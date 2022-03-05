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Україна приєдналася до Кібер-НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна приєдналася до Кібер-НАТО

Цього тижня відбулося 30-те засідання керівного комітету Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), на якому представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал ERR.

"Участь і присутність України в CCDCOE включатиме обмін досвідом у галузі кіберзахисту між Україною та іншими державами-членами центру. Україна має великий безпосередній досвід боротьби з низкою великомасштабних кібератак. Її внесок важливий у дослідженнях та навчаннях ", - сказав директор Центру співробітництва в галузі кіберзахисту Яак Тарієн.

"Можливості та навички багато в чому базуються на практичному досвіді, і співпраця з Україною в галузі кіберзахисту, безумовно, принесе значну користь усім членам CCDCOE. Естонія, як країна, що приймає CCDCOE, вже довгий час співпрацює з Україною у питаннях посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку" , тому ми вітаємо рішення членів НАТО, які погодилися на надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE", – прокоментував міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала приєднання України до Кібер-НАТО, - ЗМІ

Позачергове засідання керівного комітету CCDCOE відбулося цього тижня невдовзі після другого звернення України про приєднання, у якому Україна підтвердила свою постійну зацікавленість у приєднанні до CCDCOE. Центр і раніше залучав країну, що не входить до НАТО.

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

На початку лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Також читайте: ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

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ну хоч щось
Угорщині - ганьба
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Anonimous Forever!
Слава Українi!
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Скоро counter-strike будем грати разом з НАТО
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05.03.2022 13:40 Відповісти
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05.03.2022 13:43 Відповісти
ХРЮсський корабль, иди *****!!!
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05.03.2022 13:43 Відповісти
Дотиснули таки ********
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05.03.2022 13:43 Відповісти
+
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05.03.2022 13:46 Відповісти
 
 