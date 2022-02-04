УКР
Угорщина заблокувала приєднання України до Кібер-НАТО, - ЗМІ

Угорщина заблокувала приєднання України до Кібер-НАТО, - ЗМІ

Країною, яка заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), є Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі ток-шоу "Право на владу" він розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі Центру.

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна з країн Євросоюзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО, - Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це "партнери в лапках" чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" - додав секретар РНБО.

Співрозмовник "Європейської правди", що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Читайте також: За кібератакою на урядові сайти стоять спецслужби РФ, - Монастирський

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом Центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.

Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.

Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Топ коментарі
+67
******* завжди були проти України. Давно треба навести лад з їх спільнотою на Закарпатті, раз ті все одне нам жити не дають на кожному кроці!
04.02.2022 12:55 Відповісти
+51
НАТО. В родині не без потвори.
04.02.2022 12:51 Відповісти
+51
кто бы сомневался. мадьяры еще бредят величием Австро-Венгерской республики...но не видят как их не любят во всей Европе сегодня...подлючная нация
04.02.2022 12:53 Відповісти
а не пора там уже поставить на место этит прыщ на мапе? Сделайте уже хоть ЧТО-ТО дабы хоть КАК-ТО показать, что ВАМ не наплевать!!!! Нет уже сил наблюдать за подобным бесхребетным поведением клоунов у власти
04.02.2022 15:30 Відповісти
Это максимально недружественное отношение уже в который раз? такойже ответ должен быть и с нашей стороны! очистить Берегово и всё закарпатье от венгерского языка, убрать все таблички, разорвать дип.отношения, убрать нафиг все преференции и загнать на параши всех "нацменшин" за которых они так переживают, пусть валят "на родину" и тогда проблем никаких не будет.
04.02.2022 15:33 Відповісти
Венгрия, ни чего не сделала для безопастности в Мире в отличии от Украины , которая отказавшись от третьего ядерного потенциала , теперь Венгрия решает как быть с безопастностью Украины, потому, что у НАТО консенсунс должен быть, так чего они сразу не сказали , что гарантии для Украины от агрессии только по консенсусу . Или всем дали гарантии безопастности кроме Украины , но только Украина отказалась от ядерного оружия где же здесь логика ее нет просто афера какае то . А теперь наплевав на гарантии нам все вкручивают уже агрессию только "внутреннюю" якобы как гражданскую войну , только уже через Минские соглашения со своими бандформированиями, наплевав на растрел под Илловайском , но это и не удивительно имея такую власть в Украине, которая занималась и занимается только безопастностью себя и свего бизнеса гдавное , что бы фабрики работали и можно было жить в в "честно" заработанной недвижимости на Западе.
04.02.2022 16:05 Відповісти
Нужно перед миром ставить вопрос о исключении из НАТО Венгрии , как такую, которая злоупотребляет своим правом ! Чем наносит ВРЕД тому же НАТО !
04.02.2022 16:32 Відповісти
тогда там пояыятся кацапские ракеты ,а Европе это нахрен не надо.
04.02.2022 16:48 Відповісти
Не появляться. Бо як тільки там зникне нато так її розідруть озлоблені сусіди. Ці виродки у них при владі всім пхають палки та роблять інші пакості, ну поводяться як класичні кацапи і всі їх за це ненавидять, а не тільки ми. І якби ж угорці при такі владі жили добре, але ж ні вони живуть гірше якихось поляків що не так давно були самими бідними.
04.02.2022 17:46 Відповісти
Якщо угорці роблять це, через бажання захистити угорську меншину в Україні, то треба зробити так, щоб угорська меншина покинула Україну.

