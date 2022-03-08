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хакер (825) кібербезпека (652) Накасоне (2) кібератака (133)

Російські хакери "розчарували" США

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Російські хакери

Впродовж останніх тижнів Росія здійснила декілька кібератак в Україні, але рівень хакерства виявився менший за довоєнні прогнози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на CNN.

Про це під час слухань у Палаті представників заявив директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне.

За його словами, відносно низька активність РФ у кіберпросторі пояснюється контзаходами України, "деякими проблемами, з якими зіткнулися росіяни, а також роботою, яку інші змогли запобігти їхнім діям", – сказав Накасоне.

Читайте також: Російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси, - Держспецзв'язок

Генерал Накасоне уточнює - американські чиновники спостерігали та відстежували "дуже уважно" три з чотирьох російських кібератак на Україну.

Також співробітники національної безпеки США з багатьох відомств надали українському уряду допомогу в галузі кібербезпеки, щоб відстежувати загрози та відновлюватися після хакерських інцидентів.

Нагадаємо, напередодні російського вторгнення відбулася низка кібератак на сайти українських банків та державних установ.
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Топ коментарі
+29
Свинособак чмарять навіть в онлайн-іграх.
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08.03.2022 22:38
+12
Так в них весь ІТ сектор під санкціями. Нема на чому хакерить.
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08.03.2022 22:38
+11
Виртуальных пи.дюлей наши соседи тоже отхватили.
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08.03.2022 22:40
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Вступайте в ряди кібер козацтва !!!
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08.03.2022 22:38 Відповісти
Свинособак чмарять навіть в онлайн-іграх.
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08.03.2022 22:38 Відповісти
Так в них весь ІТ сектор під санкціями. Нема на чому хакерить.
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08.03.2022 22:38 Відповісти
skoro bez kompov ruso-fakeri ostanutsa .
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08.03.2022 22:39 Відповісти
Ваня вже і у хакерстві лузер і мародер 😆
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08.03.2022 22:39 Відповісти
Виртуальных пи.дюлей наши соседи тоже отхватили.
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08.03.2022 22:40 Відповісти
Анонимус их загнал на парашу.
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08.03.2022 22:41 Відповісти
Анонимам это детский сад, по сравнению с тем, что могут Штатовские военные хакеры. Но пока их не задействовали, потому как без жертв в кацапии не обойдется. Штаты гуманны
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08.03.2022 22:53 Відповісти
Ананімус = військові хакери - думаю там дужееее мала різниця
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09.03.2022 00:11 Відповісти
Схоже що трафік з російських мереж в Штатах суттєво блокується. Можливо саме тому кацапи не мають можливості направляти та контролювати атаки. Хто контролює магістралі та раутери, той контролює мережу.
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08.03.2022 22:44 Відповісти
Та вони всі зайняті тепер відбиванням атак на їхні урядові портали, та сайти державних підприємств.
Вони ж всі - структура ФСБ.
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08.03.2022 22:50 Відповісти
В 10-м классе мне информатику преподавали с использованием калькуляторов Электроника МК-71. Тоже вариант, только им надо ещё учиться пользоваться. Крут
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Кацапмькі хакери зайняті скупкою гречки, почекайте.
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08.03.2022 22:56 Відповісти
Руки с жопы у них и так Во всём
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09.03.2022 02:14 Відповісти
Cloud Flare перестал мордору предоставлять защиту от DDos атак?
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09.03.2022 03:36 Відповісти
Не-е-т!
Это значит, что нет в мордоре хороших хакеров!
США их давно всех скупили или нейтрализовали.
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09.03.2022 08:11 Відповісти
 
 