинить отпір при затриманні !
показати весь коментар
09.03.2022 16:51 Відповісти
Рада - негайно змінити КК й кваліфікувати цей злочин як різновид мародерства .
Це навіть гірше . Бо мародери в Україні грабують в основному магазини й склади , а ця наволочь грабує пересічних українців .
показати весь коментар
09.03.2022 16:49 Відповісти
Из Италии пришла гуманитарка. 3 фуры проехали через порубное. В Черновцы приехала одна. Куда делись 2 остальные никто не знает. Я знаю одно. Крысятничество им вылезет боком. Я сама собирала лекарства и еду. Из шкуры вылазила чтоб побольше отправить…. Так обидно плакать хочетс
показати весь коментар
09.03.2022 17:02 Відповісти
нема слів мае бути ро3стріл
показати весь коментар
09.03.2022 18:23 Відповісти
 
 