Залякування, погрози, порча власності угорців - зброя проти угорської агресії
04.02.2022 16:39 Відповісти
"Кажіть вєнгри наші друзі"(с),М.Тищенко)
04.02.2022 16:51 Відповісти
Цігани очікувано гадють Україні.
04.02.2022 16:53 Відповісти
Венгры вечные союзники немцев. Пока немцы ведут просто лояльную политику к кремлю, эти значит, чтобы подлизаться будут действовать ещё лояльнее в раз 10 примерно.
Впрочем, слово "лояльнее" тут уже не подходит. Но не буду выражаться...
04.02.2022 17:11 Відповісти
А что мы хотим от венгров, когда так званая украинская власть язык в одно место засунула при вспоминании о Будапештском меморандуму , якобы бумага на ней не достаточно мягкая и все "забывают" о том что Украина отказалась от третьего ядерного потенциала, это не удивительно потому, что каждый из политиков мечтает награбить в Украине и иметь запасной аэродром на Западе, а так им запретят туда приезжать . ВСЕМ хорошо только Украине нет..Потому все "партнеры" якобы ни при чем и требуют от Укаины признания гражданской войны и внедрения Минского соглашений в жизнь с разрушением своими бандформированиями из нутри.
04.02.2022 17:18 Відповісти
у відповідь можна було б закрити угорське посольство і не пускати назад в Україну подвійних угорських громадян
04.02.2022 17:36 Відповісти
Достатньо закрити консульство в Ужгороді і і мадярський університет у бергсазі, відповідь була б пропорційна, але у нашого цезаря яйчишки замаленькі на такі дії...
05.02.2022 13:09 Відповісти
Все ж прийдеться ліквідувати це політичне утворення, а заодно і їх політичну недоеліту. Вони самі полізли не розрахувавши на кого лізуть і в такий спосіб зробили прикре самогубство.
04.02.2022 17:39 Відповісти
Все тому що путін пропонував розділити Україну не тільки Польщі, а й циганам, а цигани як відомо народ дуже заздрісний й жадібний, вони вже давно око на закарпаття поклали, треба з цим покінчити раз і назавжди.
04.02.2022 18:59 Відповісти
Сябры, не накідвайцеся на ўсіх вуграў. Не яны вызначаюць палітыку, а Орбан, якому прыплочваюць расейцы і гэта відавочна. Увосень перавыбары, трэба падумаць як паспрыяць прыходу да ўлады новага чалавека з сімпатыямі да Ўкраіны.
04.02.2022 19:06 Відповісти
Не мели дурниць бульбаш, орбана хто обрав і продовжує обирати? не звичайна мадярота? так само як ваша є...анута бульбашня вже тридцять років одного і того ж обирає))) а винен у цьому виключно калхозенфюрер)))
05.02.2022 13:14 Відповісти
Ну що тут скажеш... На підсосі у ***** угорці... Позорище...
04.02.2022 19:18 Відповісти
А що каже Солтенберг з приводу цієї ситуації?
04.02.2022 19:26 Відповісти
Консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає, - заступник генсека Джоане Джерело:
04.02.2022 22:37 Відповісти
они же сцыканули после учений на Закарпатье.просто пошли их на буй
04.02.2022 19:38 Відповісти
В студенческие годы жил я на квартире вместе с одним мадяром из Берегово. До чего ж мерзкий был тип! С тех пор к мадярам отношусь резко отрицательно.
04.02.2022 20:57 Відповісти
Під сраку всіх мадьярів із України! Тай забути про них. Немає дурнів - нема проблем!
04.02.2022 21:22 Відповісти
Жаль що колись не вирізали до ноги ординці цих сцикливо-падлючих нащадків половців. Тепер вони активно смокчуть мокшанцями до останнього сперматозоїда.
04.02.2022 21:24 Відповісти
Вони не нащадки половців, хочеш пернути, прогугли))) ханте-мансі їхні прямі родичі...
05.02.2022 13:17 Відповісти
Вован на недавней встрече с Орбаном последнему пообещал, что у кого-кого, а у Венгрии проблем с газом точно не будет. Плюс, наверняка, обещана мощная поддержка РФ Орбану на предстоящих віборах.

- Вот и ответная плата венгерской политпроститутки. И не последняя плата.

Аналогично, как, например, чешскому презу Земану, выигравшему выборы во многом благодаря России, недавно пришлось "проглотить" (уничтожить) секретный доклад чешских спецслужб о российском авторстве взрывов на военном складе в Чехии

Или, как, например, "бывший" немец Шредер, ныне в услужении Газпрома, старается в пользу СП2
04.02.2022 21:34 Відповісти
Всё по-старому,Вован всех купил и завербовал,Зеля и Ермак кроты ну и не забыть про 73%,даже скучно каждый день одно и тоже.
04.02.2022 22:06 Відповісти
А зачем напрягаться и "жрать кактус" (с) ? Не читай, всего-то делов
04.02.2022 22:32 Відповісти
Я не особо вчитывался а бегло просмотрел,только какой смысл опилки пилить,в смысле писать одно и тоже.
04.02.2022 22:37 Відповісти
одно и то же - это когда "Вован всех купил и завербовал,Зеля и Ермак кроты ну и не забыть про 73%"(с)
У избирателя память короткая. "Предьявить" что-то конкретное могут пару постующих из десяти. К примеру, вот это (тем, кому "надоело" - не напрягаться )

"Радіо Свобода".
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"
...список кандидатів вже затверджено.
Нині Шредер - голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2"
І за сумісництвом з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.
Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3314245
Джерело: https://censor.net/ua/n3314245
04.02.2022 23:03 Відповісти
а не пора ли щих гандонів нахер вообще послати... направити туди іммігрантів прямою колоною... нехай суки здохнуть... от тоді подивимось.. А ********(якщо щось) - ТО МИ ЗАВЖДИ - ПО ПОВНІЙ ДАМО, аж пір'я политять. І курити вони будуть нашу ПИСЬКУ, а не наші контрабандні сигарети...
04.02.2022 22:30 Відповісти
Пригадалось:
"Заслуживает отдельного одобрения искрометная идея … создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии."

