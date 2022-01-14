"Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты
В Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
Официальная информация появилась на фейсбук-странице Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится в сообщении.
Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров.
На стартовой странице МИД есть объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
Пожалуйста, подождите...
14.01.2022, 09:58 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1642146278--mi-vvedemo-viyska-direktor-kanalu-rt-poobitsyav-spaliti.html#mc-container 0
Фото: Скриншот Російський пропагандист пообіцяв спалити українську Конституцію на Хрещатику
Антон Красовський, показуючи непристойний жест у камеру, назвав українців "тварями" та порадив "не мріяти" про вступ до НАТО.
Директор мовлення російського каналу RT Антон Красовський заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО, а РФ введе на її територію війська та "спалить" українську Конституцію на київському Хрещатику. Про це журналіст https://www.youtube.com/watch?v=NJquCDmQ51w заявив у ході ефіру своєї програми "Антоніми", у якій також брав участь редактор сайту carnegie.ru Олександр Баунов, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org з посиланням на https://focus.ua/uk/*******-novosti/503115-my-vvedem-voyska-direktor-kanala-rt-poobeshchal-szhech-konstituciyu-ukrainy-na-kreshchatike-video Фокус .
Гість програми заявив, що існує велика ймовірність вступу України та Грузії до НАТО ще за часів президентства глави російської держави Володимира Путіна.
У відповідь на це журналіст, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні. Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки".
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641197435-zhirinovskiy-snova-prizval-k-bombardirovkam-ukrainy-v.html Жириновский снова призвал к бомбардировкам Украины: "В феврале будет удачный момент для начала принуждения Киева к миру". ВИДЕО
Слова Красовського про Україну з 56:45
Далі Красовський зазначив, що в українській Конституції закріплено курс держави на членство в Альянсі та Євросоюзі.
"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами (Красовський звертається до камери) на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", - додав керівник RT.
На ролик уже відреагував народний депутат та член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.
"Антоне Красовський, ну і "мр*зь" же ти", - написав політик у себе у https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4871803289525536 Facebook .
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641886261-sergey-garmash-okkupatsiya-ukrainy-nachnetsya-ne-s-rossiyskih.html Сергей Гармаш: "Оккупация Украины начнется не с российских границ". Угрозы переговоров Запада с Россией
Ці тези були висловлені під час обговорення проєкту договору про безпеку, запропонованого Росією Альянсу та США. Відповідно до нього РФ вимагає, щоб НАТО виключило можливість входження України та Грузії до свого складу. Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у свою чергу заявив, що Альянс не піде на компроміс у цьому питанні, а політика "відкритих дверей" продовжить діяти.
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https://focus.ua/uk/*******-novosti/503115-my-vvedem-voyska-direktor-kanala-rt-poobeshchal-szhech-konstituciyu-ukrainy-na-kreshchatike-video Фокус
Хіба головний ворог помийки не США?
Будь-яка нормальна людина розуміє чиї роги стирчать за цими атаками.
"У відповідь на це Красовський, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні.
Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки"."
Бойовий чихуахуа.
Как говорил незабвенный Аль-Капоне: "Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
Не в этом ли нас убеждает зе-плесень: "мы можем договорится с путиным"
скоты