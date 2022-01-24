За кібератакою на урядові сайти стоять спецслужби РФ, - Монастирський

Кібератаку на органи державної влади було здійснено спецслужбами держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Кібератака, яка сталася в ніч з 13 на 14 січня, була однією з найбільших за останні декілька років. Вона була спрямована на 70 державних установ і державних органів. Це фактично свідчить про те, що ця атака була масовою, скоординованою і, як стверджують наші фахівці з кіберполіції, СБУ та Держспецзв’язку - не була спрямована на шифрування даних для подальшого продажу, а саме на знищення цих даних. Саме тому ми можемо стверджувати, що ця кібератака була здійснена спецслужбами нашого сусіда, держави-агресора", - зазначив міністр.

За його словами, це вже не перша кібератака, яка здійснювалася на державні органи та установи.

Монастирський підтвердив, що портал "Дія" в нормі і зламати його не вдалося.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

