Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності, - кіберполіція
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Під виглядом збору грошей на благодійність аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Кіберполіції.
Повідомляється, що зокрема набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян.
Зловмисники просять передплату на картку, однак взятих на себе обов’язків не виконують і надалі зникають.
Також розповсюдженими стали фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.
Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.
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Ні якщо розтрілювати на місці , то тільки тих мародерів , чий злочин очевидний усім й якщо той мародер чинить отпір при затриманні !
Це навіть гірше . Бо мародери в Україні грабують в основному магазини й склади , а ця наволочь грабує пересічних українців .