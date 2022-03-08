Російські хакери "розчарували" США
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Впродовж останніх тижнів Росія здійснила декілька кібератак в Україні, але рівень хакерства виявився менший за довоєнні прогнози.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на CNN.
Про це під час слухань у Палаті представників заявив директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне.
За його словами, відносно низька активність РФ у кіберпросторі пояснюється контзаходами України, "деякими проблемами, з якими зіткнулися росіяни, а також роботою, яку інші змогли запобігти їхнім діям", – сказав Накасоне.
Генерал Накасоне уточнює - американські чиновники спостерігали та відстежували "дуже уважно" три з чотирьох російських кібератак на Україну.
Також співробітники національної безпеки США з багатьох відомств надали українському уряду допомогу в галузі кібербезпеки, щоб відстежувати загрози та відновлюватися після хакерських інцидентів.
Нагадаємо, напередодні російського вторгнення відбулася низка кібератак на сайти українських банків та державних установ.
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Вони ж всі - структура ФСБ.
Это значит, что нет в мордоре хороших хакеров!
США их давно всех скупили или нейтрализовали.