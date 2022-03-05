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Російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси, - Держспецзв'язок

З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку України.

Як зазначаєтся, найпотужніші атаки у своєму піку перевищували 100 Gbps.

"Не зважаючи на застосовані ресурси, сайти центральних органів влади доступні. Єдине, що вдалося окупантам – замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади. Ми встоїмо! І на полях, і в кіберпросторі", - наголошується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна приєдналася до Кібер-НАТО

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Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 8 марта временно останавливает все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь,«в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов»---ото формулєровка)))
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05.03.2022 15:03 Відповісти
Бояться, що літаки позабирають, бо в лізингу, от і все.
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05.03.2022 15:05 Відповісти
А де Анонімуси?
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05.03.2022 15:04 Відповісти
русскій плачь і скрєжет зубовний - "Откуда рост цен на российские пиломатериалы или на товары из Китая.

У нас лес закончился, доски из Китая завозить стали?

Даже телефоны или аудиоколонки оригинальных китайских фирм стали дороже. Нам че Китай санкции ввел? Вроде нет.

Почему футболки, тапочки, даже носки "Маде ин Чина" подорожали?

Ведь зарплаты работников магазинов и складов не поднимали."...о горє горє! )))
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05.03.2022 15:06 Відповісти
Тю, так от же ж пояснення від видатного "економіста", все ж просто, що не їм не зрозуміло: Путин объясняет про курс доллара и рубля
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05.03.2022 15:27 Відповісти
Атакуйте кацапів у відповідь.
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05.03.2022 15:13 Відповісти
Не голодні поки що, от і страждають муйнею, бо іншого клопоту поки не мають...
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05.03.2022 15:22 Відповісти
А де відповідь тут повині підключитись всі хакери з різних краін ,знищуйте будь який рашиський сайт.
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05.03.2022 16:09 Відповісти
 
 