Угорщина заблокувала приєднання України до Кібер-НАТО, - ЗМІ
Країною, яка заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), є Угорщина.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі ток-шоу "Право на владу" він розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі Центру.
"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.
"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це "партнери в лапках" чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" - додав секретар РНБО.
Співрозмовник "Європейської правди", що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.
Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом Центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.
Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.
Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.