(В.Рыбников)
04.02.2022 22:33 Відповісти
первым делом подумалось что цитата от Жириновского...
04.02.2022 22:37 Відповісти
Ну так недаром они на днях от ***** 2 миллиарда евро получили, отрабатывают
04.02.2022 22:36 Відповісти
Вы прекрасно знаете что надо сделать чтобы Венгрия перестала вам подлянки подбрасывать,не хотите идти на уступки по Закарпатью,будут продолжаться гадости со стороны венгров,всё очень даже понятно и не сложно,только не подумайте что я вас агитирую,поступайте как хотите.
04.02.2022 22:42 Відповісти
"Кемскую Закарпатскую вoлoсть? Пусть забирают! Я-тo думал, гoспoди!
- Какже этo так, кoрмилец?
- Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет!"(с)


https://www.youtube.com/watch?v=fwshLuNvnmQ
04.02.2022 23:08 Відповісти
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
04.02.2022 22:47 Відповісти
Отака дружба

04.02.2022 23:09 Відповісти
В згодом реконструйованій (а це очевидна річ) Унії Европейській не має бути і не буде місця всяким францозям, фріцам,мадярам та іншим дрібнішим путінферштеєрам . То є типажі, котрі себе на довго і надійно зарекомендували себе звичайними повіями. Доведіть антиаргумент, якщо щось не так ...
04.02.2022 23:56 Відповісти
Это хорошо когда в трудную минуту проявляются искренние друзья и сторонники врага. К сторонникам путинской россии таким как Германия, Франция присоединились мадьяры.
04.02.2022 23:56 Відповісти
Дешевий газ вирішив долю України. Та це не назавжди. Головне, що ЄС зрозуміли. Допоки кремлятник окрадатиме власні території і всі кошти вкладатиме в розширення влади , допоки тих коштів хвататиме... Але цьому прийде кінець і дуже скоро
05.02.2022 00:58 Відповісти
подлая Венгрия давно не друг Украины, могут только гадить! Венгрии не место в НАТО, давно пора их выкинуть из альянса. Власть Венгрии на подсосе у кремля, служат исправно РФ.
05.02.2022 02:42 Відповісти
Просто у мадярів коротка пам'ять. За свої сьогоднішні тридцять срібняків(читай газ) завтра заплатять більше.
05.02.2022 06:46 Відповісти
Если кто-то ещё не распрощался с вредной (потому, что несбыточной) иллюзией о членстве Украины в НАТО, то сейчас - самое оно. Тем более, в Альянсе есть ещё ФРГ, Италия и Франция - гарантированно не поддерживающие членство Украины в Северо-Атлантическом блоке
05.02.2022 08:20 Відповісти
Навіщо створили ДЕБІЛЬНУ систему голосування? Що це за демократія? Який ККД такого способу прийняття рішень? Простою більшістю у дві третини такі рішення мають прийматись. Якби так було спочатку, ніякі продажні угри взагалі б не мали шансів підмахувати Росії.
05.02.2022 10:52 Відповісти
Язики кацапи та модьори можуть використати для взаємозадоволення!
05.02.2022 13:33 Відповісти
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
05.02.2022 17:36 Відповісти
Це недорозуміння в центрі Європи істеричне та з комплексами нікчемної величі розповсюджує сморід на всі сторони від землі, яку незаслужено займає. За "художества" які чинило це плем'я під час Другої світової війни, його слід було розчленувати та ліквідувати як державне утворення. Вже тисячу років цей балаган ворохобить навколишні народи.
05.02.2022 13:29 Відповісти
Венгерское правительство напичкано агентами расии как в Украине при Януковиче . Куда смотрит руководство НАТО непонятно
05.02.2022 15:03 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
05.02.2022 15:26 Відповісти
Шльондри мокшанські !
05.02.2022 16:59 Відповісти
2 миллиарда евриков отрабатывать нужно как-то. Определение (проститутка) заиграло новыми гранями.
05.02.2022 22:35 Відповісти
Cyber Flag або Кибер НАТО - це дуже важливо для України. Треба докласти усіх зусиль і дипломатичного тиску щоб Україна приєдналась до цього клубу. https://www.youtube.com/watch?v=i0bqnsgKX-8 Майкл Телень з Америки роз'яснює що є що і який удар це нанесе кацапії.
05.02.2022 23:31 Відповісти
НАДО ГРАНИЦУ С НИМИ ЗАЧИСТИТЬ !!!
06.02.2022 00:44 Відповісти
НЕ СКРІЗЬ НАРОД І ВЛАДА ОДНЕ Й ТЕЖ ,ОСЬ ВИБОРИ У МАДЬЯР І ДАДУТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ПИТАННЯ- чи одне й теж? В Черногории парламент отправил в отставку пророссийское правительство
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/
06.02.2022 08:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 