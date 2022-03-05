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Російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси, - Держспецзв'язок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку України.
Як зазначаєтся, найпотужніші атаки у своєму піку перевищували 100 Gbps.
"Не зважаючи на застосовані ресурси, сайти центральних органів влади доступні. Єдине, що вдалося окупантам – замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади. Ми встоїмо! І на полях, і в кіберпросторі", - наголошується у повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
У нас лес закончился, доски из Китая завозить стали?
Даже телефоны или аудиоколонки оригинальных китайских фирм стали дороже. Нам че Китай санкции ввел? Вроде нет.
Почему футболки, тапочки, даже носки "Маде ин Чина" подорожали?
Ведь зарплаты работников магазинов и складов не поднимали."...о горє горє! )))