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сайт (272) хакер (1334) Міносвіти (1404) атака (315)

"Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

В Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року вночі відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

Офіційна інформація з'явилася на фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться в повідомленні.

Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів.

На стартовій сторінці МЗС є оголошення, написане трьома мовами: українською, російською та польською.

"Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі".

Бійтеся і чекайте гіршого: вночі хакери атакували урядові сайти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Велика Британія допомагають Україні підготуватися до кібератаки з боку РФ, - The New York Times


Бійтеся і чекайте гіршого: вночі хакери атакували урядові сайти 02
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Топ коментарі
+90
Забзділо мокшанськими онучами... От тільки дивує, що Міністерство цифрової трансформації, яке в рекламі таке круте і моцне, так обіср@лось...
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14.01.2022 07:46
+65
ВАУ!
Неужели диссертация Кивы попала в открытый доступ?!!
Это же БЕСЧЕЛОВЕЧНО!!!
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14.01.2022 07:48
+51
Знаючи зевиродків і на кого вони працюють, то думаю що вся інформація зливається і так, а ця хакерська атака тільки легалізація того зливу, щоб відвести підозри від зливачів. Зелені вони не зрадники, вони вороги.
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14.01.2022 08:09
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Это клиника... дия не хранит ничо. это агрегатор. который только подтягивает инфу из открытых реестров. по сути вся эта "акция" от хакеров - елемент запугивания для идиотов и неграмотных.
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14.01.2022 10:52 Відповісти
все данные и так публичные кроме ковид сертификатов потому что сами сертификаты идут из министрества здравоохранения. зачем россиянам данные кто вакцинирован а кто нет?)
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14.01.2022 10:53 Відповісти
Зачем-зачем... Будут в счет вавыной тыщи в кино ходить.
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14.01.2022 11:17 Відповісти
какая нахер Дія, какая нахер держава в смартфоні? банда зеленьіх кретинов-дилетантов госсайтьі защитить не может от мамкиньіх гопнутьіх-хакеров. но они протягивают онлайн-голосование. в 2019 и без онлайн-голосования нарисовалось 73% скототоподобньіх зебанатов
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14.01.2022 11:23 Відповісти
онлайн голосование - зло, явно, но ПОДТЯГИВАНИЕ документов из реестра - благо.
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14.01.2022 11:31 Відповісти
Рашкинский след. "Все ваши данные стали публичными"))) Это русиш боится открывать свои данные в стране, где был бы человек, а статья найдется. Лично мне, допустим, до лампочки, лишь бы в Приват никто не залез. Фотографии нужны? Нате, жрите, я голым не фоткаюсь и домашнее видео не снимаю. Контакты? Пожалуйста, все 400, только какой в этом смысл? Что там еще, игры со стима удалятся? Да и хрен с ними) Все важные фотки в облаке, да даже если и потеряются, ну и что, у меня такое было, не в этом смысл жизни. Мы стали слишком зависимы от информационных технологий и боимся того, что на самом деле не представляет опасности.
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14.01.2022 09:43 Відповісти
лучше бы долги удалили по комуналке из реестра ))))))))))))))))
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15.01.2022 13:01 Відповісти
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14.01.2022 09:56 Відповісти
"Ми введемо війська": директор каналу RT пообіцяв "спалити Конституцію" України на Хрещатику. ВІДЕО

14.01.2022, 09:58 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1642146278--mi-vvedemo-viyska-direktor-kanalu-rt-poobitsyav-spaliti.html#mc-container 0

Фото: Скриншот Російський пропагандист пообіцяв спалити українську Конституцію на Хрещатику

Антон Красовський, показуючи непристойний жест у камеру, назвав українців "тварями" та порадив "не мріяти" про вступ до НАТО.

Директор мовлення російського каналу RT Антон Красовський заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО, а РФ введе на її територію війська та "спалить" українську Конституцію на київському Хрещатику. Про це журналіст https://www.youtube.com/watch?v=NJquCDmQ51w заявив у ході ефіру своєї програми "Антоніми", у якій також брав участь редактор сайту carnegie.ru Олександр Баунов, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org з посиланням на https://focus.ua/uk/*******-novosti/503115-my-vvedem-voyska-direktor-kanala-rt-poobeshchal-szhech-konstituciyu-ukrainy-na-kreshchatike-video Фокус .

Гість програми заявив, що існує велика ймовірність вступу України та Грузії до НАТО ще за часів президентства глави російської держави Володимира Путіна.

У відповідь на це журналіст, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні. Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки".

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641197435-zhirinovskiy-snova-prizval-k-bombardirovkam-ukrainy-v.html Жириновский снова призвал к бомбардировкам Украины: "В феврале будет удачный момент для начала принуждения Киева к миру". ВИДЕО

Слова Красовського про Україну з 56:45

Далі Красовський зазначив, що в українській Конституції закріплено курс держави на членство в Альянсі та Євросоюзі.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами (Красовський звертається до камери) на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", - додав керівник RT.

На ролик уже відреагував народний депутат та член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

"Антоне Красовський, ну і "мр*зь" же ти", - написав політик у себе у https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4871803289525536 Facebook .

