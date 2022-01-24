УКР
Новини
За кібератакою на урядові сайти стоять спецслужби РФ, - Монастирський

За кібератакою на урядові сайти стоять спецслужби РФ, - Монастирський

Кібератаку на органи державної влади було здійснено спецслужбами держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Кібератака, яка сталася в ніч з 13 на 14 січня, була однією з найбільших за останні декілька років. Вона була спрямована на 70 державних установ і державних органів. Це фактично свідчить про те, що ця атака була масовою, скоординованою і, як стверджують наші фахівці з кіберполіції, СБУ та Держспецзв’язку - не була спрямована на шифрування даних для подальшого продажу, а саме на знищення цих даних. Саме тому ми можемо стверджувати, що ця кібератака була здійснена спецслужбами нашого сусіда, держави-агресора", - зазначив міністр.

За його словами, це вже не перша кібератака, яка здійснювалася на державні органи та установи.

Монастирський підтвердив, що портал "Дія" в нормі і зламати його не вдалося.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

Також читайте: Інформація про витік даних із "Дії" - фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію в Україні, - кіберполіція

кіберзлочин (814) росія (67347) кібербезпека (1179) Монастирський Денис (392)
Що ти повторюєш за поляками,як попугай,ти сам і твоє міністерство до таких висновків само не дійшло.
показати весь коментар
24.01.2022 11:41 Відповісти
Если бы Монастырский вытащил свой язык из жопы Зеленского, то он бы понимал, что за кибератакой на государственные сайты стоит не столько РФ, сколько тотальная коррупция власти из-за которой киберзащита в Украине равна нулю.
Держать нараспашку двери в квартиру и рассчитывать что тебя не ограбят, могут только клоуны.
показати весь коментар
24.01.2022 11:47 Відповісти
Есть доказательства - пусть о них узнает США. Они обещали наказать. Все просто.
показати весь коментар
24.01.2022 11:53 Відповісти
Так Хакните им Алаверды в ответ!!! Целая киберполиция есть! Да и просто ребятам заплатите и они им "червяков" напустят.
показати весь коментар
24.01.2022 11:55 Відповісти
А по утру ОНИ праснулисс..... Не прошло и пол-года после того как Польша сказала всем откуда ноги ростут...
КАРЛ!!!... ПОЛЬША!!! И только нам киздят со всех каналов ТВ, что 30% от ВВП в валюте - составляет продажа ІТ-услуг в частности и зарубеж...
Что продают НАШИ ITишники - что сами без трусов в который раз остаются после хакерских атак???
показати весь коментар
24.01.2022 11:59 Відповісти
Це все зрозуміло. Йде війна. Десь скритна, десь відкрита. В мене питання - а що роблять наші хакери та наші кіберсили? Бо щось не спостерігається в інфополі новин про атаки кацапських сайтів нашими хакерами. Що, просрали всіх більш-менш з головою спеців? Самі неуки та бездарності на таку зарплатню йдуть працювати?
показати весь коментар
24.01.2022 13:22 Відповісти
 
 