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641886261-sergey-garmash-okkupatsiya-ukrainy-nachnetsya-ne-s-rossiyskih.html Сергей Гармаш: "Оккупация Украины начнется не с российских границ". Угрозы переговоров Запада с Россией

Ці тези були висловлені під час обговорення проєкту договору про безпеку, запропонованого Росією Альянсу та США. Відповідно до нього РФ вимагає, щоб НАТО виключило можливість входження України та Грузії до свого складу. Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у свою чергу заявив, що Альянс не піде на компроміс у цьому питанні, а політика "відкритих дверей" продовжить діяти.

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https://focus.ua/uk/*******-novosti/503115-my-vvedem-voyska-direktor-kanala-rt-poobeshchal-szhech-konstituciyu-ukrainy-na-kreshchatike-video Фокус
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14.01.2022 10:04 Відповісти
Чому пуйловський пропагандон збирається вводити війська в Київ, а не в Вашингтон?
Хіба головний ворог помийки не США?
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14.01.2022 10:08 Відповісти
Вы обратили внимание, что угрозы исходят как бы не из рашки, а из Польши . Эти твари цапы хотят нас с поляками поссорить
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14.01.2022 11:34 Відповісти
На це вони дарма сподіваються.
Будь-яка нормальна людина розуміє чиї роги стирчать за цими атаками.
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14.01.2022 11:40 Відповісти
Поляки ненавидят кацапов. Они понимают, что Украина их сторожевой пёс. Им выгоднее нас кормить белками и витаминами.
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15.01.2022 13:08 Відповісти
Ще один мокшанський кГасовський чомусь вважає Україну своєю землею ....

"У відповідь на це Красовський, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні.
Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки"."
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14.01.2022 10:11 Відповісти
Бачила нарізки виступу цього кГасовського. Тремтить, скавчить, кидається.
Бойовий чихуахуа.
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14.01.2022 12:07 Відповісти
это уголвка в рф - как публичный призыв к нетерпению к другим нация и народам, довольно серьозная статья. Что, МИД даже не попросит РФ об уголовном деле в отношении его?
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14.01.2022 10:56 Відповісти
У них ворог не в Кремлі.
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14.01.2022 11:13 Відповісти
а жена сидит дома и думает - вводитель хренов, мне бы лучше так вводил, хоть когда-то...
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14.01.2022 11:19 Відповісти
Ещё один жидо-кацап решил, что Украина - это и есть земля обетованная, а украинцы - это что-то вроде арабов в палестине - какое-то временное недоразумение. В 30-е годы совместно с живодёрами-кацапами не удалось всех голодом уничтожить, так теперь бомбить и ракетами уничтожать.
Как говорил незабвенный Аль-Капоне: "Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
Не в этом ли нас убеждает зе-плесень: "мы можем договорится с путиным"
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14.01.2022 11:35 Відповісти
Это потому, что у рашки нет конституции! Есть царь Вова и его хотелки.поэтому им наша конституция поперек горла стоит
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14.01.2022 11:36 Відповісти
Сайт "Судова влада" висить
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14.01.2022 10:10 Відповісти
пфф, аби не хакери ми б і не знали що ці сайти є. на них ніхто ніколи не заходить
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14.01.2022 10:12 Відповісти
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14.01.2022 10:21 Відповісти
Вчера на минздравовском сайте Helsi увидел рекламу российского альфа-банка,который предлагал срочно взять карту е-******** с бонусом! Написал через гуглплэй отзыв.Отзыв удалили,но рекламу убрали.Какие нам ещё хакеры нужны?
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14.01.2022 10:22 Відповісти
Прошло ещё полдня-вернулась реклама альфабанка!
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14.01.2022 18:33 Відповісти
🤦
скоты
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14.01.2022 20:29 Відповісти
Купил российский товар - поддержал российскую армию. Читайте этикетки и отвергайте.
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15.01.2022 13:12 Відповісти
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14.01.2022 10:29 Відповісти
Это тот тип,что лазил в компьютерах?
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14.01.2022 13:36 Відповісти
так ведь производители антивирусов сами же их и делают, чтобы покупали защиту. И кто в своём уме купит красноармейский российский товар Касперский??? Вы ещё табличку на дверях вывесите - коси меня красная армия.
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15.01.2022 13:14 Відповісти
І наш президент хоче нав'язати Україні голосування по інтернету?
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14.01.2022 11:03 Відповісти
ну пусть докажут что оно безопасное и почему бы тогда и нет.
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15.01.2022 13:15 Відповісти
"прошлое, настоящее и БУДУЩЕЕ")))) ну клоуны, даже они понимают, что будущее у нас есть и никого они уже не запугают, клоуны
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14.01.2022 11:16 Відповісти
украинцы есть во всем мире, и украинство уже не искоренишь.
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14.01.2022 11:33 Відповісти
Нет более мерзкого, подлого, агрессивного быдла чем кацапское. Делать гадости и прятаться под чужим флагом - это уже подписаться, что ты кацап. К тому же вряд ли поляки стали бы опускаться до того, чтобы писать на кацапском - написали бы на польском и украинском. Поэтому почерк вполне соответствует тупым кацапам.
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14.01.2022 11:18 Відповісти
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